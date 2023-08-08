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Хотіли втекти з України, заховавшись під ящиками: прикордонники затримали двох чоловіків біля кордону з Румунією. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Вночі прикордонники зупинили вантажівку, яка рухалась в бік румунського кордону. Під час огляду кузова правоохоронці виявили пластикові ящики, а під ними – двох чоловіків призовного віку. Щодо чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення. Організатору подорожі загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спершу пасажири стверджували, що їдуть збирати ягоди, але, з’ясувалося, що водій автомобіля за 3500$ з кожного пообіцяв безперешкодне переправлення до сусідньої країни. 

Також дивіться: Рятувальники ДСНС продовжують розбір завалів у Покровську. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+20
Ну і їхали хай би собі... навіщо державу в клітку перетворювати? Такі ніколи не підуть зі зброєю в руках на фронт...
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08.08.2023 14:39
+15
Хтось втікає, хтось ховається, хтось тцкашникам дулі крутить. А потім будуть звинувачувати владу, що влада погоджується на ганебні мирні переговори з окупантом. Коли звинувачуєте владу, пам'ятайте, що влада - це не прибульці з планети Нібіру. Це ті ж самі люди, що й ви, їх народили і виховали такі самі батьки, як і ваші.
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08.08.2023 15:03
+13
Последнее время такие ролики позорят не граждан, а страну... .
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08.08.2023 14:41
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Доки живуть на світі дурники, халяву не випустимо з рук.
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08.08.2023 14:38 Відповісти
Не існує людей, яким не буває страшно. Ніхто не знає, як поведе себе під обстрілами.
Але втікати так як ці. Не знаю...
Складається думка, що чим більше втікаєш від свого страху - тим швидше він тебе наздожене.
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09.08.2023 22:15 Відповісти
Згоде, захищаючи Батьківщину стаєшь Героєм, навіть загинувши, чим як щур загинути долаючі річку чи потрапивши в буцигарьню зрадивши Україну та своїх рідних.
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10.08.2023 09:00 Відповісти
Ну і їхали хай би собі... навіщо державу в клітку перетворювати? Такі ніколи не підуть зі зброєю в руках на фронт...
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08.08.2023 14:39 Відповісти
Якщо б відкрили кордони, то виїхали б усі, у 80% населення патріотизмом навіть і не пахне, судячи по тому що вони тікають табунами з України, з радістю даючи такій "ненависній" їм владі такі "ненависні" їм взятки. На словах хочуть жити як в Європі,звинувачують вдажу в коррупції,а коли справа доходить до діла,то аж бігом біжуть до цієї влади давати взятки щоб вирішити свої нагальні питання
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08.08.2023 14:48 Відповісти
абсолютно згідний. витикнув своїм родичам, що вони говорять про корупцію в той самий час, коли іншою рукою давали взятки. більше про корупцію вони не заікаються
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08.08.2023 14:59 Відповісти
Значить так і би було. Ти сам то не війні.
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08.08.2023 14:59 Відповісти
Чий Крим? Хто Путін
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08.08.2023 15:10 Відповісти
грамотна чума? - перший раз бачу
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08.08.2023 15:48 Відповісти
При чому тут на війні чи не на війні? Я говорю про людей котрі ниють кожен день про коррупцію,зраду,про деребан владою,а на ділі ці люди потім беруть і з радісю тій владі котру вчора обсирали дають взятки і користуються тією ж таки коррупцією котру так "ненавидять". У людей подвійні стандарти,чи взагалі роздвоєння особистості, з однієї сторони вони кричать про те які вони патріоти,як вони хочуть жити так як живуть в цивілізованому світі, як вони ненавидять владу і коррупцію в Україні,а на ділі з радістю тією коррупцією користуються і стимулюють до взяток владу.
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08.08.2023 16:49 Відповісти
При тому,ти постійно розповідаєш, що мають воювати, а сам не йдеш на війну.
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08.08.2023 17:52 Відповісти
....
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09.08.2023 07:32 Відповісти
Я не говорив,що мають бігти воювати,але коли призовуть то призовуть,а не сидіти і розказувати,про херову владу,про коррупцію,розказувати які вони великі "патріоти",а коли запахло жареним то ці "антикорупціонери-патріоти" аж бігом побігли давати ненависній владі взяточки щоб по "патріотичному" злиняти з країни.
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09.08.2023 11:10 Відповісти
Хорошо! Тогда если Вы ярый патриот воюйте! Судя по количеству ваших "писюль" Вы не там! Эти харманы написанные сверху прошли бы в 2013-2014 году! Когда доходить до діла, горлопані зникають! А селяни розхльбують все, що горлопани накоїли!
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08.08.2023 15:17 Відповісти
хто путін?
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08.08.2023 15:25 Відповісти
