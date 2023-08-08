Хотіли втекти з України, заховавшись під ящиками: прикордонники затримали двох чоловіків біля кордону з Румунією. ВIДЕО
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Вночі прикордонники зупинили вантажівку, яка рухалась в бік румунського кордону. Під час огляду кузова правоохоронці виявили пластикові ящики, а під ними – двох чоловіків призовного віку. Щодо чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення. Організатору подорожі загрожує кримінальна відповідальність.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спершу пасажири стверджували, що їдуть збирати ягоди, але, з’ясувалося, що водій автомобіля за 3500$ з кожного пообіцяв безперешкодне переправлення до сусідньої країни.
Топ коментарі
+20 Flying Eagle
показати весь коментар08.08.2023 14:39
+15 Breaking Bad
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+13 Евгений Дюков 567db7e6
показати весь коментар08.08.2023 14:41
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Але втікати так як ці. Не знаю...
Складається думка, що чим більше втікаєш від свого страху - тим швидше він тебе наздожене.
Но выпускать за деньги - выехало примерно миллион человек, которые смогли заплатить по $5-15 тысяч выгодно. Поэтому целая страна рабов должна сидеть под обстрелами без работы, денег и гуманитарки, которую целиком украли.
Але і в окоп ніколи не полізу.
"Але і в окоп ніколи не полізу." --- ну це якби уже твій вибір,хоча на фронті в окопі бути не обовязково,можна робити ще багато чого і не будучи в окопі. Це посуті говорить про патріотизм людини.Тому що якщо б були патріотами то зразу бігти в окоп не обовязково,можна багато чим і як допомагати країні у цій війні, а мудрий нарід сидить і розказує про те,що "воювати за зебіла не піду", "в окоп не полізу" і так далі, патріотизм у українців дуже сильно ідеалізований,тому що від сили це десь 20%,решта це стадо котре жило увесь час взятками разом із владою,стимульовало корупцію, користувалося цією коррупцією у вирішенні своїх питань,і робило би це і надалі,але вийшло так,що почалася війна і відповідно такі індивідууми і думки собі не маюьть йти воювати,тому що патріотизму там 0.0. І саме смішне що такі люди сидять і розказують,що в країні все так погано,влада гівно,що вони дуже хочуть жити як в Європі, але живуть по корупційним схемам,взятках,кумівстві і так далі, таке враження,що у людей роздвоєння особистості і подвійні стандарти.
Згідно указу президента, це копія ст.Конституції, там сказано "можуть" бути обмежені права.
"Можуть" - це обмежені, чи не обмежені?
Якщо обмежені, то ким?
Ніде немає відповіді.
Не вміють писати закони, тому що не мають досвіду в управлінні державою,
чи це зроблено намисно, щоб дати заробити на невизначенності?
А якщо дійде до суду - то скажуть ми нічого не підписували, тут слово "можуть"
От прикордонники - винні, вони не випускали, вони не так зрозуміли і т.п.
Якщо подивитись постанову КМУ - то там немає заборони на виїзд, тільки уточнення хто точно можє виїхати під час воєнного стану.
Чиновників до 1 січня 2023 року - випускали? Так. На основі чого випускали?
Після скандалу, добавили в постанову чиновників, що тільки у відрядження.
А до цього - вони виходить не законно виїзжали?
Хто поніс за це відповідальність?
А любі друзі "Квартал 95" - на основі чого виїзджають?
Кажуть, що їм дозволяють, якщо вони щось пожертвують на ЗСУ.
А де це прописано, що за пожертву - можна виїхати?
Кацапня створила собі образ непабядімих воїнів , яким все пох , які нічого не бояться , і по заклику сЦаря негайно візьмуть в руки зброю , і підуть вбивати будь кого і будь де ,, - єслі главний камандір пазавьот в паслєдній бой - дядя вова ми с тобой 😂 ))
А от реальність виявилася іншою - з горем пополам набрали 300 тис , а в той же час накивав п'ятами за бугор - мільйон з хвостиком . От тобі й воєни .
А українці себе - в груди п'яткою й не били .
І да, я в перший день був в тро. і в військоматі теж. сказали "ми вам передзвонимо".
Вирішив переключитись на волонтерку. Чим допомагаєш ти?
Чий Крим? Хто путін? Дай відповідь проросійський бот
Алеж навіщо це все робити державі і МО, навіщо командуванню виносити мізки державі і МО, щоб це все робилось, не вони ж на нулі , крім того в них самих нема ніякої відповідальності за втрати, нема комунікації з іншими підрозділами, не кажучи про грамотне планування, тоді навіщо берегти ОС не вони ризикують, головне послати людей а як куди навіщо і з чим, їх всіх трахає найменше.
Бо ще наловлять, а ось тут вже починаються проблеми, бо в багатьох вже зачепила війна і люди знають , що держава та командування забило ВЕЛИКИЙ БОЛТ на життя людей .
А тепер про випрошування техніки. Коли там перша згадка була про літаки шо виділили 100млн восени так? І ви думаєте просто так до цих пір нема літаків? А те що німці уповільнюють постачання техніки теж просто так, а гра з танками дамо не дамо. Мабуть захід хоче щоб "ШОСЬ" в нашій державі робилось з кротівньою, корупцією , саботажем на державному рівні, але робиться все навпаки ще й демонстративно, а потім ще й хамлят заходу шо він поганий а не ми нічого не робимо або робимо навпаки . Якщоб це все робилось то вже б були і літаки , і атакамси і абрамси , а так ми для заходу виглядаємо дещо цивілізованіше за "СОМАЛІ".
Толку від того навчання , якшо командування лишається старе та тупе якому насрати на ОС, яке почне мікроскопом гвозді забивати, посилаючи підрозділи навчені для одного на не підходящі для них місця . Бо треба когось послати. Командування яке не видає все що треба військовим навіть якщо має на складах, а якщо нема то не затребує , бо по головці не погладять. А майже відсутність евакуації подекуди у деяких і не співпраця з іншими підрозділами за для цього .
А дівчину-мінєтчицю можете самі організувати на волонтерських засадах .
Не можна всім дати зброю, та відправити на передову
Всім зброї не вистачить, не всі вміють користуватись, не буде кому працювати в тилу, забезпечувати необхідним військових, та наповнювати бюджет для виплат військовим.
В нас немає стільки тяжкої зброї, щоб забезпечити хочаб 1 млн армію, це якщо хватить стрілецької зброї. Проте стрілецька зброя не варіант проти тяжкої зброї...
Тяжку зброю нам майже не дають, в основному дають зброю для оборони.
Гарно сказано...А може цим дідуганам по вісімдесєть?
На око визначили???
- Армавыр.
- ***** нужен?
- Канэчно!