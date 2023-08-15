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Воїни 3 ОШБр відбили ворожу атаку та уразили три танки на Донеччині. ВIДЕО

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Бійці 2 механізованого батальйону й 1 штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади відбили ворожу атаку та уразили три танки Т-90М окупантів у районі Авдіївки, що на Донеччині.

Про це повідомив засновник та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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У районі Авдіївки... Тепер зрозуміло, чому застопорився наступ на Кліщіївку, Андріївку та Курдюмівку... Бо 3-ї ОШБ там не стало!
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15.08.2023 17:14 Відповісти
Авдіївка... Андріївка... кого цікавлять такі подробиці. Головне написати про 3тю ОШБ і знищену бронетехніку. З такими редакторами і заголовки скоро будуть накшалт "Срочно! щойно сталося!!
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15.08.2023 22:50 Відповісти
ЦЕНЗОР заїкається. Андріївку спутав з Авдіївкою
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15.08.2023 18:15 Відповісти
так. Танки знищені трохи східніше Андріївки, одразу за коліями
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15.08.2023 22:46 Відповісти
 
 