"Від 30 до 50 тисяч рублів віддаси офіцерові - не ходиш цілий місяць на передову", - полонений окупант про порядки в армії РФ. ВIДЕО
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Полонений окупант розповів про те, що уникнути відправки на передову і залишитися на місяць у тилу коштує 30-50 тисяч рублів, які треба сплатити старшому офіцеру.
Про це полонений росіянин розповідає під час допиту, фрагмент якого опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Від 30 до 50 тисяч рублів віддаси офіцерові – не ходиш цілий місяць на передову", - абонплата за життя по-російськи. Полонений Горяїнов Алєксандр Міхайловіч назвав суму, яку солдати щомісяця мають заплатити командирам, щоб не йти на передову на смерть. Не забув російський окупант розповісти і про випадки дезертирства серед зеків та мобілізованих солдатів РФ. Тих, хто зібрав речі і втік після наказу йти на передову, він більше ніколи не бачив". - пише Бутусов у коментарі до відео.
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всі вони підараси
І все це щастя у 20 км від кордону зі Словаччиною.
Ну прямо принципова різниця!