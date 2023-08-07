Історія воїна 3 ОШБр, який загинув у бою: "Ми рвались у Бахмут, бо розуміли, що потрібні саме там". ВIДЕО

Сергій Миронюк, "Мирон" - воїн 3-ї окремої штурмової бригади загинув у бою на ближній відстані 28 липня. Чоловік був учасником багатьох успішних штурмових атак у Бахмуті.

20 квітня Сергій в ексклюзивному інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову розповів про те як і де він зустрів війну, згадав побратимів та бої за Бахмут.

Батько трьох неповнолітніх дітей, який провів далеко за сотню штурмових атак, сотні контактних ближніх боїв, особисто ліквідував десятки ворогів. Нині "Мирон" поданий на звання Герой України посмертно.

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