Крим божий, як сказав один відомий чемпіон.
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08.08.2023 15:29 Відповісти
ти себе виказав, москалю
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08.08.2023 15:33 Відповісти
Ти Просто дурник. Путін не те *****, а ц міжнародний злочинець і вбивця.
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08.08.2023 16:11 Відповісти
Вообще путин дебил недоразвитый! Но не потому, что Вы об этом спросил, а потому что не понял, какую выгоду несла ему ассоциация Украины и ЕС! Причем Украине она была не очень выгодна! И давайте без "лозунгов" есть, очень доходчивые труды того времени! А критерий теории ПРАКТИКА! И через десяток лет мы все увидели своими глазами!
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08.08.2023 15:31 Відповісти
ти теж себе видав москалю
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08.08.2023 15:35 Відповісти
Ты хоть головой об забор! Я даже на 90 % знаю, что на зарплате сидишь, бюджетник, и твой начальник отслеживает, твое творчество! Твоему начальнику! Научите своих подчиненных не быть идиотами и не писать "штампами!"
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08.08.2023 16:00 Відповісти
Ну уехали бы и хорошо. Жили бы в нормальных странах сытыми и в безопасности. Во всех войнах население эвакуировали. Почему мы должны сидеть под ракетными обстрелами заложниками??? Мы рабы??? Нет ни одного закона, который бы запрещал выезжать из страны. Конституция это разрешает, это самое главное право человека - право на жизнь. И эти 80% смогут помочь армии финансово, мотивировать их зарплатой и поставлять оружие. А 20% оставшихся достаточно, чтобы воевать.
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08.08.2023 15:39 Відповісти
Это чисто коррупционная схема - уехало порядка миллиона человек, которые смогли заплатить по 5-15 тысяч долларов. Остальные должны сидеть под обстрелами без работы, денег и гуманитарки, которую украсили. Потому что кто-то мало наворованных миллиардов - вся страна должна сидеть под обстрелами.
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08.08.2023 15:48 Відповісти
Ну что же вы та не патриотично? Мы же в украинском совке. А вы про капитализм...
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08.08.2023 16:15 Відповісти
Ну уехали бы и замечательно. Жили бы в нормальных странах сытые и в безопасности! Почему мы должны сидеть под обстрелами, как заложники? Во время войны всегда производят эвакуацию. Нет ни одного закона, который запрещал бы выезжать за границу и не может быть. Конституция не позволяет ограничивать право на жизнь. И эти 80% обеспечивали бы армию - оставшиеся 20% всем необходимым. И платили бы хорошую зарплату.
Но выпускать за деньги - выехало примерно миллион человек, которые смогли заплатить по $5-15 тысяч выгодно. Поэтому целая страна рабов должна сидеть под обстрелами без работы, денег и гуманитарки, которую целиком украли.
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08.08.2023 15:44 Відповісти
Не понимаю, я пишу, а сообщения не появляются, пробую 2 раз писать. Тут кеш глючит или кто-то модерирует сообщения???
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08.08.2023 15:49 Відповісти
Миллион человек - допустим в среднем по $10к заплатили - это порядка $10 млрд долларов! Кому-то в карма, за счет страданий целой страны. А могли бы пойти на армию! На победу.
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08.08.2023 15:53 Відповісти
1 млн. человек по 10к долларов - это 10 млрд долларов! Кому-то в карман, за счет страданий всей страны. А могли бы пойти на армию, на победу!
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08.08.2023 15:55 Відповісти
Так що, по- вашому - заходи рашка, ми капітулюємо?
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08.08.2023 21:03 Відповісти
Наоборт. Если бы на фронте были бы только подготовленные мотивированные войны, а за границей наши люди с деньгами, поддерживающие армию, да еще и заводы военные... быстрее бы победили.
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08.08.2023 22:27 Відповісти
Ну всі б не виїхали,бо багатьох людей таки багато що в Україні тримає - відсутність можливостей покинути країну, наявність тут майна, бізнесу, хворих родичів тощо. І так чи інакше - чим довше будуть закриті кордони, тим більше народу рване звідси, коли їх відкриють. Штучне стримування викличе лише зворотний ефект потім...
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08.08.2023 18:39 Відповісти
Тому я ще тут, попри те що гроші є. Бо ****** я повинен якимось зеленим держимордам за свою свободу платити? Ця антиконституційна схема з "забороною" виїзду як раз націлена на від'єм грошей у людей за те, що їм і так належить.
Але і в окоп ніколи не полізу.
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09.08.2023 10:41 Відповісти
"Ця антиконституційна схема з "забороною" виїзду" --- таке було б у любій країні,доля якої б висіла на волосині, відкриють кордон,звалить пів країни, залишаться одні пенсіонери і інваліди, в такому випадку результат війни убде зрозумілим. Тому і закрили. До речі в другій світовій війні що в совку,що в німеччині,що в сша і великобританії також були обмеження на виїзд військовозобовязаним, тому що це була страшна війна і від мобілізації залежала доля цих країн, зараз те саме відбувається, і чомусь ніхто не сидів і зраду не розводив.

