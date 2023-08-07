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Окупант неправильно скористувався гранатометом та отримав важке поранення. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський загарбник приклав до свого плеча сопло гранатомета, через що отримав важке поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+51
Надо было к глазу приложить, типа целится ))
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07.08.2023 23:35
+21
ні, протез у нього замість голови.
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07.08.2023 23:52
+18
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07.08.2023 23:47
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Надо было к глазу приложить, типа целится ))
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07.08.2023 23:35 Відповісти
апіріділ))))
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07.08.2023 23:41 Відповісти
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07.08.2023 23:50 Відповісти
Давай на біс!
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07.08.2023 23:36 Відповісти
Програмі військової підготовки на кацапстані-👏. Ну і саундтреку звісно👏👏👏
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07.08.2023 23:42 Відповісти
так а шо то біле появилося? його розділо до спіднього? красне ж должно бути від крові.
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07.08.2023 23:42 Відповісти
Реактивная струя горячих газов надула тушку от плеча как воздушный шарик. А крови нет, потому что горячие газы сразу всю рану запекли. Подыхать будет долго и ампутация врядли спасет.
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08.08.2023 00:16 Відповісти
ах то шкіра. ніхрєна собі. зварився тобто.
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08.08.2023 09:36 Відповісти
надо было от груди стрелять, чтобы наверняка
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07.08.2023 23:43 Відповісти
Так,так-чи не надто недооцінюєм кацапа?Можливо це саме той,хто не хоче воювати?І поранення,і відпустка по пораненню-2,а то і 3 в одному.А що-перед виходом на передок не навчили.Вини "солдатіка" нема,а ви імбіцил, імбіцил...
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07.08.2023 23:44 Відповісти
теж спочатку так подумав але після повторного перегляду сумніви розвіялися.

це ж муха, муху зверху на плече кладуть. відповідно, якщо думати як себе пошкодити то тільки дебілу може в голову прийти приставити сопло до плеча, так же без руки можна залишитися а не без обов'язку воювати.
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08.08.2023 00:31 Відповісти
дым глаза ест - не могу рассмотреть, оторвало ему руку или нет.
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07.08.2023 23:46 Відповісти
Похоже там вместо руки уже протез был.
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07.08.2023 23:50 Відповісти
ні, протез у нього замість голови.
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07.08.2023 23:52 Відповісти
Та у орка усе ціле... руки ноги, бо воно зробило постріл у зворотньому напрямку. Контузія повна. +один 300.
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07.08.2023 23:55 Відповісти
постріл він зробив в тому напрямку куди хотів, а от раструб приставив до плеча.
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07.08.2023 23:58 Відповісти
Згоден. Там тубус порохового заряду дійсно відлетів від плеча.
Тобто ключиці, плечового сустава нема + контузія.
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08.08.2023 00:11 Відповісти
читал, как в Афгане боец 2-й армии вселенной решил пострелять из пулемета, снятого с танка.
Разбило морду и повыбивало зубы, но идиот выжил
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07.08.2023 23:46 Відповісти
.. в Кундузе в 80-х гастролировала Анне Вески.... Десантура повезла всю кагалу на стрельбище... пострелять со всего..что стреляет. Результат ... при стрельбе с АКМ.. танцовщица завалила двоих офицеров и ранила одного со своей группы. Нажала на спусковой и не отпустила до крайнего патрона. Быстренько всех артистов в Ан-26..и в Ташкент... ))) Гастроли закончены... офицеры уехали домой в ящиках... а артист скорее всего стал УБД...))) Как никак ранение в Афганистане..)))
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07.08.2023 23:57 Відповісти
Кундуз 1985р.
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08.08.2023 00:18 Відповісти
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08.08.2023 08:52 Відповісти
Мда...Сильно жизнь Анне Веске потрепала.
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08.08.2023 11:20 Відповісти
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07.08.2023 23:47 Відповісти
Пісня про довбо...ба ))
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07.08.2023 23:48 Відповісти
Ааааа!
Феэричний довбо****.... Ну як і усі кацапські свинособаки...
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07.08.2023 23:48 Відповісти
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07.08.2023 23:51 Відповісти
Пацан в бэтре прошареный - после выхода ракеты моментально ощутил приближение пса с кличкой "******" и сполз в люк бэтра.
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08.08.2023 00:32 Відповісти
Кстати, смотрите, снаряд делает разворот на 180 градусов ))) всё-таки это возможно ))
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08.08.2023 00:39 Відповісти
Ну эти то учебные
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08.08.2023 01:26 Відповісти
Гениально! Премию Дарвина в студию. Хотя нет, был еще один чурка который раза три пытался мину в миномет задом наперед замандячить. Жаль товарищи успели отговорить. Но этот кадр конечно на первом месте.
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07.08.2023 23:56 Відповісти
о, дабайоб!
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08.08.2023 00:07 Відповісти
Ахах .. только "подготовленные с/золдаты"
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08.08.2023 00:16 Відповісти
гранату б туди ще з дрона, для закріплення успіху.
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08.08.2023 00:28 Відповісти
Ни коем случае! Это уникальный пациент и уникальный эксперимент. Доктор Йозеф за такого пациента даже с того света может рейхсмарками заплатить.
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08.08.2023 00:39 Відповісти
вони ж кучкуватись почали...
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08.08.2023 00:41 Відповісти
Вы даже не представляете сколько стоит такой 300-й с таким ранением при передаче его на исследования. За такого каддавра доктора могут даже подраться на аукционе.
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08.08.2023 00:48 Відповісти
А шо не так?!
Все правильно!
Фпірьот!!!)))
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08.08.2023 00:33 Відповісти
другий прийшов з напрямку куди цілив перший....

чим вони там займаються...
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08.08.2023 00:54 Відповісти
Чим? Члєновредітєльством. Вони таке *******. )

Тепер росіяни ламають собі руку кувалдою, щоб відкосити від мобілізації
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08.08.2023 07:00 Відповісти
Me Gustas Tu
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08.08.2023 00:56 Відповісти
Все в цьому відео чудове: і сюжет, і саунд-трек... От тільки Премія Дарвіна, схоже, пройшла мимо свого лауреата.
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08.08.2023 01:02 Відповісти
Угу...Еще и за порчу обмундирования вычтут.
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08.08.2023 11:43 Відповісти
Может так задумано было, но не рассчитал последствия) .
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08.08.2023 01:27 Відповісти
В Україні теж дебілів хватає, за яких інваліди вмирають. https://www.ostro.org/news/na-odeshhyni-mobilizuvaly-cholovika-z-epilepsiyeyu-vin-pomer-u-vijskovij-chastyni-i430900
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08.08.2023 01:40 Відповісти
Это кстати не первый случай.
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08.08.2023 06:49 Відповісти
Пісня сподобалась " ей,довбойоб ,довбойоб, довбойоб, довбойоб"...
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08.08.2023 07:50 Відповісти
...больше таких талантов с болот мацковии.. Мы бой пойдем за ***** кремлевское....
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08.08.2023 08:35 Відповісти
Ну тут два варіанта:
1. "Членовредітельство"... тепер в атаку не піде.
2. "Невдалий суїцид".... просто - довбень.
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08.08.2023 09:13 Відповісти
я не відразу пойняв веселу пісеньку
далба...й..о..б (3р)
ла...ла...ла(3р)
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08.08.2023 09:15 Відповісти
Обезьяна уже не с гранатой, а с гранатомётом. Это прогресс. Ждём, когда обезьяне выдадут "Искандер".
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08.08.2023 10:01 Відповісти
 
 