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Голова СЗР РФ Наришкін: "Духовно здоровому человеку страшно приезжать в Европу из-за огромного количества извращений". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив про те, що в Європі з’явилось "такое количество извращений", через які "духовно и физически здоровому человеку" страшно туди їхати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова служби зовнішньої розвідки РФ розповів у своєму виступі на воєнній виставці "Армия-2023".

Нагадаємо, що сам Наришкін перебуває в санкційних списках США та країн ЄС через активну участь в анексії Криму та війні на сході України. Через це йому, зокрема, було відмовлено у в'їзді до Фінляндії в 2015 році.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
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15.08.2023 14:24
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15.08.2023 14:18
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15.08.2023 14:17
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Духовно здоровій людині страшно приїжджати до московії.
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15.08.2023 21:55 Відповісти
Індекс народжуваності по країнах у 2020 році: Франція - 1,83, Данія - 1,67, Швеція - 1,66, США - 1,64, Британія - 1,56, Бельгія - 1,55, Нідерланди - 1,55, Німеччина - 1,53. В Росія - 1,50, тобто дітей на московіїї народжувалося менше, ніж на Заході. Але геї, які за природою не можуть плодитися, саме на Заході. Не переплутайте.
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15.08.2023 22:38 Відповісти
От якби таким спеціалістом і аналітиком як наришкін московити замінили Набіуліну, ото було б для всіх корисно( духовна, ватна, скрєпна), а в московію страшно стало б їхати і таджикам.
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15.08.2023 23:29 Відповісти
логично было бы европе принять закон о депортации русских. Но нет. Их деньги важнее
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16.08.2023 01:35 Відповісти
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