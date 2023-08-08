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Кожен, хто бере окупантів у полон на фронті, пришвидшує свободу для українців, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 530-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома, в Україні. 20 із них – солдати та сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту. Але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз у російській неволі.

Пам’ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісти зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це – спільне завдання. Завдання й тих, хто організовує обміни: Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці! І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд.

Кожен, хто бере окупантів у полон на фронті, хто активний на передовій. Кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам’ятати", - сказав Зеленський.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
Чотириразовий ухилянт вчить воювати.
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07.08.2023 22:57
+14
Тобто той хто просто знищує кацапську мразоту - той уповільнює свободу для українців? Така логіка?
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07.08.2023 22:57
+13
Зеленський з Єрмаком вже півтора роки в камуфляжику парою ходять, мабуть полонених багацько набрали...
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07.08.2023 22:55
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ок, садись - 5.
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07.08.2023 22:52 Відповісти
Это ответ на действия параши в отношении Янины Соколовой?

Она сказала, что брать пленных не стоит…
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08.08.2023 02:31 Відповісти
Зеленський з Єрмаком вже півтора роки в камуфляжику парою ходять, мабуть полонених багацько набрали...
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07.08.2023 22:55 Відповісти
Da prosta kamuflazh v trende ninche , a ani parni modnie ...🤣
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07.08.2023 23:27 Відповісти
Святе воїнство! Дермак особисто в полон набрав стільки, що нам на і не снилося, особливо коли розміновував Чонгар, та відкривав ворота в Чорнобиль. Їх в сінагогах скоро канонізують. Звичайно, якщо такі дії передбачені їхньою релігією.
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08.08.2023 06:41 Відповісти
Тобто той хто просто знищує кацапську мразоту - той уповільнює свободу для українців? Така логіка?
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07.08.2023 22:57 Відповісти
Чотириразовий ухилянт вчить воювати.
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07.08.2023 22:57 Відповісти
Як вже нудить від цих дебільних відосиків.
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07.08.2023 23:06 Відповісти
Не просто нудить. А вже почався токсікоз. Відчув повністю, що це таке, мої співчуття жінкам!
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08.08.2023 06:43 Відповісти
Два роки тому воно окупантів ополченцамі називало.
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07.08.2023 23:15 Відповісти
Щось забагато Зеленського сьогодні на Цензорі... Як би не знав,які в Юри Бутусова стосунки з цим криворіжським гопніком,подумав би,що це проплачена джинса).
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07.08.2023 23:07 Відповісти
Та йди вже спати долбойоби безтолковий.
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07.08.2023 23:25 Відповісти
Як майже завжди все правильно сказано. Пишуть йому тексти напевно одаровані люди. Але яка різниця між словами, гаслами і реальними справами президента!
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07.08.2023 23:26 Відповісти
хоча тут перебор з Єрмаком, але який з нього президент без Єрмака...
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07.08.2023 23:29 Відповісти
Просто уйобок.
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07.08.2023 23:29 Відповісти
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07.08.2023 23:30 Відповісти
При спілкуванні з повернутими полоненними президент не мав змоги роздивитися...сфоткався і все

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07.08.2023 23:33 Відповісти
Скільки лаптєй взяв у полон твій батальйон?
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07.08.2023 23:34 Відповісти
а ніяк не можна обнуліти це захріпане?
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07.08.2023 23:41 Відповісти
кожен, хто не прийшов по повістці в воєнкомат - підар.
не прийшовший 4 рази - чотири рази підар.
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07.08.2023 23:43 Відповісти
А той, хто попереджає вагнерівців від потенційного полону, зливаючи вусатому бульбашу операцію українських спецслужб теж якось пришвиджує свободу для полонених українців? 🤔
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08.08.2023 00:01 Відповісти
530 дней Зе цирка-- по вечерам! уберитеЭто! уже Тошнит!
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08.08.2023 00:22 Відповісти
Кожен, хто бере окупантів у полон на фронті, пришвидшує свободу для українців, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/v3435999

ПРОМОВИЛА Зе МАВПА ЯКА ЗДАЛА АЗОВ З ОБОРОНЦЯМИ АЗОВСТАЛІ В ПОЛОН ДО КАЦАПІВ
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08.08.2023 01:39 Відповісти
а може треба їх більше знищувати
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08.08.2023 02:34 Відповісти
Русню в плен берут десятами в день. Обменяли всего 2598 человек за полтора года. Если арестовать єрмака, зеленского, арахамию, шуфрича, гетманцева, резникова и других кротов, то война сама собой закончиться через пару-тройку месяцев, потому что некому будет сливать русне инфу и разрушать Украину изнутри.
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08.08.2023 07:45 Відповісти
Русский алкаш, ты такой наивный или ты « на работе»?
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08.08.2023 09:05 Відповісти
бла-бла-бла от боневтіка.
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08.08.2023 08:46 Відповісти
Очередной высер балабола зеленского
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08.08.2023 09:17 Відповісти
 
 