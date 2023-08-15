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Російський полонений про білорусів у лавах ЗС РФ: "Домой возвращаться не хотят, без войны жить не могут". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський військовослужбовець, взятий в полон у результаті чергової провальної спроби штурму на Авдіївському напрямку, розповів про білорусів, які воюють у лавах Збройних сил РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.
"Встретил двух белорусов... Они продолжают воевать, хотя контракт с "Вагнером" уже закончился. Домой возвращаться не хотят, потому что без войны жить не могут. Подписали контракт с 9-м полком морской пехоты регулярной армии РФ", - розповів російський полонений.
"Водночас, режим Лукашенка продовжує запевняти всіх, що жодного білоруса у складі ЗС РФ немає", - зауважив Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+12 Гоша Фантомас b9eb6379
показати весь коментар15.08.2023 19:26
+12 Oleksii Pilevych b6f1d6b2
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+11 pacerhard melina
показати весь коментар15.08.2023 19:50
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Будь ласка, зачекайте...
Не вірь москалеві як псові.... є вірш такий гарний.
Але ні - білоруси, чеченці, українці, руські - всі повинні їсти своє лайно - у когось у ложці багато, у когось мало - ось і вся різниця
- бульбофюрер давав інтерв'ю в якому сказав що спец.підрозділи бульбашії теж брали участь разом з кацапами на початку вторгнення це - два.
Найтеться і три і чотири, ....
Це наші телевізійні канали показували, з телефону дохлого орка