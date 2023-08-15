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Міноборони РФ опублікувало відео зупинки та огляду суховантажу "Сукра Окан" у Чороному морі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російське Міністерство оборони опублікувало відео зупинки та огляду у Чорному Морі судна "Сукра Окан" під прапором Палау, яке прямувало до українського порту Ізмаїл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони РФ. 

У Міноборони РФ виправдовують зупинку судна тим, що його нібито перевіряли на наявність "заборонених вантажів". 

Після цього росіяни відпустили суховантаж і він продовжив слідувати до порту "Ізмаїл", додають у відомстві країни-агресора.

Міноборони РФ опублікувало відео зупинки та огляду суховантажу Сукра Окан у Чороному морі 01

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Раніше Цензор.НЕТ писав, що у Міноборони РФ заявили: нібито російські військові 13 серпня відкривали попереджувальний вогонь і піднімали в повітря гелікоптер для зупинки й огляду суховантажа "Сукра Окан" під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл.

Згодом InformNapalm повідомив, що МО РФ збрехало про успішний огляд судна "Сукра Окан", яке під прапором Палау прямувало у порт Ізмаїл. Попереджувальних пострілів не було, були лише погрози росіян у радіоефірі. В ОК "Південь" також заявили, що жодне офіційне джерело наразі не підтвердило заяви Міноборони РФ про обстріл і обшук вантажного судна "Сукра Окан", яке прямувало в порт Ізмаїл під прапором Палау.

Україна закликає ООН та партнерів жорстко відреагувати на зупинку та огляд росіянами судна "Сукра Окан", яке під прапором Палау прямувало у порт Ізмаїл.
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Топ коментарі
+25
Не добили українські морські дрони в свій час цього "васілія бикова", то він тепер піратить суховантажі в морі.
Треба доробити ту справу, яку не скінчили.
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15.08.2023 17:35
+21
Обычное пиратство,на которое у т.н. "цивилизованного мира" только один ответ-"озабоченность".
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15.08.2023 17:34
+19
***** вирішив, що він мало батона на альфа-турка накрошив. Докрошив трохи зверху. Шо про це скажуть прихожани церкви свідків збитого турками літака?
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15.08.2023 17:32
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***** вирішив, що він мало батона на альфа-турка накрошив. Докрошив трохи зверху. Шо про це скажуть прихожани церкви свідків збитого турками літака?
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15.08.2023 17:32 Відповісти
тіпа рашка тепер - володар світу і буде тепер контролювати все що захоче
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15.08.2023 17:32 Відповісти
Заглотить по самі гланди.
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15.08.2023 17:34 Відповісти
Поки що Султан ковтае.
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15.08.2023 17:42 Відповісти
МО РФ збрехало про успішний огляд судна "Сукра Окан", яке під прапором Палау прямувало у порт Ізмаїл. Попереджувальних пострілів не було, були лише погрози росіян у радіоефірі.

Про це повідомляє телеграм-канал InformNapalm, посилаючись на данні об'єктивного контролю, отримані від моряків одного із суден, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3437209
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15.08.2023 18:15 Відповісти
Один зверочеловек, даже пару слов на английском знает...
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15.08.2023 19:14 Відповісти
Україна закликає ООН та партнерів жорстко відреагувати на зупинку та огляд росіянами судна "Сукра Окан", яке під прапором Палау прямувало у порт Ізмаїл.

....

кого закликає - палау?))
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15.08.2023 17:33 Відповісти
Ні, ще Вануату, Аруба, Кюрасао та Мальдіви. Бо цим прапорам треба боятись нападу кацапів.
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15.08.2023 17:56 Відповісти
Эрди, тебе понравилось?
В следующий раз эти парни проведут инспекцию твоей спальни... Ты же слабак и трус. А твой друг валодя воспринимает это как приглашение.
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15.08.2023 17:33 Відповісти
А это сообщение НЕ Эрдогану.
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15.08.2023 17:48 Відповісти
The accent was so thick, that even the sailors with the poor knowledge of English could not understand a single word of what the russian pigs were saying 😂
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15.08.2023 17:34 Відповісти
Anybody in the world can not understand the russian terrorist
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15.08.2023 17:38 Відповісти
Обычное пиратство,на которое у т.н. "цивилизованного мира" только один ответ-"озабоченность".
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15.08.2023 17:34 Відповісти
Не добили українські морські дрони в свій час цього "васілія бикова", то він тепер піратить суховантажі в морі.
Треба доробити ту справу, яку не скінчили.
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15.08.2023 17:35 Відповісти
пираты XXI века. Руссомали
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15.08.2023 17:36 Відповісти
ПІРАТИ,
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15.08.2023 17:38 Відповісти
Як довго цей Вася буде бикувать у Чорноморі ?!
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15.08.2023 17:39 Відповісти
Якщо світ не включить ,як годиться, міжнародне морське право на Очманілих кацапських піратів-песдець всім. І надовго.
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15.08.2023 17:39 Відповісти
интересно поведение наших властей. сначала призвали принять все меры. к вечеру появились сообщения, мол вам показалось и у нас нет подтверждения произошедшему. потом опять вернулись к призывам принять все меры.
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15.08.2023 17:40 Відповісти
міжнародний тероризм...і ні хуа...
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15.08.2023 17:45 Відповісти
Чомусь бравий російський вояка розмовляє на нікому не зрозумілій англійській мові, мові НАТО! Як же так...
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15.08.2023 17:51 Відповісти
Прям пираты какие то
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15.08.2023 17:52 Відповісти
Це ж сомалійські пірати ...Світ проковтне?
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15.08.2023 17:52 Відповісти
Відео зняте, як показуха. Але це всеодно піратсво.
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15.08.2023 17:57 Відповісти
Жодне офіційне джерело наразі не підтвердило заяви Міноборони РФ про обстріл і обшук вантажного судна "Сукра Окан", яке прямувало в порт Ізмаїл під прапором Палау.

Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, жодне інше офіційне джерело, окрім російського Міноборони, не коментувало зупинку Росією цивільного судна, тому, за словами Гуменюк, це може бути елементом гібридної війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3437211
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15.08.2023 17:58 Відповісти
Які дебіли вірять Зе-марафонам?
P.S. Я, мабуть, щойно образив дебілів - ВИБАЧТЕ.
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15.08.2023 18:12 Відповісти
Мдаа, кацапи вільно господарюють у міжнародних водах. Агову, світова спільното-то це так має бути??? Завтра китайці почнуть отак ''бикувати'', теж проковтнете?
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15.08.2023 18:03 Відповісти
Яка важка англійська мова без кацапських матюків для цього удмурта !
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15.08.2023 18:03 Відповісти
А наші Зе-патріоти писали, що нікого не зупиняли...
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15.08.2023 18:10 Відповісти
Ruzke kurwy
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15.08.2023 18:48 Відповісти
Твари тупые лаптеногие - это 100% пиратский захват судна.
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15.08.2023 21:36 Відповісти
Тероризм звичайний.
Певні кола спробували це приховати с посиланням на якихось моряків поруч, що спостерігали. Не вийшло, бо цапи дуже хотіли похвалитися - оприлюднили відео.
Відомо, що екіпаж був турецький. Дивимося - чи Ердоган відповість, чи щось собі за це приниження виторгує.
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17.08.2023 14:24 Відповісти
 
 