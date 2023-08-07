9 839 17
ЗСУ ударами HIMARS знищили російську гаубицю на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Аеророзвідники 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького з РСЗВ "HIMARS" знищили 152-мм гаубицю "Мста-Б" разом з боєприпасами на Бахмутському напрямку.
Про це повідомив нардеп Юрій Мисягін у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+20 Breaking Bad
показати весь коментар07.08.2023 22:40
+9 vidasik
показати весь коментар07.08.2023 22:40
+8 Golden Mask
показати весь коментар07.08.2023 23:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
На щастя, винахідникам, які створили AGM-88 HARM, GMLRS M31A1 та M982 Excalibur, було глибоко начхати на амбіції та вологі мрії совкових імперців...