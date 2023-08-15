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Окупанти випустили 4 ракети по громаді на Запоріжжі: травмовано жінку, вибуховою хвилею пошкоджено гімназію, заклад дошкільної освіти та будинки. ВIДЕО

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Сьогодні, 15 серпня, російські окупанти випустили 4 ракети по громаді в Запорізькому районі Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.

"Рано-вранці ворог випустив 4 ракети по мирній громаді - від вибухової хвилі постраждала місцева гімназія, заклад дошкільної освіти та домівки поруч. Вибито близько 90% вікон, пошкоджено дах, двері та шибки", - написав він.

Крім того повідомляється, що легких травм зазнала жінка, їй оперативно надано необхідну медичну допомогу.

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Автор: Наталя Джума
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15.08.2023 15:54 Відповісти
кацапы пи...сы , но наши долб..ы вкубе, за последние пару дней несколько попаданий рядом с учебными заведениями,а у нас 60+% за очку, и это еще не осень к которой усиленно готовятся запоребриком.
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15.08.2023 16:08 Відповісти
 
 