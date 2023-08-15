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Прикордонники знищили російський комплекс відеоспостереження "Муром-М" на Харківському напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Харківському напрямку бійці прикордонної бригади "Гвардії наступу" виявили та знищили комплекс спостереження окупантів "Муром-М".

Про це повідомили у телеграм-каналі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

За словами речника бригади "Сталевий кордон" Івана Шевцова, за останній тиждень це вже другий випадок, коли наші бійці знищили такий комплекс ворога.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Снимай стєкляшкі,- бить будем..
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15.08.2023 18:01 Відповісти
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
 Кари, московітам *****, страшної кари!!

Слава Україні!!
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15.08.2023 18:27 Відповісти
Згадалась біліна про цього московітского богатира Ілю Муромца. Уявляете, він 33 роки провалявся на печі, срав під себе, жрав те що висрав, повна деградація тіла і розуму, раз на рік до нього заходили якісь бомжі старці, винести гівно з під нього, а потім БАЦ, богатир, гроза хазарам і половцям, самотужки цілі армії побєждав. . Такі вони богатирі кацапскі, трохи копнути і гівно полізе.
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15.08.2023 18:47 Відповісти
Ех, якщо б там ще кацапський монтажник у цей час був, то це б взагалі було б Бінго!
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15.08.2023 19:27 Відповісти
 
 