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Бійці 31 ОМБр касетними боєприпасами знищили ворожий розрахунок Д-30. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни знищили розрахунок гаубиці окупантів Д-30, використавши касетні боєприпаси.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували на фейсбук-сторінці 31-ї окремої механізованої бригади.
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