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БМП Bradley витримав пряме влучання ворожого танкового снаряда. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бойова машина піхоти Bradley M2A2 ODS-SA витримала пряме влучання 125-мм танкового снаряда. Попри велику загрозу, американська БМП врятувала екіпаж бійців ЗСУ.

Відео оприлюднили у телеграм-каналі Військовий кур'єр, передає Цензор.НЕТ.

Машина, оснащена динамічним захистом BRAT, зупинилася, але залишилась на ходу. Всі члени екіпажу всередині – живі. Динамічний захист Bradley Reactive Armor Tiles – BRAT спеціально створений для цієї бойової машини піхоти. Він призначений для захисту бронетехніки від сучасних протитанкових засобів, включно з гранатометами та протитанковими комплексами.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+62
Спасибо Америке за спасенных украинцев!!!!!!!!!!!!
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15.08.2023 18:43
+55
Так працює BRATська допомога. Дякуємо вам, американські BRATи!
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15.08.2023 18:43
+35
Добре,що хлопці живі!
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15.08.2023 18:45
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Спасибо Америке за спасенных украинцев!!!!!!!!!!!!
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15.08.2023 18:43 Відповісти
Так працює BRATська допомога. Дякуємо вам, американські BRATи!
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15.08.2023 18:43 Відповісти
А як же ATACMS?
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15.08.2023 19:15 Відповісти
Не хвилюйся,будуть🤣
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15.08.2023 19:40 Відповісти
Не розумію....війна закінчилась? Уже можна все говорити?
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15.08.2023 18:43 Відповісти
Це є на багатьох іноземних сайтах і сторінках.Як приклад

https://twitter.com/i/status/1691198635063590912
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15.08.2023 18:47 Відповісти
Ну не знаю...
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15.08.2023 19:24 Відповісти
Добре,що хлопці живі!
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15.08.2023 18:45 Відповісти
Сегодня зарегался, чтобы серануть...
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15.08.2023 18:55 Відповісти
Там реально і близько не танковий снаряд... для прикладу є відео коли в Мардер влучає 125-ка, то Мардер ввдкидає геть, і там такий бабах моцний, і півбашти зносить зі всіма модулями. А тут якийсь вогник блимнув, 40-ка пушки бмп хіба
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15.08.2023 19:20 Відповісти
Подкалиберный снаряд. Слышал про такой?
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15.08.2023 20:10 Відповісти
Ви серйозно?Лом би прошив...навильот))))Подкалиберный))))
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15.08.2023 21:26 Відповісти
Вы невнимательно читали и смотрели видео. Расшифрую свою мысль: Бредли оснащен ДЗ BRAT - это написано. На видео видно, что после попадания Бредли всетаки пострадал, но не "развалился". Я делаю вывод, что прилетело. что-то, что сильнее РПГ-7 или 30 мм автоматической пушки - попадания которых должна блокировать ДЗ BRAT, а воздействие прилетевшего боеприпаса ДЗ все-таки сильно уменьшила. Вот я и думаю, что был подкалибер, но ДЗ достаточно сильно ослабила его воздействие, хотя и не блокировала полностью.
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15.08.2023 21:34 Відповісти
Вы меня простите,но я как раз и читал и по делу.Данный тип,динамической защиты работает по ...против кумулятивных бп.Даже старый танковый,подкалиберный лом....пройдёт на вылет....учитываю два борта бредли плюс обвес.Тем более 125 калибр....100мм Рапиры даже хватит.Спорить не буду,Бредли посравнению с БМП небо и земля.И много жизней наших сохранили...
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15.08.2023 21:48 Відповісти
Где читали?
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15.08.2023 22:18 Відповісти
ДЗ BRAT насколько я понимаю работает немного по другому - если уж совсем упрощать - кидает в снаряд металлическую пластину. Да и снаряд должен определенным образом подойти к цели. Можно попасть в "некритическую часть" танка или БМП.
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15.08.2023 23:34 Відповісти
Источник из паРаши? "...Да и вообще, ставить ДЗ на БМП?!" Да, ставят.
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15.08.2023 23:37 Відповісти
Олег Гусаров,
***** ти однако запорєбріковське, коли кажеш що москалі пітардами воюють.
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15.08.2023 19:31 Відповісти
Згоден....фугас 125 чи кумуль.....вона б не пережила.
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15.08.2023 21:24 Відповісти
покакать
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15.08.2023 19:56 Відповісти
Тому, що робилося людьми та для людей, а не склепали як-небуть аби було не надто переймаючись безпекою екіпажу. Щира подяка США за підтримку та допомогу.
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15.08.2023 18:47 Відповісти
Бачу я що "Бредлі" найкрутіша техніка на полі бою. Краще ніж "Мардер" і навіть "Леопарди"!
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15.08.2023 18:48 Відповісти
Та просто Бредлі чисто кількісно більше ніж Мардерів тому він частіше присутній в інфополі.
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15.08.2023 19:15 Відповісти
Якщо ти не бачиш супротивника, хоча в тебе кращі прибори спостереження, більша дальність враження чим у нього, ПТРК ТОУ, то чого ти прешься куди не слід? А потім, машина спасла!
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15.08.2023 18:51 Відповісти
Та і з повітря підтримка схоже відсутня
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15.08.2023 23:28 Відповісти
мені це не подобається!
знову московитська ******** дає підсрачників. пора вже їх помічати до того як вони виносять наші колони!
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15.08.2023 18:54 Відповісти
це війна, батя.
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15.08.2023 19:17 Відповісти
Військова бронетехніка США не тільки допомагає знищувати рашистів, але зберігає життя і здоров'я особового складу ЗСУ. Тактика нашої перемоги - вбивати ворога, лишаючись неушкодженим. Завдяки динамічному захисту Bradley Reactive Armor Tiles - BRAT наші воїни продовжать знищувати ворога навіть після прямого влучення танкового снаряду рашистів.
Подяка всім, завдяки кому наші воїни отримали військову техніку, яка реально захищає!
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15.08.2023 19:03 Відповісти
Это не советская БМП где любое попадание летательное.
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15.08.2023 19:04 Відповісти
круто!! але невже 125мм? є підтвердження?
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15.08.2023 19:07 Відповісти
Теж здається шо вибух слабуватий, коли собі уявляеш вибух 125мм то він має бути більш маштабним, може стріляли кумульом чи підкалібером.
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15.08.2023 19:18 Відповісти
Я теж думаю що це не 125мм, може граната якогось з РПГ.
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15.08.2023 19:30 Відповісти
браво.Люди вообще не понимают ничего....Я думаю,на видео прилёт от ВОга....максимум выстрел РПГ или мина 82 мм...про 125 фугас кумуль или лом...не может быть и речи)))
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15.08.2023 21:28 Відповісти
Сьогодні вдень між Лиманом та Слов'янськом, в 25 км від передової загинули 8 українських воїнів. Вони вийшли з будинку і сіли в машину аби їхати на передову. Але хазяї будинки підклали в машину протитанкову міну, яка вибухнла через півхвилини, як наші бійці рушили. Всі 8 загинули, 6 з них - були контрактинки, десантники, яки пройшли 1,5 років війни... Вічна пам'ять героям! Серед загиблих був хлопчина, якого я особисто знав, в нього 2 місяці тому народилася донечка...
Хазяї зникли, цих кацапських нелюдів активно шукають.
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15.08.2023 19:12 Відповісти
Ніколи не треба розслаблятись. Особливо коли навкруги підараси. Не зважати і на хліб-сіль. Це як у Волновасі дід приніс медок у трилітровій банці.
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15.08.2023 19:20 Відповісти
А де про це прочитати можна???Не бачу...шось такого.
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15.08.2023 21:30 Відповісти
Якраз в останньому сюжеті Донбас Реалії на Радіо Свобода про це детально говорили самі бійці

