Ударні дрони 77 ОАБр знищили розвідувальні станції ворога в Бахмуті. ВIДЕО

Ударні дрони 77 окремої аеромобільної бригади знищили розвідувальні станції противника в Бахмуті Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Він також опублікував відео, на якому зафіксовано знищення розвідувальних станцій ворога.

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"Робота триває. Ворога вибиваємо з позицій під Бахмутом", - додає Сирський.

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