Проблему з закупівлями палива для армії має розв’язати парламент, - Ярова. ВIДЕО
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Профільні парламентські Комітети з питань фінансів, податкової та митної політики та Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки мають провести спільне засідання, щоб ухвалити рішення, яке нарешті розставить всі крапки над "і" в питанні закупівлі пально-мастильних матеріалів для армії.
Про це в ефірі 5 каналу повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова, інформує Цензор.НЕТ.
Проблема виникла через суперечність у законодавстві та урядових постановах, посилаючись на які Держаудитслужба (ДАСУ) розцінила закупівлю пального з ПДВ, яку здійснювало Міноборони, як "збитки держави". Закупівлю пально-мастильних матеріалів для Прикордонників, СБУ, ГУР, яка здійснювалась без ПДВ Держаудитслужба також визнала "збитками держави".
"Отримала два офіційних листи від нардепа Гетьманцева, як очільника профільного податкового Комітету з позицією щодо закупівлі ПММ для армії з ПДВ. І як нардепа - щодо прибутку постачальників Міноборони, які ДАСУ розцінила "збитками держави". Комітет також офіційно звернувся до Прем'єр-міністра, Мінекономіки, ДАСУ, Міноборони - все адекватно й правильно. Якщо питання не вирішується на рівні виконавчої влади, має вирішитись на рівні законодавчої", - розповіла Ярова.
За її словами, відповідні Комітети далі мають зібратись на засідання.
"Щодо поточних закупівель пального, то ми вже запустили процедуру закупівлі пального з ПДВ. Армія не може чекати. Однак маємо нарешті розв'язати нормативні суперечності, встановити прозорі, зрозумілі правила для всіх учасників ринку, щоб постачальники Міноборони могли виконувати свої зобов'язання в повному обсязі, не остерігаючись кримінальних проваджень через те, що весь їхній прибуток буде розцінений як "збитки держави" - підсумувала Ярова.
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Добре, але. На Цензорі була новина про людину з МО, яка зараз на лаві підсудних якраз через таке. На початку війни йому сказали "ти зараз роби все як треба для війни, потім розберемося". В результаті розбирається суд. Щоб не повторилось цього.
ЗСУ закуповують пальне понад 30 років. І що, всі ці роки тривала така х..ня і лише на другому році війни вирішили наводити порядок?
Нємцов сказав про одного, а тут схоже всі й..нуті!
Та й верхівка МО в умовах війни збагачується швидше за будь-яку західну корпорацію.
Вступ в ЄС і НАТО. Ага, щас