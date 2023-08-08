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Росіянин, живучи у США, марить пропагандистськими наративами: "Америку я ненавижу с детства, меня так воспитали". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Літній чоловік розповів, що проживає у США з 2018 року, його дочка має будинок, його ж безкоштовно лікують, причому якісніше, ніж у РФ. Також безкоштовно він може користуватися транспортом та отримувати ліки. Однак померти пенсіонер мріє у Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували відео з росіянином, який уже п'ять років живе у США, користується всіма благами, які надає йому ця країна, однак продовжує марити пропагандистськими наративами.

"Я родился в Сибири. Сейчас уже мне хочется уехать, потому что я чувствую, уже старик стал, 77 лет, только чтобы умереть там, а не здесь. Америку я ненавижу с детства, так меня воспитали. А там люди в России горбатятся на эту Америку! У меня не то что зависть, у меня злость", -  заявив росіянин.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+78
Нічого дивного, звичайний кацап.
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08.08.2023 10:30
+74
Ты зачем свинья русссская вообще в Америку поперлась??
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08.08.2023 10:30
+65
у росіян тільки дві найбільші мрії: вдарити ядеркою по Америці і отримати грінкард в США.
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08.08.2023 10:34
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не краще ніж в світі, але значно краще ніж в расії. Навіть зараз. А до війни - незрівняно краще ніж в расії
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08.08.2023 11:31 Відповісти
Україна не бажає визнавати диктатуру як пріоритетний політичний режим ,, не хоче жити по диктаторським законам і правилам , як живуть вони . Ми не такі як вони , от саме це кацапню й бісить - неймовірно .
І це одна з причин війни .
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08.08.2023 11:42 Відповісти
Спитай у окупантів які крали в українських селах все що бачили. Один дебіл навіть провода змотав бо в них був інтернет.
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08.08.2023 11:43 Відповісти
А чого кацап не возмуШШаіЦА шо рецепт для нього ні ізьикє не друкують?
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08.08.2023 11:14 Відповісти
Як такий непотріб взагалі живе. Ніякого відчуття подяки за те що йому роблять. Свинка, собачка, триколор.
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08.08.2023 11:15 Відповісти
"Люди в раzzии горбатятся на Америку", "дамбас кормит гейропу"
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08.08.2023 11:17 Відповісти
толерантність погубить цивілізацію.
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08.08.2023 11:25 Відповісти
Погодьтесь, що психічно здорова людина не може одночасно казати одне, мати одні погляди, а робити протилежне та користуватись тим що ненавидить! Тому й кажуть про таких прибічників "руССкого миру", що вони хворі на голову!!!
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08.08.2023 11:29 Відповісти
найгірше, що росіянам неможливо пояснити чому саме вони огидні. Пальцем їм тикай в їхнє лайно - а вони товктимуть своє
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08.08.2023 11:30 Відповісти
От насправді не розумію, навіщо Штати допускають на свою територію такі організми?
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08.08.2023 11:32 Відповісти
Повний деанон цієї істоти. Англійскі субтитри або переклад у відео. І по всій мережі в иісті, де мешкає виродок. Спаскудити йому життя та родині його дочки. Нехай усі валять в расєю помирати.
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08.08.2023 11:32 Відповісти
Добрые и наивные розовые пони наводнили страну всякой сволочью и совсем не удивляет что потом они голосуют за всякое говно типа обамы или трампа....
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08.08.2023 12:07 Відповісти
Раніше було інакше. 21 грудня 1919 року американці посадили на пароплав "Бафорд" 249 лівих рускіх гольдманів-беркманів і відвезли на родіну. Депортація.
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08.08.2023 12:34 Відповісти
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08.08.2023 17:59 Відповісти
Пожил немного по-человечески и даже придуряться перестал…
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08.08.2023 18:02 Відповісти
Глист, що виповз з ануса, люто ненавидить зелену траву, блакитне небо, подих вітру, - все що відрізняється від його місця проживання.
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08.08.2023 12:13 Відповісти
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08.08.2023 12:14 Відповісти
мозахіст - жити за власнею волею у ненависній йому країні.
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08.08.2023 12:21 Відповісти
Рубріка "Життя п*дарасів і одноклітинних організмів"...
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08.08.2023 12:26 Відповісти
🤣
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08.08.2023 12:27 Відповісти
таких ублюдков к сожалению хватает и у нас в Израиле.ненавиидят Израиль,ненавидят Украину,но уезжать в рашку не хотят!
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08.08.2023 12:29 Відповісти
...такі ж самі колишні комуняки, проживають в Україні та ненавидять її та українці та навідь після того як рашисти розбомбили його дім, воно приїхало на захід України та звинувачує нас, що ми почали спротив. Притому в кацапію їхати не хоче і таких не одиниці. Та най огидніше, що їхні діти та онуки перебуваючи тут вже 1,5 років такі ж прокацаплені.
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08.08.2023 12:31 Відповісти
Тут дядьку вилка о двух концах, з одного боку в Америці всі горбатяться на доллар дядюшкі Скруджа, а з іншого в раші спиваються за дерев'яний рубль. З цього висновок гайда євреї до Ізраїлю на соціал. А от куда українцю подітись?
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08.08.2023 12:37 Відповісти
А українцям не можна до Ізраїлю на соціал?
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08.08.2023 12:51 Відповісти
А ізраїльтянам в Україну на 2 000 грн?
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08.08.2023 13:07 Відповісти
Хіба висловлення публічної ненависті мігранта-недоістоти до країни,яка його прийняла не є приводом до депортації на болота? Було б логічно викинути покидька назад в руцький мір.
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08.08.2023 12:49 Відповісти
100%, анулювати грін карту!
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08.08.2023 13:09 Відповісти
Разом з виплодком, щоб генофонд американцям гівном не розбавили.
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08.08.2023 15:04 Відповісти
Кацапи - це мразь і не виліковне бидло , все 😠
ненавиджу цих гнойних потвор 😡
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08.08.2023 12:54 Відповісти
...помните певца Дина Рида.. Привезли к границе с эСССР ией,пинок под зад, радуйся социализмом...Эту тварь надо отправить на болота мацковии-зажрался мокша.
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08.08.2023 13:10 Відповісти
Тварь кАСапСкая! ШОбти ти падло здохло пАбистреЙ((( гНида Неблагодарня. Слава ЗСУ)))
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08.08.2023 13:18 Відповісти
Старий кончений русак.
В Сибірь обох, з "дочерью".
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08.08.2023 13:21 Відповісти
Російська гниль ,де б вона не проживала, Вона буде не вдоволена. Тому що Вона природня гниль и її треба тільки винищувать .Їі місце на болотах за Уральськими горами.
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08.08.2023 13:29 Відповісти
ще б на англійську перекласти, там багато таких рус персонажів.
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08.08.2023 13:44 Відповісти
Я вам скажу, що українські пенсіонери так само налаштовані проти Америки. Наслухався. Дякую. Від «іде розподіл світу і Америка в цьому приймає участь» і до «чому нам так мало виплачують». Совкізм головного мозку невиліковний.
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08.08.2023 13:48 Відповісти
Боріс із Сібірі хоче в Росію!!!🤣🤣🤣🤣 я в Америці вже 30 років-таких Борєк і Шльом в Брукліні тисячі. Ви не розумієте національні особливості певних людей. Нікуди він не поїде. Гарантую.
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08.08.2023 13:55 Відповісти
>люди в России горбатятся на эту Америку

