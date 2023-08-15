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Співзасновник "Нової пошти" Поперешнюк: В Україні будують "УРСР 1930-х років". У нас є своя індустріалізація, розкуркулювання і трудові табори. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Економіка

Бізнесмен заявив, що в Україні останнім часом підприємцям постійно "затискають гайки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

"У нас є своя індустріалізація, яка називається "Велике відновлення", у нас є розкуркулювання фермерів - це те, що Гетманцев робить із ФОПами вже чотири роки, у нас є свої трудові табори, які нам планують робити. Те, що я бачу: нам постійно затискають гайки. Постійно", – сказав Поперешнюк.

За його словами, у перші дні вторгнення РФ було певне покращення.

"Це була атмосфера свободи, економічної волі. Але з кожним днем це закручується і закручується. Але радянська економіка не працює. І як не будували, як би не планували, все одно працюють підприємці", - зазначає бізнесмен.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+53
А нахіба ви, Нова пошта, агітували за них та привели до влади?!
Ви ж тоді всеною 2019 так палко волали, що весною зелена (цвіль) краща за (сухий) порох!
Уроди!
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15.08.2023 17:51
+37
Так Поперешнюк і є виборцем слуг.Не хочеш,платити тепер.А прийдеться.
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15.08.2023 17:51
+34
треба подякувати за висловлення позиції... зелені потвори, користуючись війною, вже геть берегів не бачать
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15.08.2023 17:51
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"Но советская экономика не работает..."
Ну ага... Не правда. Именно во время войны "советская экономика" не только работает, а является единственным вариантом из всех возможных. Лендлиз? Всё уповаем на чудесного спасителя извне? Хах. Уже не смешно! Во времена 2МВ оружие победы в СССР было: Танк "Т34", самолёты "Як", ракеты "Катюша", стрелковое "ППШа" и прочие советское вооружение, которое было построены и изобретены на отечественных заводах, отечественными инженерами и конструкторами, руками простых женщин и детьми(от безвыходности положения). Т.к. мужики все были на фронте. Т.е никакие не американские поставки т.н. лендлиза (про халявный сыр в мышеловке все знают и к чему он приводит?).Но в Украине и сейчас всё надеются на своего Моисея, который должен с какого-то хера, и каким-то чудом раскрыть тонны морских глубин в Красном море одним только пальцем. Хватит в сказки верить, 4тысячной давности при том, ага до нашей эры т.с. Верим. Что нет? Сам люблю фентази....
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15.08.2023 18:28 Відповісти
можна помедленнее ,я записываю
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15.08.2023 18:30 Відповісти
Зачет!
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15.08.2023 20:15 Відповісти
У нас либо тотальная война - все для фронта, все для победы и каждый перестает заниматься тем, что умеет лучше всего, а его семью содержат ервропейские и америсканские налогоплательщики, или у нас попытка удержать свою экономику хотя бы чтобы самим частично финансировать и развивать наш ВПК. Первого что-то не вижу, а во втором варианте власть делает очень много, чтобы похерить экономику страны.
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15.08.2023 19:15 Відповісти
Так правильно, тотальная война и есть уже- тупо за выживание, за независимость. Там, на самом деле, другого варианта и нет. В том-то и проблема, что некоторые видят и ещё какой-то другой там, вымышленный, вариант(тёплая ванна). Может эти помогут, может те? Должны помочь- демократия же, все дела..... Как иначе? Впишутся же, не? Как по-другому? Или что они хотят, чтобы мы по настоящему все были заангажированы войной? Мы же мирные люди, у нас тут не технологий, ничего вообще. Мы же только маленькая, бедная, европейская страна (только чур не упоминать Вьетнам, который победил США и Китай. Только чур не упоминать Афганистан, который победил США и СССР).
Это и есть ошибка- как у той лошади, которой делали специальные приспособления на глаза в 18 веке, чтобы она видела тупо дорогу, и чувствовала тупо удары кнута от погонщика, и концентрировалась только на этих чувствах.
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15.08.2023 19:44 Відповісти
Герой льотчик Покришкін літав на американській Аерокобрі. Катюші на шасі Студебеккера. Паливо американське. Пайки, гудзики до шинелей...
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15.08.2023 20:06 Відповісти
Так в этом и задача Украины, чтобы получить их оружие и сделать свой аналог, на основе их "посылок". А не просто у них выклянчивать, ещё и ещё, с протянутой рукой- в тупую.
Взяли, изучили, и сделали своё похожие, но только лучше в реалиях этой войны, из-за полученного опыта . Чтобы не зависеть от их, так называемого "лэндлиза", с которым, уже можно констатировать чётко, они послали нахер Украину .
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15.08.2023 20:17 Відповісти
Чтобы хоть что-то сделать из того, что Вы написали:
1) Технологии (или их даром дадут?)
2) Оборудование и сырье
3) Квалифицированный персонал и.т.д и т.п....

