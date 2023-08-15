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На російському форумі "Армія-2023" продемонстрували надувний храм з екіпажем бойових попів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На виставці "Армія-2023" у Росії показали мобільний надувний православний храм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент експозиції з польовим храмом для армії РФ опублікований на телеграм-каналі "Бутусов плюс". На стінах храму розвішані ікони та зроблений напис "ZOV за веру и отечество".

В екіпажі бойового храму два священники. За нормативами вони монтують споруду за 10 хвилин, а розбирають - за 15. В Храмі запроєктовані біотуалет та два спальні місця.

"А ще кажуть, що у надувній країні немає інноваційних технологій! Хоча насправді росіяни знову дурять: вони просто дістали стару розробку та зробили ребрендинг! Якраз про бойових попів-десантників і дискутує кремлівський блазень на іншому відео. що датоване 2018 роком", - пише у коментарі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Священник РПЦ виступає з промовою перед окупантами: "Не может быть пощады сатанистам какой бы облик они не принимали - солдата, старушки или дитяти". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+30
Не зрозумів! А попи також будуть надувні?
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15.08.2023 14:42
+27
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15.08.2023 14:46
+19
Ерпецешнає надуватєльство, кароч.
Сімвалічьнєнько так...
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15.08.2023 14:42
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Ерпецешнає надуватєльство, кароч.
Сімвалічьнєнько так...
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15.08.2023 14:42 Відповісти
там на 1 відео, гасло кацапське не повне, має бути: "за веру, сцаря і отечество "...
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15.08.2023 14:44 Відповісти
За секту, )(уйла и рублёвку
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15.08.2023 14:55 Відповісти
А коли його готують до перевезення, зольдати гутарять пошепки: "Сматрітє, как сдуваєтся наша вєра праваславная!"
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15.08.2023 14:51 Відповісти
"Ленин жил, Ленин жив, Ленин вечно будет жить !" на шостій частині суші

перші кілька місяців срочки в Кизил орді я майстрував за вказівкою замполіта "походую лєнкомнату" у вигляді алюмінієвого дипломата 😂

минуло півстоліття.... 😕
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15.08.2023 15:27 Відповісти
Не зрозумів! А попи також будуть надувні?
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15.08.2023 14:42 Відповісти
Тема до кінця не розкрита. Танки були, опудала були..
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15.08.2023 14:51 Відповісти
Судя по их обычным размерам - 99% попов всегда были надувные
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15.08.2023 14:57 Відповісти
для кадировців в "храм" завезуть надувних барашек 😂
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15.08.2023 15:30 Відповісти
кацапським солдатам головне щоб там були резинові монашки
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15.08.2023 15:57 Відповісти
Ще монашок надувних треба, щоб не сумно було під час літургії.
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15.08.2023 16:10 Відповісти
а де надувний батюшка??? недоработка!
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15.08.2023 14:42 Відповісти
попи надувні, з диркою, там також придаються? чи там свої пашки-мерседесії є?
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15.08.2023 14:43 Відповісти
Головне, що про сральник у храмі не забули.
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15.08.2023 14:43 Відповісти
в сральник на екскурсію водити будуть- два в одному
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15.08.2023 14:45 Відповісти
Надувні "монахині" я ще зрозумів би.
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15.08.2023 14:45 Відповісти
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15.08.2023 14:46 Відповісти
цього надувного одразу згадав)
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15.08.2023 15:26 Відповісти
Передули? Як не луснув?
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15.08.2023 16:11 Відповісти
Надувні скрєпоносці, ***!!!😄🤣🤣🤣🤣
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15.08.2023 14:48 Відповісти
Надувні крематорії --- набагато актуальніші!

А то валяється по всій території України десятки тисяч тушок харошіх pyzкіх.

Вже вовки, лисиці, здичавілі собаки і коти вхляли їх їсти.
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15.08.2023 14:50 Відповісти
Чим знищити це явище? Напалмом?
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15.08.2023 14:51 Відповісти
Голками.
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15.08.2023 16:40 Відповісти
В Лаптеканде всё дутое - и вЯличие, и храмы, и воШдь
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15.08.2023 14:52 Відповісти
До комплектації храму додаються гумові жінки та гумові монахи
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15.08.2023 14:53 Відповісти
Иуды гебнявые!
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15.08.2023 14:54 Відповісти
Все повертається лише на іншому рівні. За радянських часів, коли військова колона виїжджала в поле, обов'язково один кунг був закріплений за замполітом і там усередині були портрети Маркса, Леніна, Брежнєва, лежали газети та брошури, різні агітаційні матеріали. Використовувалося правда інакше - вночі у цьому кунгу спав замполіт, а вдень синячили все поспіль. Ідея та сама, тільки замість Маркса і Леніна інші лиця
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15.08.2023 14:55 Відповісти
час іде, багато чого міняється... тепер інші хрюльники... часто попів-содомітів.
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15.08.2023 14:59 Відповісти
Ну тогда оно хоть как-то логично выглядело, Маркс, Энгельс, Ленин, коммунизм. А сейчас всё сразу - цари, коммунисты, Сталин, церкви
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15.08.2023 15:00 Відповісти
И освящение "Сатаны"!!!
Пока только ракеты...
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15.08.2023 15:10 Відповісти
все інше само до нас прилітає
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15.08.2023 14:59 Відповісти
А ще дуже низький моральний дух. Куди ж без нього.
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15.08.2023 15:08 Відповісти
Збирайтесь до купи...,
Ближче...
Ще ближче...
удав Каа "Мауглі" 😂