"Але і в окоп ніколи не полізу." --- ну це якби уже твій вибір,хоча на фронті в окопі бути не обовязково,можна робити ще багато чого і не будучи в окопі. Це посуті говорить про патріотизм людини.Тому що якщо б були патріотами то зразу бігти в окоп не обовязково,можна багато чим і як допомагати країні у цій війні, а мудрий нарід сидить і розказує про те,що "воювати за зебіла не піду", "в окоп не полізу" і так далі, патріотизм у українців дуже сильно ідеалізований,тому що від сили це десь 20%,решта це стадо котре жило увесь час взятками разом із владою,стимульовало корупцію, користувалося цією коррупцією у вирішенні своїх питань,і робило би це і надалі,але вийшло так,що почалася війна і відповідно такі індивідууми і думки собі не маюьть йти воювати,тому що патріотизму там 0.0. І саме смішне що такі люди сидять і розказують,що в країні все так погано,влада гівно,що вони дуже хочуть жити як в Європі, але живуть по корупційним схемам,взятках,кумівстві і так далі, таке враження,що у людей роздвоєння особистості і подвійні стандарти.
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09.08.2023 11:27 Відповісти
А Абдристовича не щатримали
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08.08.2023 14:41 Відповісти
Последнее время такие ролики позорят не граждан, а страну... .
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08.08.2023 14:41 Відповісти
ти клоун! Ось це позор !
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08.08.2023 15:33 Відповісти
Я врач- невролог))) и по вашему поведению (если вы не купили диплом) вижу, что даже до клоуна вам далеко)
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08.08.2023 16:09 Відповісти
лікар)))) ти підор
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08.08.2023 17:29 Відповісти
А порохоботи вас попереджали!
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08.08.2023 17:50 Відповісти
Нет, они хамили Украинцам, не более того.
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08.08.2023 17:52 Відповісти
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08.08.2023 19:28 Відповісти
Спасибо за пруф.
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08.08.2023 22:14 Відповісти
Эту страну уже ничем не опозоришь.
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08.08.2023 22:29 Відповісти
Всем медали.Новсть первых полос.
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08.08.2023 14:45 Відповісти
А с кацапов ржали, когда они после мобилизации поперли в Грузию и Казахстан. А тут у самих подобных "патриотов" хоч греблю гати.
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08.08.2023 14:46 Відповісти
проблема нашого суспільства в тому,що багато хто вважає його ледве не ідеальним, непевно тільки на підставі того,що в 2013 році був майдан і багато хто вирішив собі,що вони супер круті, а по факту то революцію робив мізер,а решта як були стадом для котрих всі кругом і держава в тому числі ніхто і ніщо так і залишилися
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08.08.2023 14:51 Відповісти
в том -то и дело, что суспильство формуе держава, но держави у нас не было, все рассматривали территорию Украины, как средство обогащения - не более, а надо было формировать Нацию, не оглядываясь на Польшу, Раху, убрать русский с изучения, снести памятники, развивать государственные институции, сажать за измены и коллаборационизм.. не оглядываясь ни н когого, ставть памятник Бандере, Королеву, Сикорскому, Князьям нашим.....
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08.08.2023 15:02 Відповісти
Так влада це створила - корупціонні ризики, щоб виїхати з країни.

