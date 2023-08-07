Окупант неправильно скористувався гранатометом та отримав важке поранення. ВIДЕО

Російський загарбник приклав до свого плеча сопло гранатомета, через що отримав важке поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.

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