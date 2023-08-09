УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15969 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні
6 388 17
Цензор.НЕТ (124) дрони (2512) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (97) Дикі шершні (109)

Дрони-камікадзе "Дикі Шершні", профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ, знищили ворожий танк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Група Асгард - підрозділу "Очі" 120-го окремого розвідувального батальйону знищила танк за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які були профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці успішно застосували FPV-дрони проти сучасної військової техніки супротивника.

Дивіться: Дрони-камікадзе "Дикі Шершні", профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ, нищать ворожу техніку на Бердянському напрямку. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
********** - prjamo pod mangal ogonjku zaneslji
показати весь коментар
08.08.2023 12:23
+2
це дрон-камікадзе, нащо йому гарна камера?
показати весь коментар
08.08.2023 12:35
+2
А це щоб з дивану зручніше було дивитися.
показати весь коментар
08.08.2023 12:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
********** - prjamo pod mangal ogonjku zaneslji
показати весь коментар
08.08.2023 12:23 Відповісти
Можеш добру якість засняти і викласти?
показати весь коментар
08.08.2023 12:31 Відповісти
це дрон-камікадзе, нащо йому гарна камера?
показати весь коментар
08.08.2023 12:35 Відповісти
А це щоб з дивану зручніше було дивитися.
показати весь коментар
08.08.2023 12:42 Відповісти
Не Притулою єдиним.
показати весь коментар
08.08.2023 12:30 Відповісти
Точно. Есть ещё и "Дикие Шершни".
показати весь коментар
08.08.2023 12:49 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2023 12:36 Відповісти
Не факт що знищили - вибух невеликий, тож серйозного пошкодження там може й нема. Хіба ці дрони несуть комулятивний снаряд?
показати весь коментар
08.08.2023 13:24 Відповісти
несуть
показати весь коментар
08.08.2023 16:07 Відповісти
Попали в танк, вот так должна звучать эта новость не больше не меньше
показати весь коментар
19.08.2023 22:01 Відповісти
В лобову броню башти ( тобто в найтовщу) і пробив? ріллі?((( Якось не віриться. Оператору незачот
показати весь коментар
08.08.2023 13:32 Відповісти
Є можливість показати, як треба. Операторів дуже не вистачає. Розраховувати на вас? Ми опублікуємо ваші вдалі влучання і забепечимо дронами на майбутнє
показати весь коментар
08.08.2023 15:46 Відповісти
Человек пишет свое мнение ,что в лоб не реально уработать танк,,но всегда находится какой нибудь Юрий Винниченко который обозначается как ВОИН,и предлогает ,я так понимаю присоединится к его легендарному подроздилению? Так где ты ВОИН???
показати весь коментар
19.08.2023 22:07 Відповісти
тут інформують як насправді нищяться ворожі танки
https://www.youtube.com/watch?v=Ub_FCPm_7t0
показати весь коментар
08.08.2023 15:57 Відповісти
Гарне враження цілі.
показати весь коментар
09.08.2023 11:38 Відповісти
 
 