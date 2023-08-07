На Запорізькому напрямку ворожий дрон ледь не влучив в авто наших бійців, яке евакуювало пораненого. ВIДЕО

Російські окупанти намагалися атакувати машину бійців Сил спеціальних операцій України. На Запорізькому напрямку, під час евакуації нашими воїнами пораненого, росіяни намагалися влучити по автівці FPV-дроном.

Про це повідомили у пресцентрі ССО України, передає Цензор.НЕТ.

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"У момент евакуації пораненого побратима воїнами ССО України FPV-дрон противника намагається влучити в авто наших операторів", – ідеться в підписі до опублікованого відео.

Попри дії ворога евакуацію вдалося завершити успішно.

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