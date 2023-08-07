Реакція Росії на встановлення герба на монументі "Батьківщина-мати". ВIДЕО
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Росіяни створили й поширили в соцмережах відео, де велика "матрьошка" збиває тризуб зі щита "Батьківщини-мати", а потім на цьому місці з’являється герб СРСР.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео оприлюднили у соцмережах.
Топ коментарі
+84 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар07.08.2023 18:12
+83 Грицько Добрий
показати весь коментар07.08.2023 19:03
+73 Николай Николаевич b96f438b
показати весь коментар07.08.2023 18:11
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Федерасты, неужели вам " по кайфу" быть теми матрешками которых ,те, кто срет вам в уши выстреливают по Украине? Питання скоріш риторичне...нажаль.