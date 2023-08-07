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Ударні дрони 77 ОАБр знищили розвідувальні станції ворога в Бахмуті. ВIДЕО
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Ударні дрони 77 окремої аеромобільної бригади знищили розвідувальні станції противника в Бахмуті Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
Він також опублікував відео, на якому зафіксовано знищення розвідувальних станцій ворога.
"Робота триває. Ворога вибиваємо з позицій під Бахмутом", - додає Сирський.
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