Згідно указу президента, це копія ст.Конституції, там сказано "можуть" бути обмежені права.

"Можуть" - це обмежені, чи не обмежені?

Якщо обмежені, то ким?

Ніде немає відповіді.

Не вміють писати закони, тому що не мають досвіду в управлінні державою,

чи це зроблено намисно, щоб дати заробити на невизначенності?

А якщо дійде до суду - то скажуть ми нічого не підписували, тут слово "можуть"

От прикордонники - винні, вони не випускали, вони не так зрозуміли і т.п.

Якщо подивитись постанову КМУ - то там немає заборони на виїзд, тільки уточнення хто точно можє виїхати під час воєнного стану.

Чиновників до 1 січня 2023 року - випускали? Так. На основі чого випускали?

Після скандалу, добавили в постанову чиновників, що тільки у відрядження.

А до цього - вони виходить не законно виїзжали?

Хто поніс за це відповідальність?

А любі друзі "Квартал 95" - на основі чого виїзджають?

Кажуть, що їм дозволяють, якщо вони щось пожертвують на ЗСУ.

А де це прописано, що за пожертву - можна виїхати?
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08.08.2023 15:17 Відповісти
І що ? А чом би й не - поржать .? Наявність в нас таких горе - "патріотів " не причина - не висміювати русню .
Кацапня створила собі образ непабядімих воїнів , яким все пох , які нічого не бояться , і по заклику сЦаря негайно візьмуть в руки зброю , і підуть вбивати будь кого і будь де ,, - єслі главний камандір пазавьот в паслєдній бой - дядя вова ми с тобой 😂 ))
А от реальність виявилася іншою - з горем пополам набрали 300 тис , а в той же час накивав п'ятами за бугор - мільйон з хвостиком . От тобі й воєни .
А українці себе - в груди п'яткою й не били .
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08.08.2023 15:19 Відповісти
Ну, у них мильён выехал, а у нас? Мильёнов 6-8? И вообще не факт, что у нас там все женщины.
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08.08.2023 15:38 Відповісти
Але ж у нас подібних дурнуватих пісень , текст одної з яких я вже згадав вище , і не співали .
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08.08.2023 15:47 Відповісти
прекрасний спосіб боягузам втратити 3500 баксів, і попасти під суд )))
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08.08.2023 15:00 Відповісти
Ну не всі ж такі герої як ти ) Доречі,як біля Бахмуту?Чи ти в Авдіївці зараз?
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08.08.2023 15:03 Відповісти
я допоміг на пару сотень тисяч. вчора дістав аптечку, сьогодні дружина купила тактичні окуляри знайомому, відправляють завтра на Харківщину.
І да, я в перший день був в тро. і в військоматі теж. сказали "ми вам передзвонимо".
Вирішив переключитись на волонтерку. Чим допомагаєш ти?
Чий Крим? Хто путін? Дай відповідь проросійський бот
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08.08.2023 15:15 Відповісти
Ці казочки про "ми вам передзвонимо" на другому році війни розповідай комусь іншому 🤣🤣🤣🤣
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08.08.2023 15:20 Відповісти
ти не віджповів ні на одне з трьох запитань. тому що ти проросійський. чекаю відповіді
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08.08.2023 15:21 Відповісти
Я так зрозумів відповіді не буде, хто путін?
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08.08.2023 15:20 Відповісти
какой суд? админ порушення..от 3500 до 5000 гринев)
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08.08.2023 15:03 Відповісти
Дурень думко багатіє. Я взагалі впевнений, що ті що на фото, дістали наступні $3500, дали їх дпсу-чкам, та й поїхали собі далі.
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09.08.2023 11:00 Відповісти
Он не убивает, а только выписывает штраф ))
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08.08.2023 15:05 Відповісти
Наверно и голосовали за зеленского.Вобщем за что боролись на то и напоролись.
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08.08.2023 15:03 Відповісти
Хтось втікає, хтось ховається, хтось тцкашникам дулі крутить. А потім будуть звинувачувати владу, що влада погоджується на ганебні мирні переговори з окупантом. Коли звинувачуєте владу, пам'ятайте, що влада - це не прибульці з планети Нібіру. Це ті ж самі люди, що й ви, їх народили і виховали такі самі батьки, як і ваші.
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08.08.2023 15:03 Відповісти
Вибачте , а шо наша держава робить для військових, може роздає якісні аптечки ( а не китайські), може забезпечила евакуацію для всіх і скільки треба ( да хоч би джипи закупила централізовано великими партіями), чи може дрони в достатній кількості робити, держзамовлення нема не на які , тіж самі FPV їх збирати десятки тисяч на день можна, булоб тільки з чого. Глушилки закупити чи робити теж не може держава Всякі мілкі миномети та гранатомети які можуть робити страйкболісти алеж нізя бо турма, а тепловізори держава теж закупити не може і це ше не повний список того шо рятує життя військовим.
