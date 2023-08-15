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арешт (1627) Киргизстан (121) найманець (244) ПВК "Вагнер" (1476)

Громадянина Киргизстану, який воював проти України у ПВК "Вагнер", затримали після приїзду на батьківщину. ВIДЕО

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Чоловіка арештували у Росії, звідки той пішов у ПВК "Вагнер" воювати проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

27-річний чоловік з Наринської області Киргизстану поїхав до РФ у 2020 році. У 2021 його заарештувала російська поліція за підозрою в перевезенні наркотиків, його засудили до 10 років позбавлення волі.

У чоловіка - двоє дітей. Дружина розповіла, що його затримали 1 серпня після повернення з Росії.

"Мого чоловіка затримали за неправдивими звинуваченнями. Він весь час скаржився на погані умови російської в’язниці і був змушений приєднатися до "Вагнера". Він поїхав воювати до України, і в липні у нього закінчився контракт", - заявила вона.

Родичі заарештованого звернулися до місцевого суду з проханням відпустити його під домашній арешт. За словами місцевих чиновників, судове засідання призначено на 28 серпня.

Раніше влада Киргизстану закликала громадян уникати участі у військових діях за кордоном, оскільки це порушує Кримінальний кодекс. Громадянам, яких визнають винними, загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Богдан Гуньковський
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він терорист і найманий вбивця,
тeму - в тюрму
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15.08.2023 14:01 Відповісти
Згідно Женевської конвенції найманці не мають імунітету. Все на розгляд країни,
де він перебува.
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15.08.2023 14:06 Відповісти
Ну, затримати це не засудити, а засудити не означає сісти у в'язницю!, це Вам, кожний Зе- політик підтвердить...
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15.08.2023 14:14 Відповісти
Там велика діаспора лаптевидних, колоній поселень ще з миннулих столітть. Киргиз-айсаки воюють тільки з таджиками.
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16.08.2023 09:08 Відповісти
 
 