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БМП Bradley витримав пряме влучання ворожого танкового снаряда. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бойова машина піхоти Bradley M2A2 ODS-SA витримала пряме влучання 125-мм танкового снаряда. Попри велику загрозу, американська БМП врятувала екіпаж бійців ЗСУ.
Відео оприлюднили у телеграм-каналі Військовий кур'єр, передає Цензор.НЕТ.
Машина, оснащена динамічним захистом BRAT, зупинилася, але залишилась на ходу. Всі члени екіпажу всередині – живі. Динамічний захист Bradley Reactive Armor Tiles – BRAT спеціально створений для цієї бойової машини піхоти. Він призначений для захисту бронетехніки від сучасних протитанкових засобів, включно з гранатометами та протитанковими комплексами.
Топ коментарі
+62 Ziu Zou
показати весь коментар15.08.2023 18:43
+55 Boruh Zackelberger
показати весь коментар15.08.2023 18:43
+35 Перехватчик
показати весь коментар15.08.2023 18:45
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https://twitter.com/i/status/1691198635063590912
***** ти однако запорєбріковське, коли кажеш що москалі пітардами воюють.
знову московитська ******** дає підсрачників. пора вже їх помічати до того як вони виносять наші колони!
Подяка всім, завдяки кому наші воїни отримали військову техніку, яка реально захищає!
Хазяї зникли, цих кацапських нелюдів активно шукають.
Під час наступу бійців ЗСУ рятує західна бронетехніка | Донбас Реалії
Шляк би трафив тих братів-маzzкалів, ту чуму та пандемію планети Земля.
сбрехалиопечатались. С чего бы Вам верить в третий раз?
добре що живі.