УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16073 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
11 543 11
війна (56544) атака (225) ССО (375)

На Запорізькому напрямку ворожий дрон ледь не влучив в авто наших бійців, яке евакуювало пораненого. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти намагалися атакувати машину бійців Сил спеціальних операцій України. На Запорізькому напрямку, під час евакуації нашими воїнами пораненого, росіяни намагалися влучити по автівці FPV-дроном.

Про це повідомили  у пресцентрі ССО України, передає Цензор.НЕТ.

"У момент евакуації пораненого побратима воїнами ССО України FPV-дрон противника намагається влучити в авто наших операторів", – ідеться в підписі до опублікованого відео.

Попри дії ворога евакуацію вдалося завершити успішно.

Також дивіться: Артилеристи знищили ворожу САУ "Мста-С" та вантажівку в момент завантаження боєкомплекту до артустановки. ВIДЕО безпілотника

Автор: Ангеліна Шорохова
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Дай, Боже здоров'я, Захисникам України!!
Кари, московитам *****, страшної кари!
Слава Україні!
показати весь коментар
07.08.2023 16:44
+10
Героям слава !!
показати весь коментар
07.08.2023 16:46
+6
Для захисту від смертельної небезпечної атаки необхідні засоби РЕБ автотранспорту. Ворог вже активно оснащує цими мобільними засобами свою броню та автотранспортну техніку.
Чому наших хлопців ніхто не попередив про небезпеку атаки дрона? На відео атака виглядає небезпечно неочікуваною. Ланцюжки логістики, шляхи евакуації автотранспортом повинні прикриватися засобами РЕБ, моніторінгом радіовипромінювання дронів для попередження можливої атаки. Хлопцям дуже повезло.
показати весь коментар
07.08.2023 17:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дай, Боже здоров'я, Захисникам України!!
Кари, московитам *****, страшної кари!
Слава Україні!
показати весь коментар
07.08.2023 16:44 Відповісти
Кара підорам залежить від того наскільки ми допомагаєм нашим захисникам дронами.
показати весь коментар
07.08.2023 17:02 Відповісти
Героям слава !!
показати весь коментар
07.08.2023 16:46 Відповісти
Промазали.
показати весь коментар
07.08.2023 16:48 Відповісти
вже неодноразово чули від хлопців з фронту - навіть дуже вмілий профі влучає лише 50%, звичайна статистика - 30%.
показати весь коментар
07.08.2023 16:59 Відповісти
Можна довести статистику успішних влучань майже до 100%, якщо із генеральної сукупності відосиків перед опублікуванням забрати всі відосики промахів.
показати весь коментар
07.08.2023 17:11 Відповісти
відео, які ви називаєте відосиками промахів є відео де ЗДАЄТЬСЯ ЩО ВЛУЧИЛИ.

наприкляд, ворог 10 днів тому виклав відео знищення нашої богдани.

я дивився - орікси відео не верифікували. отже, промах.

але наші таких відео купу показують де неоднозначно влучили чи ні.

промахи це ті відео які навіть наша пропаганда не викладає бо очевидно що промахнулися.

думаю що реальні цифри втрат лише після декілька років після війни стануть відомими.
показати весь коментар
07.08.2023 17:27 Відповісти
Для захисту від смертельної небезпечної атаки необхідні засоби РЕБ автотранспорту. Ворог вже активно оснащує цими мобільними засобами свою броню та автотранспортну техніку.
Чому наших хлопців ніхто не попередив про небезпеку атаки дрона? На відео атака виглядає небезпечно неочікуваною. Ланцюжки логістики, шляхи евакуації автотранспортом повинні прикриватися засобами РЕБ, моніторінгом радіовипромінювання дронів для попередження можливої атаки. Хлопцям дуже повезло.
показати весь коментар
07.08.2023 17:06 Відповісти
Мадяр и прочие научили подробными видосиками москалей, как работать. По статистике, РФ из Китая закупает дронов в 30 раз больше, чем Украина.
показати весь коментар
07.08.2023 19:34 Відповісти
 
 