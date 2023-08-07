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Група поліції "Білий Янгол" з Курахового врятувала з початку року близько 300 людей. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Група поліції "Білий Янгол" з Курахового, що на Донеччині, врятувала з початку року близько 300 людей, серед них 65 дітей.

Як повідомляє Національна поліція, серед тих, кому допомогли вижити "білі янголи", — літня мешканка Новомихайлівки. Ще одну жительку вмовили на евакуацію, бо ворожі снаряди вщент зруйнували її будинок, передає Цензор.НЕТ.

За сім місяців поліціянти, що працюють на Мар'їнському напрямку, евакуювали 271 людину, зокрема 65 дітей. Також надали допомогу 42 пораненим, доставили людям на лінію фронту понад 28 тонн гуманітарного вантажу.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Дорогесенькі наші,ріднесенькі.Дякую,хлопчики!
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07.08.2023 19:42 Відповісти
я іх знаю Вони займаються цим з початку війни майже цілий райвітділ-це справжня поліция яка піклується про свій народ
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07.08.2023 20:29 Відповісти
 
 