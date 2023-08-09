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За один день рій FPV-дронів "Дикі Шершні", профінансований спільнотою Цензор.НЕТ, знищив два танки окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці ОПБ ім. Б. Хмельницького за допомогою дронів, що куплені за кошт читачів Цензор.НЕТ, вразили два ворожі танки Т-72.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни зафільмували успішні атаки та опублікували у соцмережах.

"Успішне полювання: за один день рій FPV-дронів Дикі Шершні знищив два танки окупантів. На відео підрозділ ОПБ ім. Б. Хмельницького наносить критичне ураження FPV-дронами Дикі Шершні по двом ворожим танкам Т-72. Дата ураження - 6 серпня. Таврійський напрямок. Дрони профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ. Так працюють ваші інвестиції. Дикі Шершні - спільний проект Цензор.НЕТ та БФ Свобода України. В липні ми виготовили та поставили 120 дронів. План на серпень - 150 Диких Шершнів", - йдеться у коментарі до відеозапису.

Якщо ви хочете, щоб ваша гривня стала причиною таких відео знищень російської техніки, то закинути її можна за реквізитами:

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спільнота Цензор.НЕТ у липні профінансувала виробництво 120 FPV-дронів "Дикі Шершні". ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Я прям дуже рада...від слова дуже
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07.08.2023 13:21 Відповісти
В другому випадку схоже не попали, шкода.
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07.08.2023 13:57 Відповісти
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07.08.2023 14:12 Відповісти
А обязательно просить деньги у народа? Государство не может профинансировать этот фонд? Люди не с улицы, авторитетные. У кацапов то же самое. Никогда не мог этого понять.
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07.08.2023 14:19 Відповісти
я не бачу там "просити", я бачу пропозицію.
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07.08.2023 14:40 Відповісти
Відео -- Як наші БМП Бредлі нищать рос.танки
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07.08.2023 15:42 Відповісти
Може хтось знає, я не в темі. Чому у другому випадку по динамічній цілі дрон пікірує з висоти?
Здається простіше доганяти рухому ціль паралельно до дороги, на низькій висоті, по прямій ..
------> [][]
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07.08.2023 18:58 Відповісти
Верхня частина менш захищена.
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07.08.2023 21:01 Відповісти
 
 