Дрони-камікадзе "Дикі Шершні", профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ, знищили ворожий танк. ВIДЕО

Група Асгард - підрозділу "Очі" 120-го окремого розвідувального батальйону знищила танк за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які були профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці успішно застосували FPV-дрони проти сучасної військової техніки супротивника.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться: Дрони-камікадзе "Дикі Шершні", профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ, нищать ворожу техніку на Бердянському напрямку. ВIДЕО