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Голова СЗР РФ Наришкін: "Духовно здоровому человеку страшно приезжать в Европу из-за огромного количества извращений". ВIДЕО
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Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив про те, що в Європі з’явилось "такое количество извращений", через які "духовно и физически здоровому человеку" страшно туди їхати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова служби зовнішньої розвідки РФ розповів у своєму виступі на воєнній виставці "Армия-2023".
Нагадаємо, що сам Наришкін перебуває в санкційних списках США та країн ЄС через активну участь в анексії Криму та війні на сході України. Через це йому, зокрема, було відмовлено у в'їзді до Фінляндії в 2015 році.
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