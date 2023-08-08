Росіянин, живучи у США, марить пропагандистськими наративами: "Америку я ненавижу с детства, меня так воспитали". ВIДЕО

Літній чоловік розповів, що проживає у США з 2018 року, його дочка має будинок, його ж безкоштовно лікують, причому якісніше, ніж у РФ. Також безкоштовно він може користуватися транспортом та отримувати ліки. Однак померти пенсіонер мріє у Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували відео з росіянином, який уже п'ять років живе у США, користується всіма благами, які надає йому ця країна, однак продовжує марити пропагандистськими наративами.

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"Я родился в Сибири. Сейчас уже мне хочется уехать, потому что я чувствую, уже старик стал, 77 лет, только чтобы умереть там, а не здесь. Америку я ненавижу с детства, так меня воспитали. А там люди в России горбатятся на эту Америку! У меня не то что зависть, у меня злость", - заявив росіянин.

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