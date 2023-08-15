Окупанти "дружнім" вогнем знищили свою БМП на південному напрямку. ВIДЕО

Російські окупанти "дружнім" вогнем знищили свою бронемашину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за бойовими діями, що відбувалися за 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення спостерігав український безпілотник. Саме він і зафіксував фрагменти бою між окупантами.

"Південний напрямок. Під час польоту були виявлені ворожі БМП, вантажівка Камаз і БМД. Вся ця техніка була на відстані 10 км від ЛБЗ. І тут по ній, паралельно ЛБЗ, відкривається вогонь з посадки. Вони починають соватися, їздити туди сюди, в результаті френдлі файєр БМП була знищена, ще й посадці щось спалили, горіло сильно. Наша артилерія хотіла їх помирити, але все відбулося швидко. Жодна одиниця техніки ЗСУ не постраждала. Побільше б таких боїв було у під#рів", - йдеться у коментарі до відео.

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