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Окупанти "дружнім" вогнем знищили свою БМП на південному напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російські окупанти "дружнім" вогнем знищили свою бронемашину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за бойовими діями, що відбувалися за 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення спостерігав український безпілотник. Саме він і зафіксував фрагменти бою між окупантами.

"Південний напрямок. Під час польоту були виявлені ворожі БМП, вантажівка Камаз і БМД. Вся ця техніка була на відстані 10 км від ЛБЗ. І тут по ній, паралельно ЛБЗ, відкривається вогонь з посадки. Вони починають соватися, їздити туди сюди, в результаті френдлі файєр БМП була знищена, ще й посадці щось спалили, горіло сильно. Наша артилерія хотіла їх помирити, але все відбулося швидко. Жодна одиниця техніки ЗСУ не постраждала. Побільше б таких боїв було у під#рів", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: Сергій Яковенко
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15.08.2023 17:07 Відповісти
Лапатнікі-дайьош больше огнєнай дружби агньом мєжду сабой...
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15.08.2023 17:25 Відповісти
це знов кадирівці з дагентанцями *********, чи це вже рязанці з тамбовцями?
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15.08.2023 17:17 Відповісти
Sehr gut, Russisch Schweine!
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15.08.2023 17:24 Відповісти
мєстниє разборкі
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15.08.2023 17:28 Відповісти
"Свій до свого" - у перекладі на російську!
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15.08.2023 17:32 Відповісти
Гут ! Дас іс фантастіш !!!
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15.08.2023 18:23 Відповісти
У кацапни своя атмосфера
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16.08.2023 04:34 Відповісти
 
 