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Бійці Президентської бригади дякують спільноті Цензор.НЕТ за придбані FPV-дрони "Дикі шершні". ВIДЕО
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Бійці Президентської бригади імені Богдана Хмельницького дякують спільноті Цензор.НЕТ, за донати, внаслідок яких було придбано 32 FPV-дрони "Дикі шершні".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Дивіться: FPV-дрони "Дикі Шершні", профінансовані читачами Цензор.НЕТ, спалили БМП росіян. ВIДЕО
Ці дрони допомагають знищувати ворога на Бердянському напрямку. Військові закликають донатити на виготовлення та доставку таких дронів до їх підрозділу.
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Топ коментарі
+22 Super Gut
показати весь коментар15.08.2023 20:07
+15 Алекс Мышкевич
показати весь коментар15.08.2023 20:10
+14 Тиамитоксам
показати весь коментар15.08.2023 20:11
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Будь ласка, зачекайте...
***, якщо хтось не зрозумів у чому річ я повторюю: президентська бригада, яку мав би забезпечувати особисто доларовий мультимільйонер - зеленський, дякує за читачам цензору за забезпечення. Чому цю бригаду не перейменувати на Цензорівську?!!!
Але з переіменнуванням не поспішайте, буде ще у нас достойний Гетьман 😕
Здоров'я вам , Воїни !
О часи, о нрави ..
Сину Гетьмана Орлика, генерал-лейтенанту французької армії Григорію Орлику, його кохана дружина купила полк і утримувала його власним коштом
нинішня "гетьманша" може купити хіба що скумбрії по 8, а сам "пан-гетьман" запиляти безкоштовний ролик на єдиний кіздафону.
сумно, православної..😕
.....а штож САМ перезедент не позаботился о "СВОЕЙ бригаде".......???
......а спільноті Цензор.НЕТ - респект!....
То чого Ви очікували ?😕
Що я не так написав?
Купуй і ти за власний кошт автівки та інше і знімай на відево.
Він має повне право...