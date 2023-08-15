Міноборони РФ опублікувало відео зупинки та огляду суховантажу "Сукра Окан" у Чороному морі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російське Міністерство оборони опублікувало відео зупинки та огляду у Чорному Морі судна "Сукра Окан" під прапором Палау, яке прямувало до українського порту Ізмаїл.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони РФ.
У Міноборони РФ виправдовують зупинку судна тим, що його нібито перевіряли на наявність "заборонених вантажів".
Після цього росіяни відпустили суховантаж і він продовжив слідувати до порту "Ізмаїл", додають у відомстві країни-агресора.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що у Міноборони РФ заявили: нібито російські військові 13 серпня відкривали попереджувальний вогонь і піднімали в повітря гелікоптер для зупинки й огляду суховантажа "Сукра Окан" під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл.
Згодом InformNapalm повідомив, що МО РФ збрехало про успішний огляд судна "Сукра Окан", яке під прапором Палау прямувало у порт Ізмаїл. Попереджувальних пострілів не було, були лише погрози росіян у радіоефірі. В ОК "Південь" також заявили, що жодне офіційне джерело наразі не підтвердило заяви Міноборони РФ про обстріл і обшук вантажного судна "Сукра Окан", яке прямувало в порт Ізмаїл під прапором Палау.
Україна закликає ООН та партнерів жорстко відреагувати на зупинку та огляд росіянами судна "Сукра Окан", яке під прапором Палау прямувало у порт Ізмаїл.
Будь ласка, зачекайте...
Про це повідомляє телеграм-канал InformNapalm, посилаючись на данні об'єктивного контролю, отримані від моряків одного із суден, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3437209
....
кого закликає - палау?))
В следующий раз эти парни проведут инспекцию твоей спальни... Ты же слабак и трус. А твой друг валодя воспринимает это как приглашение.
Треба доробити ту справу, яку не скінчили.
Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, жодне інше офіційне джерело, окрім російського Міноборони, не коментувало зупинку Росією цивільного судна, тому, за словами Гуменюк, це може бути елементом гібридної війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3437211
P.S. Я, мабуть, щойно образив дебілів - ВИБАЧТЕ.
Певні кола спробували це приховати с посиланням на якихось моряків поруч, що спостерігали. Не вийшло, бо цапи дуже хотіли похвалитися - оприлюднили відео.
Відомо, що екіпаж був турецький. Дивимося - чи Ердоган відповість, чи щось собі за це приниження виторгує.