Під час наступу бійців ЗСУ рятує західна бронетехніка | Донбас Реалії
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15.08.2023 19:14 Відповісти
Коли в пріоритеті захист, а не дешевизна та виправдання що зате плаває.
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15.08.2023 19:15 Відповісти
не смішіть, це не 125 -мм гармата.
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15.08.2023 19:17 Відповісти
Да ясен пень что петарда какая-то, видно же

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15.08.2023 19:47 Відповісти
Слава заокеанському вуйкові Семові, всім капіталістам США, що захищають українців від їхнього совєzzького "старшєва-брата"-славь'яніна-єдін нарот-радной язік-дружббба навєкі-правоzzлавний руzzкі мір...

Шляк би трафив тих братів-маzzкалів, ту чуму та пандемію планети Земля.
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15.08.2023 19:27 Відповісти
Уявляю собі ступін офігівання кацапського командира танка!
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15.08.2023 19:30 Відповісти
Взрыв произошел в стороне от машины, либо на земле, либо снаряд попал в какое-то препятствие, например в торчащий из земли остаток дерева.

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15.08.2023 19:41 Відповісти
Подкалиберный снаряд. Это работа динамической защиты.
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15.08.2023 20:12 Відповісти
підкаліберний 125мм розібрав би Бредлі на металобрухт, бо він і важкий танк з ДЗ прошиває і випалює, де в лобі 500-700мм броні
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15.08.2023 20:37 Відповісти
кумулятивний так. а підколіберний ні!!!! 700 мм кумуль пробивае!
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15.08.2023 20:44 Відповісти
Ви зовсім не розумієтесь на цьому питанні. Від слова абсолютно. І ще два зауваження: по-перше зараз немає важких танків, по-друге підкаліберний снаряд нічого не «випалює».
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15.08.2023 20:45 Відповісти
ОБТ є , вони і є важкі.. Очєпятався з підкаліберним, звісно кумулятивний випалює. Але не суть, на відео немає роботи 125мм снаряду жодного з типів
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15.08.2023 21:02 Відповісти
Ну вот, получается Вы два раза сбрехали опечатались. С чего бы Вам верить в третий раз?
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15.08.2023 21:06 Відповісти
це не танковий снаряд, щось слабше разів в десять по енергії.
добре що живі.
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15.08.2023 21:02 Відповісти
корпус навіть не здригнувся. Хіба таке можливо
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15.08.2023 23:12 Відповісти
Це ж не лайняна БМП 1 - 2 - 3 яка горить як сірники, Бредлі робилось для людей, а не для скота.
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16.08.2023 00:37 Відповісти
А якого біса наші хлопці поперлися навпростець проти танка? Аеро-розавдка, взагалі якась попередня розвідка, планування маршруту, потенційні загрози, спостереження? Головний дозор, тощо? Диво, що живі, слава богу та Бредлі! Прицільна дальність пострілу Т-80 2км. У звичайний бінокль можна побачити.
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16.08.2023 01:53 Відповісти
 
 