Алеж навіщо це все робити державі і МО, навіщо командуванню виносити мізки державі і МО, щоб це все робилось, не вони ж на нулі , крім того в них самих нема ніякої відповідальності за втрати, нема комунікації з іншими підрозділами, не кажучи про грамотне планування, тоді навіщо берегти ОС не вони ризикують, головне послати людей а як куди навіщо і з чим, їх всіх трахає найменше.
Бо ще наловлять, а ось тут вже починаються проблеми, бо в багатьох вже зачепила війна і люди знають , що держава та командування забило ВЕЛИКИЙ БОЛТ на життя людей .
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08.08.2023 15:54 Відповісти
держава принаймні організувала навчання на базах НАТО для воїнів, випросили обладнання для контрбатарейної боротьби у американців. без цього обладнання там була би просто м'ясорубка для українців. випрошують обладнання для розмінування. деякі народи і цього не мали, коли відстоювали свою незалежність. а ви тут про якісь аптечки скаржитесь. може ще будете скаржитись, що держава не організовує кожному воїну по дівчині-мінєтчиці, щоб в окопі підтримувала бойовий дух солдатів?
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08.08.2023 16:08 Відповісти
Тож я так розумію ви вважаєте правильним що держава маючи сотні тисяч "ЯКИХОСЬ" якісних аптечок на складах не роздавала їх військовим , а робила "ОБОРУТКИ" з китайським гавном роздаючи їх військовим.
А тепер про випрошування техніки. Коли там перша згадка була про літаки шо виділили 100млн восени так? І ви думаєте просто так до цих пір нема літаків? А те що німці уповільнюють постачання техніки теж просто так, а гра з танками дамо не дамо. Мабуть захід хоче щоб "ШОСЬ" в нашій державі робилось з кротівньою, корупцією , саботажем на державному рівні, але робиться все навпаки ще й демонстративно, а потім ще й хамлят заходу шо він поганий а не ми нічого не робимо або робимо навпаки . Якщоб це все робилось то вже б були і літаки , і атакамси і абрамси , а так ми для заходу виглядаємо дещо цивілізованіше за "СОМАЛІ".
Толку від того навчання , якшо командування лишається старе та тупе якому насрати на ОС, яке почне мікроскопом гвозді забивати, посилаючи підрозділи навчені для одного на не підходящі для них місця . Бо треба когось послати. Командування яке не видає все що треба військовим навіть якщо має на складах, а якщо нема то не затребує , бо по головці не погладять. А майже відсутність евакуації подекуди у деяких і не співпраця з іншими підрозділами за для цього .
А дівчину-мінєтчицю можете самі організувати на волонтерських засадах .
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08.08.2023 17:08 Відповісти
добре, ви мене переконали. не піду воювати за країну. нехай кацапи перемагають )
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08.08.2023 17:12 Відповісти
Ну що ви, я нікого не переконував, але якшо в державі нічого не зміниться то підете ви воювати за країну і питати вас ніхто не буде , прям як того одеського хлопчину з епілепсією, і воювати будете чим дадуть.
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08.08.2023 17:35 Відповісти
ось! так всі потім говорять. "я цього не хотів", "я не це мав на увазі". але тоді вже пізно стає, коли потяг пішов під откос. треба раніше думати, що ви говорите, до чого ви закликаєте, і до чого це може потім призвести. а українці за останні 10 років багато вже дров наламали. саме тому, що не думають про наслідки.
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08.08.2023 17:40 Відповісти
Ваш крайній коментар ****** на не дуже гарну спробу МАНІПУЛЯЦІЇ , або то що ви не розумієте шо ви читаєте. Не приписуйте мені ваші фантазії.
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08.08.2023 18:10 Відповісти
Так, що робити? Влада - така нездала, непатріотична, непрофесійна і т.п.(погоджуюсь) ... та й ще всі, що мусять йти захищати Батьківщину - всі повтікають і що? Здаватись? Як собі уявляєте?
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08.08.2023 21:13 Відповісти
Що,не хочуть захищати 11 квартир депутата держдуми рф Сабліна в Києві?!
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08.08.2023 15:14 Відповісти
А що, у втікачів ні кола, ні двора, ні батьківської хати немає? По твоєму, якщо в когось три квартири, а в тебе одна, то обов'язок по захисту Батьківщини автоматично переходить до більш багатшого?
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08.08.2023 15:20 Відповісти
Може,втікачи порахували,що ціна їхнього життя значно вища за хату?І так,переходить.Чому я повинен захищати чиюсь приватну властність?
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08.08.2023 15:24 Відповісти
Ти не чіюсь власність захищаєш, а виконуєш обов'язок по відношенню до держави громадянином якої ти є.
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08.08.2023 15:27 Відповісти
він просто бот, не звертайте уваги
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08.08.2023 15:41 Відповісти
Це маніпуляція

