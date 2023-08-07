Реакція Росії на встановлення герба на монументі "Батьківщина-мати". ВIДЕО

Росіяни створили й поширили в соцмережах відео, де велика "матрьошка" збиває тризуб зі щита "Батьківщини-мати", а потім на цьому місці з’являється герб СРСР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео оприлюднили у соцмережах.

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