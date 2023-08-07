ЗСУ ударами HIMARS знищили російську гаубицю на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Аеророзвідники 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького з РСЗВ "HIMARS" знищили 152-мм гаубицю "Мста-Б" разом з боєприпасами на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив нардеп Юрій Мисягін у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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