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Білорусь (5966) Росія (47179) полонені (1939)

Російський полонений про білорусів у лавах ЗС РФ: "Домой возвращаться не хотят, без войны жить не могут". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський військовослужбовець, взятий в полон у результаті чергової провальної спроби штурму на Авдіївському напрямку, розповів про білорусів, які воюють у лавах Збройних сил РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

"Встретил двух белорусов... Они продолжают воевать, хотя контракт с "Вагнером" уже закончился. Домой возвращаться не хотят, потому что без войны жить не могут. Подписали контракт с 9-м полком морской пехоты регулярной армии РФ", - розповів російський полонений.

"Водночас, режим Лукашенка продовжує запевняти всіх, що жодного білоруса у складі ЗС РФ немає", - зауважив Юрій Бутусов.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+12
бо дома ж працювати треба а там грабувати можливо кожного пересічного...поки не завалять
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15.08.2023 19:26
+12
Кацап може й брехати!
Не вірь москалеві як псові.... є вірш такий гарний.
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15.08.2023 19:34
+11
Ты так изящно обошел вниманием слово "кацапы". Да и попытка помазать всех одним дерьмом так себе. Не может украинцем называться тварь, летящая скидывать ракеты и бомбы на украинских детей, даже если она родилась в Украине от украинских родителей. Дело не в генетике, оно уже давно ментально не украинец, поэтому не нужно приписывать его позор всем украинцам. То же самое касается остальных национальностей: если 75% кацапов поддерживают своего фюрера, значит это истинные кацапы. А среди тех, кто не поддерживает как раз много представителей других, не титульных этносов мордора.
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15.08.2023 19:50
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бо дома ж працювати треба а там грабувати можливо кожного пересічного...поки не завалять
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15.08.2023 19:26 Відповісти
Кацап може й брехати!
Не вірь москалеві як псові.... є вірш такий гарний.
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15.08.2023 19:34 Відповісти
Точно беларусы!? Может лукашенковцы или это только для кадыровцев отмазка
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15.08.2023 19:34 Відповісти
Кадировці, лукашенківці, хохли, путінці - це так нації намагаються приховати свою ганьбу.

Але ні - білоруси, чеченці, українці, руські - всі повинні їсти своє лайно - у когось у ложці багато, у когось мало - ось і вся різниця
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15.08.2023 19:39 Відповісти
Ты так изящно обошел вниманием слово "кацапы". Да и попытка помазать всех одним дерьмом так себе. Не может украинцем называться тварь, летящая скидывать ракеты и бомбы на украинских детей, даже если она родилась в Украине от украинских родителей. Дело не в генетике, оно уже давно ментально не украинец, поэтому не нужно приписывать его позор всем украинцам. То же самое касается остальных национальностей: если 75% кацапов поддерживают своего фюрера, значит это истинные кацапы. А среди тех, кто не поддерживает как раз много представителей других, не титульных этносов мордора.
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15.08.2023 19:50 Відповісти
Білоруси воюють тільки в ЗСУ та НГУ, всі інші - це бульбаші.
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15.08.2023 19:36 Відповісти
у Беларусі,як і у нас,етнічної русні дохєра живе,тому не факт,що то були беларуси
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15.08.2023 19:43 Відповісти
- коли москолота заходила зі сторони бульбаштану, на початках великого вторгнення, то на відео кацап говорить що бачив мертвих українських прикордонників, яких для них "зачистили" бульбаші це раз;
- бульбофюрер давав інтерв'ю в якому сказав що спец.підрозділи бульбашії теж брали участь разом з кацапами на початку вторгнення це - два.
Найтеться і три і чотири, ....
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15.08.2023 20:01 Відповісти
ну норм,там щось мокшанин тяввнув,тут щось набормотів...то ти кацапам ********* вірити?
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15.08.2023 20:22 Відповісти
аби, що кіздонути?
Це наші телевізійні канали показували, з телефону дохлого орка
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15.08.2023 20:27 Відповісти
кіздонути?)))і що показали?як дохлий кацап щось тявкає чи як білоруси воюють?а у цьому відосіку що мразота каже ти хоч слухав?воно тявкає,що вони та живуть,але вони не кажуть що вони беларуси!!!чи ти тількі потрібне тобі засвоюєш?
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15.08.2023 20:31 Відповісти
собі тикай, Владімір, себе повчай
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15.08.2023 20:54 Відповісти
Белокацапы. Совки.
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15.08.2023 19:45 Відповісти
Цель СВО, освобождение из плена попавших в плен в ходе СВО...
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15.08.2023 19:46 Відповісти
По 2 якобы существующим дебилам, Белорусов оценивать не буду.
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15.08.2023 19:55 Відповісти
До речі, серед даунбасовців багато білорусів, які були завезені на роботи в шахта. Ментально це вже кацапосовєтікус з усіма наслідками.
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15.08.2023 22:41 Відповісти
Лука вирастил нацию совков.
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16.08.2023 01:39 Відповісти
Не беларусы а белокацапы.
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16.08.2023 10:41 Відповісти
 
 