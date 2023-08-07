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Реакція Росії на встановлення герба на монументі "Батьківщина-мати". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Росіяни створили й поширили в соцмережах відео, де велика "матрьошка" збиває тризуб зі щита "Батьківщини-мати", а потім на цьому місці з’являється герб СРСР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео оприлюднили у соцмережах.

Також дивіться: Наші бійці виявили та знищили російську гармату Д-30 та дві САУ "Гвоздики". ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+84
Кацапські їпанати! Хворі на усю голову створіння!
Нема сере-сере вже 32 роки! Та не буде НІКОЛИ!
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07.08.2023 18:12
+83
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07.08.2023 19:03
+73
Раша-параша
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07.08.2023 18:11
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07.08.2023 20:19 Відповісти
Это от бессильной злобы)
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07.08.2023 21:04 Відповісти
Ипанутым нет покоя
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07.08.2023 21:05 Відповісти
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07.08.2023 21:05 Відповісти
Стараюсь не ругаться матом в комментах... Но это видео от ,,мышебратьев,,... З#лупа вам конская в рот и по за уши! Шоб вы в рот # бались с вашим ссср! Никогда этого не будет. Больное на голову кацапье.... Сами в говне живут, радуются этому, и хотят чтоб другие так жили. Х#р вам в сраку!
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07.08.2023 21:18 Відповісти
Балалаечники-шутники... Москву зэчье (вагнера) чуть за три дня не взяли, а они еще и пыжатся...
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07.08.2023 21:38 Відповісти
А потім дивуються чому рашка асоціюється лише з горілкою, матрьошкою та балалайкою.
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07.08.2023 21:55 Відповісти
Вже понад 250 000 "матрешек" запакетили наші воїни. Цікаво , чвертьмільонному дістався пакет зі шнурочком, чи ще з якимось бонусом...
Федерасты, неужели вам " по кайфу" быть теми матрешками которых ,те, кто срет вам в уши выстреливают по Украине? Питання скоріш риторичне...нажаль.
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07.08.2023 22:58 Відповісти
Москальскі дегенерати тратять час і гроші на таку х*йню. Які ще можуть бути питання після таких дибільних відосів?
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07.08.2023 23:06 Відповісти
стараюсь видео никогда не смотреть. Кто не смотрел, - не портите себе нервы. Это дно.
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07.08.2023 23:32 Відповісти
Кітайці це спримуть як образу, бо це їхня игрушка.
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08.08.2023 00:21 Відповісти
А бумерангом по мавзолею вони не хотять від Матрони ?
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08.08.2023 04:46 Відповісти
Наша відповідь кацапам (Інстаграм @dude.rec)

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21.08.2023 12:56 Відповісти
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