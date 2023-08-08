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Воїни 56 ОМПБр знищили склад БК окупантів. ВIДЕО
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Бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади виявили склад БК та знищили його.
Фрагмент знищення ворожого складу БК опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Для того, що б один раз вдало попасти по цілях, потрібно дні, тижні та місяці тренувань. Натхнення, бажання працювати та тисячі невдалих спроб, з втратою дронів та часу", - коментує автор відео.
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показати весь коментар08.08.2023 13:32 Відповісти Мені подобається 8
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