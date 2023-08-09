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Дрони-камікадзе "Дикі Шершні", профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ, знищили ворожий танк. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Група Асгард - підрозділу "Очі" 120-го окремого розвідувального батальйону знищила танк за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які були профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці успішно застосували FPV-дрони проти сучасної військової техніки супротивника.
Топ коментарі
+3 nav svargi
показати весь коментар08.08.2023 12:23
+2 Hanka Panyanka
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показати весь коментар08.08.2023 12:42
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https://www.youtube.com/watch?v=Ub_FCPm_7t0