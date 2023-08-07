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Історія воїна 3 ОШБр, який загинув у бою: "Ми рвались у Бахмут, бо розуміли, що потрібні саме там". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сергій Миронюк, "Мирон" - воїн 3-ї окремої штурмової бригади загинув у бою на ближній відстані 28 липня. Чоловік був учасником багатьох успішних штурмових атак у Бахмуті.
20 квітня Сергій в ексклюзивному інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову розповів про те як і де він зустрів війну, згадав побратимів та бої за Бахмут.
Батько трьох неповнолітніх дітей, який провів далеко за сотню штурмових атак, сотні контактних ближніх боїв, особисто ліквідував десятки ворогів. Нині "Мирон" поданий на звання Герой України посмертно.
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Украіна сумує ....😪😪
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Захисники України, рвуться захищати Україну, а привладні та прикоритні призначенці з челяддю, втікають з України!
Стефанчук+зеленський+шмигаль, чомусь мовчать, витріщивши очки!
Мабуть, власних слів на виправдання очевидного, НЕМАЄ, а текст ще ненаписали …
Ось така ПРАВДА, привладна, малята!!
Слава Україні!‼️❤️🪖⚔️🫡😡😠‼️❤️🇺🇦
Героям слава!
Ваші смерті - величезна втрата для краіни, Герої! Мої співчуття побратимам та рідним Сергія.
💪🇺🇦🙏⚔️💪