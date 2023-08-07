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Ударні дрони 77 ОАБр знищили розвідувальні станції ворога в Бахмуті. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ударні дрони 77 окремої аеромобільної бригади знищили розвідувальні станції противника в Бахмуті Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Він також опублікував відео, на якому зафіксовано знищення розвідувальних станцій ворога.

"Робота триває. Ворога вибиваємо з позицій під Бахмутом", - додає Сирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 3-ї ОШБ займають позиції окупантів під Бахмутом. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Кожна станція важить біше ніж танк!
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07.08.2023 12:56 Відповісти
 
 