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Знищення командного пункту росіян на окупованій частині Херсонщини. ВIДЕО
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Нашим воїнам вдалося знищити командний пункт окупантів й ліквідувати значну частину ворожого особового складу на окупованій частині Херсонщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Громадський резерв "Стугна".
Топ коментарі
+14 Oleksa Tomakh
показати весь коментар08.08.2023 09:47
+5 Ира Крошенко b7daed95
показати весь коментар08.08.2023 10:12
+4 Роман с камнем
показати весь коментар08.08.2023 09:57
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