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Міноборони Британії навчає українських воїнів тактики міських боїв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Воїни ЗСУ продовжують навчання мистецтву міських боїв в рамках тренувальної місії у Великій Британії.
Про це повідомило Міноборони Великої Британії у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Операція "Інтерфлекс" - це тренувальна програма під керівництвом Великої Британії, спрямована на те, щоб навчати українських новобранців і зробити їх смертоносними та живучими солдатами. Британська армія передала українським солдатам "спеціалізований пакет" міської тактики, щоб розвивати їхні бойові можливості в міських умовах", – йдеться у повідомлені.
Топ коментарі
+11 Чайка Київ
показати весь коментар07.08.2023 21:44
+9 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар07.08.2023 21:29
+6 Small Jerboa
показати весь коментар07.08.2023 21:35
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Будь ласка, зачекайте...
Та взагалі, десь на 50% чисто теоретичні та ігрово-тренувальні.
Справжній безцінний досвід мають тільки наші ветерани.
Буде цікаво почитати ваші пропозиції.
Хай ідуть на українські фронти і самі там чваться воювати і в міських і в польових і в лісних умовах. І ця безцінна наука і досвід буде платою за поставлену техніку, зброю і **********. Бо ще хто-зна як доведеться...