Не можна всім дати зброю, та відправити на передову

Всім зброї не вистачить, не всі вміють користуватись, не буде кому працювати в тилу, забезпечувати необхідним військових, та наповнювати бюджет для виплат військовим.

В нас немає стільки тяжкої зброї, щоб забезпечити хочаб 1 млн армію, це якщо хватить стрілецької зброї. Проте стрілецька зброя не варіант проти тяжкої зброї...

Тяжку зброю нам майже не дають, в основному дають зброю для оборони.
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08.08.2023 16:01 Відповісти
нігіліст, хто путін?
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08.08.2023 15:38 Відповісти
іпать ти дибіл!!! 100% московськи й вонючий бот
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08.08.2023 15:35 Відповісти
А ящичком в кабинет как , разговорчивые сразу.
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08.08.2023 15:32 Відповісти
такі як саган чи чума не розуміють: за кордоном у багатьох сім'ї. І людина віддасть і гроші, а інколи, як ті що втонули в Тисі, навіть життя аби поєднатися з рідними. Бо нема в нас практики - відвоював три місяці і потім місяць у відпустку і якщо треба то і за кордон. Певний, що ухилянтів у рази було б менше. І ще: сто тисяч на передку, це всього дві з половиною тисячі євро. І тих кажуть важко отримати. Бо це справді було б відношення держави як до своїх громадян. А не до безмовного бидла. "Я вам нічего нє должен, только папє і мамє" - згадали? А всі інші виходить должні і должні мовчки віддати життя. Бо хтось впустив ворога в нашу країну і тепер так тяжко приходиться того ворога вибивати звідси.
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08.08.2023 16:03 Відповісти
Під час огляду кузова правоохоронці виявили пластикові ящики, а під ними - двох чоловіків призовного віку. Джерело: https://censor.net/ua/v3436118

Гарно сказано...А може цим дідуганам по вісімдесєть?
На око визначили???
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08.08.2023 16:06 Відповісти
В таких випадках, вантажівки, та й любий інший транспорт, кофіскувати на потреби ЗСУ і в доход держави..
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08.08.2023 17:08 Відповісти
та откройте уде границы для всех кто без оружия заходят, кто уклонист выходят
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08.08.2023 17:27 Відповісти
- Куда едешь?
- Армавыр.
- ***** нужен?
- Канэчно!
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08.08.2023 17:39 Відповісти
Це не громадяни
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08.08.2023 17:58 Відповісти
Гасстгєлять тгі газа.
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09.08.2023 08:52 Відповісти
 
 