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армія РФ (13497) війна (56544) корупція (4071) дезертирство (255) полонені (1943)

"Від 30 до 50 тисяч рублів віддаси офіцерові - не ходиш цілий місяць на передову", - полонений окупант про порядки в армії РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Полонений окупант розповів про те, що уникнути відправки на передову і залишитися на місяць у тилу коштує 30-50 тисяч рублів, які треба сплатити старшому офіцеру.

Про це полонений росіянин розповідає під час допиту, фрагмент якого опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Від 30 до 50 тисяч рублів віддаси офіцерові – не ходиш цілий місяць на передову", - абонплата за життя по-російськи. Полонений Горяїнов Алєксандр Міхайловіч назвав суму, яку солдати щомісяця мають заплатити командирам, щоб не йти на передову на смерть. Не забув російський окупант розповісти і про випадки дезертирства серед зеків та мобілізованих солдатів РФ. Тих, хто зібрав речі і втік після наказу йти на передову, він більше ніколи не бачив". - пише Бутусов у коментарі до відео.

Читайте також: У лавах окупантів панічні настрої, є підтверджені факти збільшення дезертирства, - Міноборони

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+7
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07.08.2023 12:41
+5
Бардак,одним словом! Наші начальникі війскоматів не такі хапуги, вони патріоти!
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07.08.2023 12:43
+5
Двадцятидворічний син нардепа від «Слуги народу» Олени Копанчук виїхав із України та не повернувся. Про це повідомляється у розслідуванні NGL.media.
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07.08.2023 13:07
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Оце вірно))) Сидить там усі й не шорхайтесь
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07.08.2023 12:36 Відповісти
Ща рашка офіцерів почне "пєрєтрахівать"
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07.08.2023 12:37 Відповісти
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07.08.2023 12:41 Відповісти
Бардак,одним словом! Наші начальникі війскоматів не такі хапуги, вони патріоти!
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07.08.2023 12:43 Відповісти
! Слава українським воєнкомам !
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07.08.2023 16:23 Відповісти
Синдром розваленої совецької армії-усюди за мзду відкошують від 0.
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07.08.2023 12:43 Відповісти
ну ми майстера корупції пора вже її інтегрувати у війну, а не в відкати по закупівлях... ось куди всі стволи корупції України потрібно звести ....купити їх і наї...ти
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07.08.2023 12:44 Відповісти
А в цього напевне бабло закінчилося? Чи він ідейний?
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07.08.2023 12:46 Відповісти
Двадцятидворічний син нардепа від «Слуги народу» Олени Копанчук виїхав із України та не повернувся. Про це повідомляється у розслідуванні NGL.media.
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07.08.2023 13:07 Відповісти
А у нас скільки треба заплатити, відпустка 14 днів поза чергою 50к
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07.08.2023 14:28 Відповісти
сокирою його заїбаште
всі вони підараси
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07.08.2023 14:32 Відповісти
Интересно , какие у нас расценки?
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07.08.2023 14:40 Відповісти
У нас все інакше: будуєш собі рік будиночок війському на Закарпатті. Тут тобі і бойові, і відпустка з оздоровчими, а будеш добре "родину захищати", ще й медальку отримаєш.
І все це щастя у 20 км від кордону зі Словаччиною.
Ну прямо принципова різниця!
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07.08.2023 14:54 Відповісти
Звичайна практика пострадянської корупції.
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07.08.2023 15:03 Відповісти
Я так розумію цьому ублюдку пощастило двічі. Він і гроші зберіг, і у людські умови утримання потрапив.
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07.08.2023 15:27 Відповісти
Но ***** всё равно хороший.
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07.08.2023 15:53 Відповісти
Ну, а у нас боневтік "найвеличніший лідор планети"...
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07.08.2023 15:57 Відповісти
Нє, ну ви дивні люди. Якийсь чмобік чи зек-м'ясо отримає Калина на ..... шару. А як командиру заробити цю машину ? Ну не самому ж себе двухсотити. Не-а, а як же заклик ***** "Треба робити гроші !" Куй бабло поки гарячо на фронті !
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07.08.2023 16:46 Відповісти
 
 