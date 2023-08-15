Співзасновник "Нової пошти" Поперешнюк: В Україні будують "УРСР 1930-х років". У нас є своя індустріалізація, розкуркулювання і трудові табори. ВIДЕО
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Бізнесмен заявив, що в Україні останнім часом підприємцям постійно "затискають гайки".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
"У нас є своя індустріалізація, яка називається "Велике відновлення", у нас є розкуркулювання фермерів - це те, що Гетманцев робить із ФОПами вже чотири роки, у нас є свої трудові табори, які нам планують робити. Те, що я бачу: нам постійно затискають гайки. Постійно", – сказав Поперешнюк.
За його словами, у перші дні вторгнення РФ було певне покращення.
"Це була атмосфера свободи, економічної волі. Але з кожним днем це закручується і закручується. Але радянська економіка не працює. І як не будували, як би не планували, все одно працюють підприємці", - зазначає бізнесмен.
Топ коментарі
+53 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар15.08.2023 17:51
+37 Літій Неоненко
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+34 MrStepanovM
показати весь коментар15.08.2023 17:51
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Ну ага... Не правда. Именно во время войны "советская экономика" не только работает, а является единственным вариантом из всех возможных. Лендлиз? Всё уповаем на чудесного спасителя извне? Хах. Уже не смешно! Во времена 2МВ оружие победы в СССР было: Танк "Т34", самолёты "Як", ракеты "Катюша", стрелковое "ППШа" и прочие советское вооружение, которое было построены и изобретены на отечественных заводах, отечественными инженерами и конструкторами, руками простых женщин и детьми(от безвыходности положения). Т.к. мужики все были на фронте. Т.е никакие не американские поставки т.н. лендлиза (про халявный сыр в мышеловке все знают и к чему он приводит?).Но в Украине и сейчас всё надеются на своего Моисея, который должен с какого-то хера, и каким-то чудом раскрыть тонны морских глубин в Красном море одним только пальцем. Хватит в сказки верить, 4тысячной давности при том, ага до нашей эры т.с. Верим. Что нет? Сам люблю фентази....
Это и есть ошибка- как у той лошади, которой делали специальные приспособления на глаза в 18 веке, чтобы она видела тупо дорогу, и чувствовала тупо удары кнута от погонщика, и концентрировалась только на этих чувствах.
Взяли, изучили, и сделали своё похожие, но только лучше в реалиях этой войны, из-за полученного опыта . Чтобы не зависеть от их, так называемого "лэндлиза", с которым, уже можно констатировать чётко, они послали нахер Украину .
1) Технологии (или их даром дадут?)
2) Оборудование и сырье
3) Квалифицированный персонал и.т.д и т.п....
Из талантливого хлопчика токарь высшей квалификации получится через пять лет, из обычного - через десять.
Не относится к Новой почте
Люди создали с нуля бизнес
Которого даже в Европе нет
Они сейчас уже начали открываться в Европе
И все идет к тому
Что они пошлют все нах......
И Украина потеряет Новую почту
Зато у нее будет Укрпочта
С совковыми методами работы
С совковыми тетеньками с маленькими зарплатами
И МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРОМ директором
Спасибо,МУДРЫЙ НАРОД!
Надеюсь, ты ржешь, не переставая
Такая прикольная жизнь
Всегда безупречны?
Ошибки бывают у всех
А вот достижениями мало кто
Может похвастаться
Новая почта - может
Ю.Касьянов: "Запад сделал ошибку, предоставляя помощь без всяких (практически) условий. А надо было так: хотите помощь? - Переводите оборонные предприятия на семидневную, круглосуточную работу; набирайте людей на танковые заводы, стройте подземные производства; давайте оборонные заказы частным предприятиям.
На каждый полученный западный танк должен строиться украинский. Пусть из немецких, французских комплектующих - но украинский, украинскими руками. Каждая западная пушка должна поступать на фронт вместе с украинской. Каждый импортный снаряд должен идти в паре с украинским.
Цивилизованный Запад не заинтересован, чтобы после окончания войны ... Украина по-прежнему оставалась зависимой от жадных глупцов, лентяев, негодяев, и так же (по привычке) ходила бы по миру с протянутой рукой".
Оце і є обгрунтування необхідності в індустріалізації, без якої Україні не вижити. Шкода, що "еліта бізнесу", типу поперешнюка, цього ніяк не второпають. Возіть далі турецьку білизну сюди.