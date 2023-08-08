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Міноборони (5289) ПДВ (219) паливо (408) Ярова Дана (61)

Проблему з закупівлями палива для армії має розв’язати парламент, - Ярова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Профільні парламентські Комітети з питань фінансів, податкової та митної політики та Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки мають провести спільне засідання, щоб ухвалити рішення, яке нарешті розставить всі крапки над "і" в питанні закупівлі пально-мастильних матеріалів для армії.

Про це в ефірі 5 каналу повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова, інформує Цензор.НЕТ.

Проблема виникла через суперечність у законодавстві та урядових постановах, посилаючись на які Держаудитслужба (ДАСУ) розцінила закупівлю пального з ПДВ, яку здійснювало Міноборони, як "збитки держави". Закупівлю пально-мастильних матеріалів для Прикордонників, СБУ, ГУР, яка здійснювалась без ПДВ Держаудитслужба також визнала "збитками держави".

Також читайте: Через суперечність із Держаудитслужбою українська армія може залишитись без бензину та авіаційного палива, - Ярова

"Отримала два офіційних листи від нардепа Гетьманцева, як очільника профільного податкового Комітету з позицією щодо закупівлі ПММ для армії з ПДВ. І як нардепа - щодо прибутку постачальників Міноборони, які ДАСУ розцінила "збитками держави". Комітет також офіційно звернувся до Прем'єр-міністра, Мінекономіки, ДАСУ, Міноборони - все адекватно й правильно. Якщо питання не вирішується на рівні виконавчої влади, має вирішитись на рівні законодавчої", - розповіла Ярова.

За її словами, відповідні Комітети далі мають зібратись на засідання.

"Щодо поточних закупівель пального, то ми вже запустили процедуру закупівлі пального з ПДВ. Армія не може чекати. Однак маємо нарешті розв'язати нормативні суперечності, встановити прозорі, зрозумілі правила для всіх учасників ринку, щоб постачальники Міноборони могли виконувати свої зобов'язання в повному обсязі, не остерігаючись кримінальних проваджень через те, що весь їхній прибуток буде розцінений як "збитки держави" - підсумувала Ярова.

Також читайте: Відсутність палива для армії загрожує знищенням особового складу та техніки, яку надали партнери, - Ярова

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Такого анекдоту під час війни світ ще не бачив....
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08.08.2023 16:16
+10
... ять. Это через полтора года большой войны? Зеленые совсем уже уху ели? Может, действительно, уже пора стрелять некоторых гнид?
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08.08.2023 16:21
+9
Працює російська агентура
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08.08.2023 16:18
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Такого анекдоту під час війни світ ще не бачив....
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08.08.2023 16:16 Відповісти
Нардепам немає коли цим займатись Треба їздими по закордонам і ******* гроші.
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08.08.2023 17:20 Відповісти
Бл@дь... А для людей? Люди пусть на велосипеде ездят...
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08.08.2023 16:17 Відповісти
Остання надія .
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08.08.2023 16:17 Відповісти
Працює російська агентура
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08.08.2023 16:18 Відповісти
Щодо поточних закупівель пального, то ми вже запустили процедуру закупівлі пального з ПДВ.
Добре, але. На Цензорі була новина про людину з МО, яка зараз на лаві підсудних якраз через таке. На початку війни йому сказали "ти зараз роби все як треба для війни, потім розберемося". В результаті розбирається суд. Щоб не повторилось цього.
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08.08.2023 16:19 Відповісти
что за ерунда? проблему не будет решать те, кто ее создал. зеленский и его шайка - те, кто все это создал. И потому решать эту(и не только, например - снаряды и мины) должны другие. Например - стена. Она решит все проблемы.
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08.08.2023 16:21 Відповісти
Такое уже было с доплатами военным, которые сняли постановой, а возврат скинули на парламент. Бенина школа шулеров.
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08.08.2023 16:23 Відповісти
... ять. Это через полтора года большой войны? Зеленые совсем уже уху ели? Может, действительно, уже пора стрелять некоторых гнид?
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08.08.2023 16:21 Відповісти
Почему только некоторых? Среди них есть порядочные люди? Лично я там таких не вижу.
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08.08.2023 17:41 Відповісти
когось стріляти, а когось топити
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08.08.2023 21:14 Відповісти
Багато проблем і виникає саме там куди верховна зрада пхає свого носа...
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08.08.2023 16:22 Відповісти
Монобольшинство в Раде подчинено Зеле. Все вопросы к нему родимому. Пусть оторвется от записи видосиков и займется своими с Беней холуями.
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08.08.2023 16:25 Відповісти
Може краще ліквідувати держаудитслужбу? Ні, ну реально. Наскільки я знаю цю контору, це збіговисько ідіотів. І як всі державні службовці намагаються показати свою корисність, що додає ідіотизму...
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08.08.2023 16:29 Відповісти
Дебільні депутати приймають закони, що суперечать один другому, чи постанови дебільного уряду протиречать законам?
ЗСУ закуповують пальне понад 30 років. І що, всі ці роки тривала така х..ня і лише на другому році війни вирішили наводити порядок?
Нємцов сказав про одного, а тут схоже всі й..нуті!
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08.08.2023 16:32 Відповісти
Цікаво, чи залишився хоть якийсь сектор економіки, де б гетьманцев ще не насрав? Відповідь в тому, що питання риторичне.
Та й верхівка МО в умовах війни збагачується швидше за будь-яку західну корпорацію.
Вступ в ЄС і НАТО. Ага, щас
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08.08.2023 16:32 Відповісти
може нікому не цікаві закупівлі пального для армії..., це дивно, звичайно, але в нас це буває..., виконавча та законодавча влади зайняті якимось іншими, більш цікавими питаннями під час війни та точно не нагальними потребами армії..., мабуть, вони пишуть відповіді на питання, чому в нас все так, а не інакше
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08.08.2023 16:36 Відповісти
в них свято в голові-день подяки боневтіку за можливість красти.. а тут пальне
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08.08.2023 16:49 Відповісти
Это называется - Еврейский цугцванг.
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08.08.2023 17:01 Відповісти
Мнять, ермаки вместо преза, парламент закупками бенза занимается. Класс!
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08.08.2023 17:10 Відповісти
Кстати, для парламентариев - там в ВСУ скорее больше соляры надо, а не бенза. Ну, про керос я молчу, а то в ступор впадёте.
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08.08.2023 17:12 Відповісти
Депутати пакуються, їм немає коли...
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08.08.2023 18:23 Відповісти
І ця громадська рада і пірует з аудиторами.... Вкрали гроші, тепер притягнули аудиторів, щоб була підстава для звернення про відшкодування. Зараз пікіруються, щоб підтвердити, що це гроші держави а не якихось американців і будуть пис ати позови до Північного апеляційного суду про стягнення. Зараз беруть "компетентне заключення" у Сівковича - юніора про збитки як упущену вигоду. Суд згодом закриє провадження - неправильне визначення збитків. І Дана разом з Льохою по 17 будуть потрясати рішеннями судів. А 36 ярдів якось забудуться у вихорі кіпучої діяльності.
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08.08.2023 20:37 Відповісти
 
 