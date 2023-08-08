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Бійці 31 ОМБр касетними боєприпасами знищили ворожий розрахунок Д-30. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни знищили розрахунок гаубиці окупантів Д-30, використавши касетні боєприпаси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували на фейсбук-сторінці 31-ї окремої механізованої бригади. 

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Красотаааа...
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08.08.2023 11:18 Відповісти
і де там касетні снаряди ?
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08.08.2023 11:24 Відповісти
Цікаве відео. Головне, що все зрозуміло.
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08.08.2023 11:30 Відповісти
І що там можна побачити?
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08.08.2023 11:44 Відповісти
тебя шматько там точно не побачити...(((
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08.08.2023 12:48 Відповісти
Чому інвалідська? У щось таки влучили. Тільки на відео застосування касетних снарядів немає
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08.08.2023 12:19 Відповісти
Бригаду схоже в СОбесі набрали
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08.08.2023 17:02 Відповісти
 
 