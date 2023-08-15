Воїни 3 ОШБр відбили ворожу атаку та уразили три танки на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 2 механізованого батальйону й 1 штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади відбили ворожу атаку та уразили три танки Т-90М окупантів у районі Авдіївки, що на Донеччині.

Про це повідомив засновник та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

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