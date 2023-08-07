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інтерв'ю (96) Бутусов Юрій (3130) 3 Окрема штурмова бригада (160)

Історія воїна 3 ОШБр, який загинув у бою: "Ми рвались у Бахмут, бо розуміли, що потрібні саме там". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сергій Миронюк, "Мирон" - воїн 3-ї окремої штурмової бригади загинув у бою на ближній відстані 28 липня. Чоловік був учасником багатьох успішних штурмових атак у Бахмуті.

20 квітня Сергій в ексклюзивному інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову розповів про те як і де він зустрів війну, згадав побратимів та бої за Бахмут.

Батько трьох неповнолітніх дітей, який провів далеко за сотню штурмових атак, сотні контактних ближніх боїв, особисто ліквідував десятки ворогів. Нині "Мирон" поданий на звання Герой України посмертно.

Також дивіться: Група поліції "Білий Янгол" з Курахового врятувала з початку року близько 300 людей. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+17
Повага і Слава за героїчну жертовність! Держава має взятим на себе відповідальність за долю сім'ї Героя війни.
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07.08.2023 20:13
+12
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині !!
Украіна сумує ....😪😪
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07.08.2023 20:20
+12
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07.08.2023 20:29
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Повага і Слава за героїчну жертовність! Держава має взятим на себе відповідальність за долю сім'ї Героя війни.
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07.08.2023 20:13 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині !!
Украіна сумує ....😪😪
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07.08.2023 20:20 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.08.2023 20:21 Відповісти
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07.08.2023 20:29 Відповісти
Vi4na Pam'yat' i Slava !🇺🇦
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07.08.2023 20:37 Відповісти
С.У.М.
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07.08.2023 20:51 Відповісти
Низький уклін Герою!!

Захисники України, рвуться захищати Україну, а привладні та прикоритні призначенці з челяддю, втікають з України!
Стефанчук+зеленський+шмигаль, чомусь мовчать, витріщивши очки!
Мабуть, власних слів на виправдання очевидного, НЕМАЄ, а текст ще ненаписали …
Ось така ПРАВДА, привладна, малята!!
Слава Україні!‼️❤️🪖⚔️🫡😡😠‼️❤️🇺🇦
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07.08.2023 21:07 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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07.08.2023 21:12 Відповісти
Твоя сила,воїне, передасться наступним поколіннямТвоя хоробрість-у кожнім серці українця залишиться ще однією іскрою патріотизму.🥀🥀🇺🇦
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07.08.2023 21:13 Відповісти
Боляче..
Героям слава!
Ваші смерті - величезна втрата для краіни, Герої! Мої співчуття побратимам та рідним Сергія.
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08.08.2023 10:25 Відповісти
Вічна памʼять та Слава Герою!!!!!!!

💪🇺🇦🙏⚔️💪
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08.08.2023 15:56 Відповісти
 
 