Знищення командного пункту росіян на окупованій частині Херсонщини. ВIДЕО

Нашим воїнам вдалося знищити командний пункт окупантів й ліквідувати значну частину ворожого особового складу на окупованій частині Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Громадський резерв "Стугна".

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