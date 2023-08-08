Хотіли втекти з України, заховавшись під ящиками: прикордонники затримали двох чоловіків біля кордону з Румунією. ВIДЕО

Вночі прикордонники зупинили вантажівку, яка рухалась в бік румунського кордону. Під час огляду кузова правоохоронці виявили пластикові ящики, а під ними – двох чоловіків призовного віку. Щодо чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення. Організатору подорожі загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спершу пасажири стверджували, що їдуть збирати ягоди, але, з’ясувалося, що водій автомобіля за 3500$ з кожного пообіцяв безперешкодне переправлення до сусідньої країни.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також дивіться: Рятувальники ДСНС продовжують розбір завалів у Покровську. ВIДЕО