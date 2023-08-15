Бійці Президентської бригади дякують спільноті Цензор.НЕТ за придбані FPV-дрони "Дикі шершні". ВIДЕО

Бійці Президентської бригади імені Богдана Хмельницького дякують спільноті Цензор.НЕТ, за донати, внаслідок яких було придбано 32 FPV-дрони "Дикі шершні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ці дрони допомагають знищувати ворога на Бердянському напрямку. Військові закликають донатити на виготовлення та доставку таких дронів до їх підрозділу.

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