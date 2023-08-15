На російському форумі "Армія-2023" продемонстрували надувний храм з екіпажем бойових попів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На виставці "Армія-2023" у Росії показали мобільний надувний православний храм.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент експозиції з польовим храмом для армії РФ опублікований на телеграм-каналі "Бутусов плюс". На стінах храму розвішані ікони та зроблений напис "ZOV за веру и отечество".
В екіпажі бойового храму два священники. За нормативами вони монтують споруду за 10 хвилин, а розбирають - за 15. В Храмі запроєктовані біотуалет та два спальні місця.
"А ще кажуть, що у надувній країні немає інноваційних технологій! Хоча насправді росіяни знову дурять: вони просто дістали стару розробку та зробили ребрендинг! Якраз про бойових попів-десантників і дискутує кремлівський блазень на іншому відео. що датоване 2018 роком", - пише у коментарі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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Сімвалічьнєнько так...
перші кілька місяців срочки в Кизил орді я майстрував за вказівкою замполіта "походую лєнкомнату" у вигляді алюмінієвого дипломата 😂
минуло півстоліття.... 😕
А то валяється по всій території України десятки тисяч тушок харошіх pyzкіх.
Вже вовки, лисиці, здичавілі собаки і коти вхляли їх їсти.
Пока только ракеты...
Ближче...
Ще ближче...
удав Каа "Мауглі" 😂
Удавом буде Хімера 😂
І паща завжди відкрита, щоб ... нести слово боже.
Тому і зрозумів, що там більше 500 років, править Сатана! Може курка-мутант, у них бог?
Мобильные публичные дома зачастую были официально организованы армией. Они состояли из больших автотрейлеров, в которых работали до десяти женщин[3]. Первые упоминания об этих борделях появились во время Первой мировой войны.