Из талантливого хлопчика токарь высшей квалификации получится через пять лет, из обычного - через десять.
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15.08.2023 21:15 Відповісти
У кацапов получилось. И у нас получится.
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15.08.2023 21:17 Відповісти
Кацапы не похерили оборонку, в отличие от клоунов.
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15.08.2023 21:29 Відповісти
Это трагедия.что существуют такие примитивные, глупые, агрессивные и никчемные люди как вы. Все настолько очевидно , что нет предлога для спора. Ваш кумир Сталин дважды ( в Потсдаме и Ялте ) подчеркивал, что без помощи Штатов СССР НИКОГДА бы не победил в войне. Сейчас много информации , не будьте до безобразия тупым.
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16.08.2023 07:38 Відповісти
Трагедия, это в силу своей тупости, совершенно не понимая прочитанного, делать свои глупые выводы и на основе этих глупых выводов, приписывать то, что автор(в данном случае я) не говорил. Притом, категорично и прямолинейно, оскорблять человека самыми последними словами, будучи уверенным в своей правоте. Вот это, действительно, трагедия. Хотя это свойственно всем идиотам, поэтому удивляться тут не приходится....
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16.08.2023 15:11 Відповісти
Вы действительно баран , если не можете понять смысл своего комментария. Не поленитесь почитать о Лендлизе и сравнить объемы помощи и объемы производства Союза( Лендлиз это не только военная техника) Я прекрасно понял смысл вашего комментария и вполне заслуженно и корректно высказал своё мнение. Отвар очень пахнет Гулагом, Голодоморами, сталинскими пыточными. Вы ошибаетесь - идиотия , как крайняя не излечимая форма психических расстройств ,- это ваше , чувствуется.
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16.08.2023 18:01 Відповісти
нічого, панове підприємці, начувайтеся - зе-лупа з його дєрьмачньою вам розкажуть, як воно вести бізнес у країні... кажуть, напередодні трагічної весни 2019 року черги солідних бізнесменів стояли, аби вкластися у "праект" обрання зеленого підора... що ж, ви на це заслужили...
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15.08.2023 18:32 Відповісти
не стреляйте пианиста ,он играет как умеет
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15.08.2023 18:34 Відповісти
Не переживайте,у них все буде менш більш нормально.А от ми....
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15.08.2023 18:36 Відповісти
Будемо відверті, підприємці у нас теж далеко не ідеальні платники податків і свідомі громадяни та не все сплачують, ********** отримувати надприбутки з нічого, давати хабарі та відкати за контракти і т.п. але в цілому можна погодитися - рухаємося ми точно не в ЄС та НАТО, а в протилежному напрямку.
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15.08.2023 18:36 Відповісти
Все перечисленное вами
Не относится к Новой почте
Люди создали с нуля бизнес
Которого даже в Европе нет
Они сейчас уже начали открываться в Европе
И все идет к тому
Что они пошлют все нах......
И Украина потеряет Новую почту
Зато у нее будет Укрпочта
С совковыми методами работы
С совковыми тетеньками с маленькими зарплатами
И МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРОМ директором
Спасибо,МУДРЫЙ НАРОД!
Надеюсь, ты ржешь, не переставая
Такая прикольная жизнь
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15.08.2023 18:45 Відповісти
Ні, це не конкретно до них, хоча за роки роботи з ними було таке, що персонал накосячив (але помилятися може кожен і я це розумію). А от коли треба було зробити переадресацію то за малесеньку коробку, яку треба було буквально перенести через дорогу, здерли більше, ніж таксі б взяло за поїздку через все місто.
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15.08.2023 18:51 Відповісти
А вы в своей работе ,жизни
Всегда безупречны?
Ошибки бывают у всех
А вот достижениями мало кто
Может похвастаться
Новая почта - может
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15.08.2023 18:54 Відповісти
А що ще буде... хунвейбіни ще не звільнились з армії. Ви завиєте!
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15.08.2023 18:40 Відповісти
Foma Gluk Фома дічину не неси по Совку скиглиш
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15.08.2023 18:42 Відповісти
Дело не в этом. Совок терпеть не мог и не могу. Просто есть военное время, и мирное(в мирное он как жираф в Германии, т.е. с коротко постриженными кустарниками, где его могущая шея только препятствие и обуза к поглощению пищи) . В военное время совок доказал, что он гарантирует, или на грани гарантии победы.
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15.08.2023 19:04 Відповісти
Дійсно, навіщо нам індустріалізація? вирощувати пшеницю, кукурудзу і рапс - це наш уділ, ми ж "велика аграрна країна" і маємо цим пишатися, завозячи усі промислові товари з-за кордону, починаючи від сірників, нижньої білизни і закінчуючи "теслами". Ми дурні аборигени не здатні створювати технологічно складні речі, ми здатні лише постійно клянчити про допомогу - дайте танчики, дайте ракетки, дайте літачки, дайте броники, дайте безпілотники, і т.п. Наш бізнес убогий і примітивний, слово "індустріалізація" у нього викликає блювотну реакцію і насмішку, звісно йому легче торгувати іноземними тряпками і технікою ніж робити власні складні речі, і "нова пошта" на цій торгівлі добре заробляє. Нам простіше їхати вкалувати на заводи Польщі, Чехії, Німеччини, де індустріалізація йде повним ходом, отримувати там високу зарплату, і постійно бідкатись, що ми бідні, а індустріалізацію вважати відсталим радянським явищем 30-х років минулого століття. Якби товариш поперешнюк збудував в Україні щось на кшталт Тесли, яку збудував Маск у США, отримавши від уряду 800 млн дол допомоги, то від цього було б набагато більше користі для країни, ніж від його "нової пошти" - примітивного доставника китайського ширпотребу.
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15.08.2023 18:47 Відповісти
Ю.Касьянов: "Западная помощь - это зло. Это индульгенция на ничегонеделанье, карт-бланш на воровство, наркотик попрошайничества, окончательная деградация национального научно-технического потенциала. В стране миллионы безработных, а работы нет, оборонные предприятия не растут как грибы, украинского оружия не становится больше" - https://censor.net/ua/b3437249. Проте вітчизняний бізнес, елітою якого є пан поперешнюк, вважає індустріалізацію радянським злом початку минулого століття.

