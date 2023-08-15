Співзасновник "Нової пошти" Поперешнюк: В Україні будують "УРСР 1930-х років". У нас є своя індустріалізація, розкуркулювання і трудові табори. ВIДЕО

Бізнесмен заявив, що в Україні останнім часом підприємцям постійно "затискають гайки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

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"У нас є своя індустріалізація, яка називається "Велике відновлення", у нас є розкуркулювання фермерів - це те, що Гетманцев робить із ФОПами вже чотири роки, у нас є свої трудові табори, які нам планують робити. Те, що я бачу: нам постійно затискають гайки. Постійно", – сказав Поперешнюк.

За його словами, у перші дні вторгнення РФ було певне покращення.

"Це була атмосфера свободи, економічної волі. Але з кожним днем це закручується і закручується. Але радянська економіка не працює. І як не будували, як би не планували, все одно працюють підприємці", - зазначає бізнесмен.