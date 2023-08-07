"Від 30 до 50 тисяч рублів віддаси офіцерові - не ходиш цілий місяць на передову", - полонений окупант про порядки в армії РФ. ВIДЕО

Полонений окупант розповів про те, що уникнути відправки на передову і залишитися на місяць у тилу коштує 30-50 тисяч рублів, які треба сплатити старшому офіцеру.

Про це полонений росіянин розповідає під час допиту, фрагмент якого опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Від 30 до 50 тисяч рублів віддаси офіцерові – не ходиш цілий місяць на передову", - абонплата за життя по-російськи. Полонений Горяїнов Алєксандр Міхайловіч назвав суму, яку солдати щомісяця мають заплатити командирам, щоб не йти на передову на смерть. Не забув російський окупант розповісти і про випадки дезертирства серед зеків та мобілізованих солдатів РФ. Тих, хто зібрав речі і втік після наказу йти на передову, він більше ніколи не бачив". - пише Бутусов у коментарі до відео.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також: У лавах окупантів панічні настрої, є підтверджені факти збільшення дезертирства, - Міноборони