Ю.Касьянов: "Запад сделал ошибку, предоставляя помощь без всяких (практически) условий. А надо было так: хотите помощь? - Переводите оборонные предприятия на семидневную, круглосуточную работу; набирайте людей на танковые заводы, стройте подземные производства; давайте оборонные заказы частным предприятиям.

На каждый полученный западный танк должен строиться украинский. Пусть из немецких, французских комплектующих - но украинский, украинскими руками. Каждая западная пушка должна поступать на фронт вместе с украинской. Каждый импортный снаряд должен идти в паре с украинским.

Цивилизованный Запад не заинтересован, чтобы после окончания войны ... Украина по-прежнему оставалась зависимой от жадных глупцов, лентяев, негодяев, и так же (по привычке) ходила бы по миру с протянутой рукой".

Оце і є обгрунтування необхідності в індустріалізації, без якої Україні не вижити. Шкода, що "еліта бізнесу", типу поперешнюка, цього ніяк не второпають. Возіть далі турецьку білизну сюди.
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15.08.2023 19:05 Відповісти
интересно с обещаниями зебилов. все вернулось к ним бумерангом. "хоть поржем" в случае с нытьем новой почты. хотя не покидает ощущение, что это якобы смешное прозрение еще один шаг в процессе привода к власти очередного клоуна
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15.08.2023 18:53 Відповісти
Стопроцентно так все і є. Боневтік Шашликович - це хоч і карикатурна, але версія Косіора-Кагановича. Тільки-от тоді хоч війни не було, та й реально сяк-так щось будувалося, створювалися галузі.
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15.08.2023 18:55 Відповісти
на 100000%він правий
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15.08.2023 18:59 Відповісти
Абсолютно согласен. Гетьманцев - достойный ученик Азарова. Претензий к нему уже десятки, если б не война, уже бы Майдан вышел. Решения по возврату НДС, ограничениям на новые торговые точки в Google Maps, возвращение проверок предпринимателей, вымогательство взяток и т.д. и т.п. Этот товарищ имеет все шансы на посадку после смены власти как вредитель для экономики Украины.
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15.08.2023 19:12 Відповісти
ХУЖЕНЕБУДЕТ
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15.08.2023 19:48 Відповісти
Нову пошту треба не щипати, а дерти як сидорову козу. Біля 206-го відділення НП у м.Київ незаконно поставили сміттєвий бак прямо на вході до подвір'я багатоповерхівки і мешканці будинку третій тиждень ведуть боротьбу, щоб його прибрали. Тому що поруч з баком щодня накидають гору сміття (не лише з НП, але й ветклініки, ощадбанку тощо), а при теперішній температурі повітря лептоспіроз та інша зараза розповсюджується дуже швидко. Керівництво відділення рапортує на гарячу лінію, що бак вже тиждень, як прибрали, а насправді він і зараз там. У нас і не совок (бо там була санепідемстанція, яка б уже закрила на... все відділення) і не Європа (там би такі штрафи вжарили, що НП прибирала б сама за всім будинком). Вони мають дикі прибутки і не можуть цивілізовано організувати роботу.
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15.08.2023 20:03 Відповісти
Интересно а чего ожидал Поперешнюк в 2019 от кандидата, который до выдвижения ничем, кроме художественной самодеятельности не занимался и который не имел внятной программы (кроме как прекратим стрелять)? Да и в последнее время НП что-то сильно зажралась - знакомый за пересылку из Киева в Одессу конвертика, в котором было 4 погона, общей стоимостью 200 грн., заплатил 90 грн.
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15.08.2023 20:44 Відповісти
А за кого цей довбодятєл голосував у 2019 році?! Мабудь за одного криворогульного піздабола! Тепер хай скаржится у лігу сексуальних реформ.
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15.08.2023 20:50 Відповісти
Ну звісно, власникам нової пошти дуже подобається працювати та утримувати надприбутки в умовах дикого капіталізму: коли можна примусити працівників працювати по 10-12 год без перерв та вихідних, коли можна шляхом маніпуляцій з об"ємною вагою та додатковим пакуванням здирати з клієнтів більше грошей, коли можна фактично монополізувати ринок поштових перевезень та встановити космічні тарифи на свої послуги.
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15.08.2023 20:53 Відповісти
даже не представляю як без НП жити не чіпайте їх, ідіть гандони в укрпочту!!!!
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15.08.2023 21:02 Відповісти
Так як обдирають на НП,то він ще плачится.
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15.08.2023 21:56 Відповісти
ну, в общем то как и предполагалось, те кто яростно топил за ЗЕлень, первыми же от нее и заныли... наелись? наржались? что дальше? собираетесь признавать и исправлять очевидные ошибки неудачного выбора 2019 года? лучше собирайте шины и паллеты, скоро пригодятся...
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15.08.2023 23:01 Відповісти
он не сказал, что єта Украина дала возможность стать ему миллионером? новая почта ********* конкретно.
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23.08.2023 16:12 Відповісти
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