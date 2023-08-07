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війна (56544) знищення (4127) 30 окрема механізована бригада (133) HIMARS (222)

ЗСУ ударами HIMARS знищили російську гаубицю на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Аеророзвідники 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького з РСЗВ "HIMARS" знищили 152-мм гаубицю "Мста-Б" разом з боєприпасами на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив нардеп Юрій Мисягін у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+20
Контрбатарейная борьба просто на грани фантастики благодаря американским радарам и высокоточным снарядам. Вообще не понимаю, как российская армия собиралась американскую побеждать. Это просто смешно.
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07.08.2023 22:40
+9
Vot eto krasyvo,nekakix sansov ,dlia arti kacapskoj
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07.08.2023 22:40
+8
СЛАВА ЗСУ !
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07.08.2023 23:02
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Контрбатарейная борьба просто на грани фантастики благодаря американским радарам и высокоточным снарядам. Вообще не понимаю, как российская армия собиралась американскую побеждать. Это просто смешно.
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07.08.2023 22:40 Відповісти
Вони збирались за рахунок сотень дивізіонів С-300 не дозволити США панувати в повітрі, а за рахунок кількісної переваги в ствольній та реактивній арті - засипати снарядами та ракетами РСЗО взагалі все.

На щастя, винахідникам, які створили AGM-88 HARM, GMLRS M31A1 та M982 Excalibur, було глибоко начхати на амбіції та вологі мрії совкових імперців...
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08.08.2023 02:25 Відповісти
Ударом, а не ударами
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07.08.2023 22:40 Відповісти
Прилетів "х*й з марса".
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07.08.2023 23:02 Відповісти
Vot eto krasyvo,nekakix sansov ,dlia arti kacapskoj
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07.08.2023 22:40 Відповісти
це не гелікоптер... зато, якщо самоходна, також декілька лімонів коштує...
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07.08.2023 22:43 Відповісти
Індекс "Б" - причіпна. Але все одно добре.
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08.08.2023 09:43 Відповісти
Марш нової Армії
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07.08.2023 22:44 Відповісти
СЛАВА ЗСУ !
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07.08.2023 23:02 Відповісти
З пушки по горобцям. Здорово жируєм, але ж ракети дармові, нам всі винні.
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07.08.2023 23:35 Відповісти
а дронами знищити не змогли, чи дронів Резников не закуповує, волонтерських не вистачає а дармових химер куча?
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07.08.2023 23:39 Відповісти
HIMARS ??? раніше били тільки по надважливих цілях...складах,..штабах...дорогах комунікацій,...мостах
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08.08.2023 01:00 Відповісти
а они остались? все самое важное в радиусе работы хаймарсов уже уничтожено
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08.08.2023 09:03 Відповісти
а системи ППО...а системи РЕБ ? --це важливі цілі..тим більше, коли передадуть нам літаки F-16 ,необхідно щоб рашисти були сліпі і глухі. так вважаю...але Генштабу видніше,як використовувати дорогі по ціні Хаймарс
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08.08.2023 09:13 Відповісти
все фигачат, до чего разведка дотягивается. Каждый день и ребы и рсзо и ппо в сводке.
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08.08.2023 09:25 Відповісти
Браво!
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08.08.2023 03:49 Відповісти
хаймарсы супер оружие!
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08.08.2023 09:02 Відповісти
 
 