Удавом буде Хімера 😂
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15.08.2023 14:57 Відповісти
а "надував" цей храм особисто путін між походами у свій чумадан
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15.08.2023 14:57 Відповісти
Ще треба надувний крематорій.
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15.08.2023 14:57 Відповісти
А надувних попів з секс шопу підгонять.
І паща завжди відкрита, щоб ... нести слово боже.
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15.08.2023 14:58 Відповісти
В нас навіть надувних дронів, ракет, снарядів не має. Лише асфальт.
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15.08.2023 14:59 Відповісти
ми повинні рашистам відповісти на це мракобісся потужним парадом ЛГБТ у Києві
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15.08.2023 15:06 Відповісти
до чего технологии на росии развились! надеюсь там и надувной алтарь, надувной аналой и надувные иконы.
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15.08.2023 15:06 Відповісти
А еще десантируемые кладбища и крематории.
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15.08.2023 15:11 Відповісти
угол обісцяний, жодна стіна не рівна, як гандон пользований усьо по-русскі
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15.08.2023 15:15 Відповісти
В тому різиновому храмі так багато синьо-жовтих кольорів, що скрєпного вояку в ньому буде труханити.
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15.08.2023 15:17 Відповісти
А попів напевно надували як у дитинстві соломінкою.
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15.08.2023 15:18 Відповісти
Тільки не друкуй про місце де в цих попів ніпель!
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15.08.2023 15:48 Відповісти
А надувної мєчєті нема? А надувного оленя (чи кому там ті срані тунгуси з алтайцями поклоняються)?
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15.08.2023 15:23 Відповісти
МАють вони багато чого надувного у армії, і дещо навіть зрозумілого, як то фальшиві танки або установки ППО, але головне це громадяни Московії (т.з. "роССії"), котрих так якісно надули, що вони досі впевнені у своїй правоті і праві вбивати та руйнувати інші народи та інші країни!!!
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15.08.2023 15:46 Відповісти
ZOV LOXA
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15.08.2023 15:37 Відповісти
Дійсно, на цій сатанинській споруді, я не побачив жодного хреста!
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15.08.2023 15:38 Відповісти
Коли сатана бажає, то він на собі і хрест намалює, тож навіть був би, це не про що не скаже, а от те що церкву на честь військових вони зробили темною, майже чорною, дійсно каже про антихристиянську суть РПЦ, бо такою є не через вік, а такою була збудована з самого початку згідно задуму замовників та будівельників!!!
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15.08.2023 15:43 Відповісти
Вибачте, але на касабстані зовсім немає церков! Церкви є тільки у християн, а на касабстані яка віра? Яка віра, закликає вбивати людей???
Тому і зрозумів, що там більше 500 років, править Сатана! Може курка-мутант, у них бог?
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15.08.2023 15:59 Відповісти
так, на верхівці не вистачає антени "хвильовий канал" щоб під час процедур, транслювала поточні джіпіес координати цього закладу.
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15.08.2023 15:45 Відповісти
Це не щось нове, бо ще у 2018 цей надувну польову церкву демонстрували, а з нового в рашистів лише не бачені раніш в них на озброєні касетні авіаційні ракети, що дуже контрастує із заявами кремлядей стосовно як постачання касетних *********** з США до України так і того що самі роССійські нацисти використовують касетну зброю проти українців ще з 2014-го не розбираючи як по військовим так і по цивільним!!!
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15.08.2023 15:39 Відповісти
Нема спокою ї###онутим.
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15.08.2023 15:49 Відповісти
''За веру и отечество''- а царя, царя ***** не написали!🤭
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15.08.2023 15:59 Відповісти
iпанутим нема спокою
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15.08.2023 16:02 Відповісти
Монахі служивіє имєюцца прі храмє , а гдє жє манашкі ? По сєму - нє sкрєпно і нє благолєпно : нє зачьот !
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15.08.2023 16:04 Відповісти
Це і є той аналоГовнєт, що рік у три зміни клепав весь рашистський ВПК?
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15.08.2023 16:18 Відповісти
Коли здається, що глибше вже нікуди, кацапи щоразу доводять протилежне!
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15.08.2023 16:33 Відповісти
Надувні попи, надувні самки,надувний президент, надувна країна
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15.08.2023 16:35 Відповісти
Релігія теж надувна
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15.08.2023 17:03 Відповісти
Полевой военный бордель (фр. Bordels Mobiles de Campagne или фр. Bordel Militaire de Campagne, сокращенно - BMC ) - мобильные публичные дома, существовавшие во время Первой мировой войны, Второй мировой войны и Первой войны в Индокитае, для сексуального обслуживания французских солдат в районах, где обычные публичные дома были недоступны, например, на передовой или в отдаленных гарнизонах[1][2]. Работа BMC послужила основой для создания правил проституции во французской армии.

Мобильные публичные дома зачастую были официально организованы армией. Они состояли из больших автотрейлеров, в которых работали до десяти женщин[3]. Первые упоминания об этих борделях появились во время Первой мировой войны.
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15.08.2023 17:21 Відповісти
 
 