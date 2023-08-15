Прикордонники знищили російський комплекс відеоспостереження "Муром-М" на Харківському напрямку. ВIДЕО

На Харківському напрямку бійці прикордонної бригади "Гвардії наступу" виявили та знищили комплекс спостереження окупантів "Муром-М".

Про це повідомили у телеграм-каналі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

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За словами речника бригади "Сталевий кордон" Івана Шевцова, за останній тиждень це вже другий випадок, коли наші бійці знищили такий комплекс ворога.

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