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На Запорізькому напрямку ворожий дрон ледь не влучив в авто наших бійців, яке евакуювало пораненого. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти намагалися атакувати машину бійців Сил спеціальних операцій України. На Запорізькому напрямку, під час евакуації нашими воїнами пораненого, росіяни намагалися влучити по автівці FPV-дроном.
Про це повідомили у пресцентрі ССО України, передає Цензор.НЕТ.
"У момент евакуації пораненого побратима воїнами ССО України FPV-дрон противника намагається влучити в авто наших операторів", – ідеться в підписі до опублікованого відео.
Попри дії ворога евакуацію вдалося завершити успішно.
Топ коментарі
+21 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар07.08.2023 16:44
+10 Amber
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+6 Mykola Blogger
показати весь коментар07.08.2023 17:06
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Кари, московитам *****, страшної кари!
Слава Україні!
наприкляд, ворог 10 днів тому виклав відео знищення нашої богдани.
я дивився - орікси відео не верифікували. отже, промах.
але наші таких відео купу показують де неоднозначно влучили чи ні.
промахи це ті відео які навіть наша пропаганда не викладає бо очевидно що промахнулися.
думаю що реальні цифри втрат лише після декілька років після війни стануть відомими.
Чому наших хлопців ніхто не попередив про небезпеку атаки дрона? На відео атака виглядає небезпечно неочікуваною. Ланцюжки логістики, шляхи евакуації автотранспортом повинні прикриватися засобами РЕБ, моніторінгом радіовипромінювання дронів для попередження можливої атаки. Хлопцям дуже повезло.