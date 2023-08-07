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Артилеристи знищили ворожу САУ "Мста-С" та вантажівку в момент завантаження боєкомплекту до артустановки. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни знищили ворожу САУ "Мста-С" та вантажівку в момент завантаження боєкомплекту до артустановки.

Відеозапис враження та детонації боєприпасів опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Українська артилерія вщент рознесла вантажівку окупантів разом з САУ "Мста-С" калібру 152-мм. Сталося це саме у момент завантаження в неї боєприпасів. Відео фаєр-шоу зафіксував дрон аеророзвідки, який і коригував вогонь", - пише ві у коментарі до запису.

Для довідки: 152-мм САУ 2С19 "Мста-С" призначена для ураження відкритої і прихованої живої сили, озброєння та військової техніки супротивника. Артилерійська частина 2С19 розміщена на модифікованому шасі танка Т-72, у конструкцію якого інтегровані вузли та агрегати ходової частини танка Т-80.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За один день рій FPV-дронів "Дикі Шершні", профінансований спільнотою Цензор.НЕТ, знищив два танки окупантів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+16
п'яток каzапів зникло безвісти.
не получить родина мішок цибулі.
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07.08.2023 16:21
+6
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07.08.2023 16:21
+6
popahivajet kacapskimi prodelkami....
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07.08.2023 16:25
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В Турции прогремел мощный взрыв в порту на элеваторе загрузки зерна - https://www.youtube.com/watch?v=IGtFbxdTwTg
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07.08.2023 16:20 Відповісти
popahivajet kacapskimi prodelkami....
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07.08.2023 16:25 Відповісти
Московіти гадять безкарно на зерні!
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07.08.2023 16:25 Відповісти
Цікаво, а хто це знімав. Схоже, що зйомки були очікуваними...
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07.08.2023 16:27 Відповісти
схоже, що тобі треба іти у спам.
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07.08.2023 21:27 Відповісти
Абісні і АбАснуй
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08.08.2023 09:43 Відповісти
пояснюю, зрозумілою тобі
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08.08.2023 13:43 Відповісти
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07.08.2023 16:21 Відповісти
п'яток каzапів зникло безвісти.
не получить родина мішок цибулі.
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07.08.2023 16:21 Відповісти
Они до взрыва разбежались.
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07.08.2023 16:37 Відповісти
shedevr !
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07.08.2023 16:22 Відповісти
В Україні жнива, а московіти *****, курять де попало, от і мають!!
Смерть московітам ***** та їх агентам Україні
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07.08.2023 16:24 Відповісти
хоч би це був свіжий ролик, тоді справжня насолода,
кожний орк на нашій землі повинен бути утилізований
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07.08.2023 16:25 Відповісти
Красіво кацапсятина підсмажилась
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07.08.2023 16:25 Відповісти
Сау а горить як цистерна з паливом.
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07.08.2023 16:26 Відповісти
Що прикольо - я не побачив, щоби хтось там тікав, хоча русня там була!

Отже...
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07.08.2023 16:46 Відповісти
Эпично!
Не зрозуміло скільки було пострілів, але перше влучання було аж за посадкою. Це метрів 30 до цілі. І якщо цього вистачило, то ті хто були поруч - зараз у черзі в касу на концерт йосі.
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07.08.2023 16:56 Відповісти
Воздухный подрыв, поэтому кажеться, что недолет. А коптер снимал с кацапской спотроны.
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07.08.2023 22:48 Відповісти
Щоб усі рашисти-ублюдки так згоріли разом з підорашкою!
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07.08.2023 17:12 Відповісти
Я ще такого красивенного салюту з роду не бачила😘🇺🇦🙏🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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07.08.2023 17:28 Відповісти
Боже, який епос.
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07.08.2023 17:35 Відповісти
Епічно.
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07.08.2023 19:03 Відповісти
Яка гарнота,я-балдю...
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07.08.2023 19:32 Відповісти
Здохли уставшіє,і падающіє,і прінімающіє... Перезаряділі? В рот свинособак...
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07.08.2023 19:37 Відповісти
 
 