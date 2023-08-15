На російському форумі "Армія-2023" продемонстрували надувний храм з екіпажем бойових попів. ВIДЕО

На виставці "Армія-2023" у Росії показали мобільний надувний православний храм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент експозиції з польовим храмом для армії РФ опублікований на телеграм-каналі "Бутусов плюс". На стінах храму розвішані ікони та зроблений напис "ZOV за веру и отечество".

В екіпажі бойового храму два священники. За нормативами вони монтують споруду за 10 хвилин, а розбирають - за 15. В Храмі запроєктовані біотуалет та два спальні місця.

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"А ще кажуть, що у надувній країні немає інноваційних технологій! Хоча насправді росіяни знову дурять: вони просто дістали стару розробку та зробили ребрендинг! Якраз про бойових попів-десантників і дискутує кремлівський блазень на іншому відео. що датоване 2018 роком", - пише у коментарі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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