Покажите мне хоть один российский товар в доме у американца. Я у себя в Украине найти не могу. А то что американцы реально горбатятся и его кормят он не замечает.
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08.08.2023 14:09 Відповісти
НІТ! Нам палагаєтся! Байден сказал.
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08.08.2023 14:11 Відповісти
А за такі висловлювання треба депортувати д.бів в расєюшку
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08.08.2023 14:50 Відповісти
Все дуже добре. Але так завидки беруть, шо я ненавиджу її все більше і більше. Шо з дебілами зробив совок - ще більших дебілів.
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08.08.2023 14:51 Відповісти
Це питання не до кацапів ,з ними все зрозуміло. Вердикт один -кацапа тільки могила виправить. А от до Америки питання є .Навіщо вам ці моральні потвори?
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08.08.2023 14:53 Відповісти
По цілому світу розбрелись кацапи і 99 відсотків таких як цей, : (расєя прєвише всєго). Я називаю це сіфіліс головного мозга, гівно виливається з їхніх голів. Не думаю, що така хвороба виліковується...
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08.08.2023 14:56 Відповісти
Чи є більш мерзена тупа істота як кацап ? то чого ти поперся в Америку сиди в своєму рашистані .
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08.08.2023 15:00 Відповісти
Вот на таких під а рів паше більшість американців , сплачуючи податки і не маленькі , щоб ця тварюка не заплативши ні цента податку , міг безкоштовно іздити лікуватись , не лише до лікаря , а возят їх і в кіно, і в ресторани , і в театри ,і так.д. , щоб їм скучно не було . Сидять на повнім утриманні країни , лікарство безкоштовно , а воно в Америці дуже дороге і взагалі все що відноситься до медицини дуже дорого. Не всі американці можуть собіпозволити відвідувати лікарів , хіба що прижме. А чмо і йому подібні чуть не що тижня бігають , чи потрібно чи ні , то до одного то до другого , а чомуб і ні . Пенсію платять хоть і дня не робив , карточку що-місяця поповнюють для покупки продуктів , одьожі взуття і всього необхідного. Потрібна квартира ?, та на бери і живи …, тут і всього не перерахуєш , приходять прибирати , зварити істи , постірати , як потрібно то і покупають , по магазинах повозят , дуже багато пільг , тут ще багато чого їм дають , лиш би догодити і так до самої смерті, вот такі невдячні паразити живуть, і їх тут багато, при чому маючи все необхідне і навіть більше , все за рахунок тих самих американців - яких вони так ненавидять, йому ще язик повертається сказати що всі горбатяться на Америку. Сам не розумію чому їх взагалі сюди пускають, в вони всьо лізуть і лізуть…

Неблагодарні москальські тварі.
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08.08.2023 17:41 Відповісти
Пользуется всем , все бесплатно для него здесь , просто «кровь из глаз»...
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08.08.2023 17:58 Відповісти
рад за сша. Так им и надо, всякое г* подбирать с пола
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08.08.2023 22:48 Відповісти
"Русский мир " он такой где поедут там срут. Поехали в Турцию строют из себя великих ,пока по башке неполучат, попали в Канаду ,с палкой против полицейского кидаются, пока пулю в ногу получил, тогда усмирился . Попал в США , и тот дебил нашол что балаболить и кого "нелюбить". А сколько США и рядовые американцы спасали от голода этое быдла ..... они про это незнают?, а про Индию знают .
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09.08.2023 04:41 Відповісти
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