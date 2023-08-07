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вибух (3756) порт (619) Туреччина (2254)

Понад десять осіб постраждали під час вибуху в порту неподалік Стамбула. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Унаслідок вибуху в порту Деріндже на північному заході Туреччини в понеділок дістали поранення щонайменше 12 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Associated Press (АР).

За словами представників місцевої влади, на яких посилається агентство, стан трьох постраждалих оцінюють як серйозний, їх госпіталізовано.

За даними газети "Дейлі сабах", вибух прогримів у районі складських приміщень, де в порту зберігається зерно.

На місці події працюють пожежники, рятувальники, медики швидкої допомоги. Розпочато розслідування.

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Користувачі соцмереж оприлюднюють відеокадри, на яких видно густі хмари диму, що піднімаються в районі вибуху.

За первинними даними АР, причиною трагічної події став нещасний випадок, ознак того, що на об'єкті стався теракт, немає.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
Вважаю що без кацапських свиней тут не обійшлось...
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07.08.2023 19:22
+15
непродовження зернової угоди кацорилими,
блокування іми Чорного моря,
зерно палає в Турції, зерно палає в Україні.
ну нехай буде нещасний випадок...
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07.08.2023 19:27
+11
Може, це в кацапському зерні, яке ердоган на борошно молоти хотів, якісь "непередбачені" компоненти виявились?
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07.08.2023 19:34
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Вважаю що без кацапських свиней тут не обійшлось...
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07.08.2023 19:22 Відповісти
Пуйло всралось і скаже, що їхать до Турції дуже тепер небезпечно
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07.08.2023 19:27 Відповісти
Заблукавший аналоговнєтний калібр?
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07.08.2023 19:26 Відповісти
Скажэти-как его завут!!!-Х...О!
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07.08.2023 19:27 Відповісти
непродовження зернової угоди кацорилими,
блокування іми Чорного моря,
зерно палає в Турції, зерно палає в Україні.
ну нехай буде нещасний випадок...
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07.08.2023 19:27 Відповісти
Результат кацапской проверки зерновозов.
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07.08.2023 19:31 Відповісти
Може, це в кацапському зерні, яке ердоган на борошно молоти хотів, якісь "непередбачені" компоненти виявились?
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07.08.2023 19:34 Відповісти
Ото скоріш за все
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07.08.2023 20:51 Відповісти
Зернові склади Савпадєніє?
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07.08.2023 19:39 Відповісти
ну эрдоган же предлогал путену помощ в реализации зерна , получите и роспишитесь, ***** торговать ворованным .
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07.08.2023 19:40 Відповісти
Эрдоган обещал путину молоть его зерно на муку вот зерно и помололо
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07.08.2023 19:44 Відповісти
С большой вероятностью это детонация зерновой пыли. Такое иногда бывает.
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07.08.2023 19:48 Відповісти
где нибудь в колхозе возможно , но не на элеваторе где судя по картинкам зберигалось тысяч 60 тон не меньше .
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07.08.2023 19:51 Відповісти
Особливо тобі так буває, коли маєш справу з кацапами.
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07.08.2023 19:58 Відповісти
Там де є зерно і взриви - справа рук рашистів вшивих.
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07.08.2023 19:49 Відповісти
Кацапи, це ж очевидно.
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07.08.2023 19:57 Відповісти
Це ж який такий нещасний випадок міг спричинити вибух, схожий на влучання ракети?
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07.08.2023 20:02 Відповісти
ердоган вже почав переробляти кацапське зерно
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07.08.2023 20:15 Відповісти
Нью Технолоджі
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07.08.2023 20:27 Відповісти
это все путин виноват ,ворованное зерно взорвалось
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07.08.2023 20:25 Відповісти
В Запорожской области 47-я бригада сбила российский ударный вертолет Ка-52
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07.08.2023 20:30 Відповісти
Воняет лаптями.
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07.08.2023 20:45 Відповісти
Там були кацапи!
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07.08.2023 21:34 Відповісти
 
 