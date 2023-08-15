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Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (15) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (94) Дикі шершні (106)

Бійці Президентської бригади дякують спільноті Цензор.НЕТ за придбані FPV-дрони "Дикі шершні". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці Президентської бригади імені Богдана Хмельницького дякують спільноті Цензор.НЕТ, за донати, внаслідок яких було придбано 32 FPV-дрони "Дикі шершні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: FPV-дрони "Дикі Шершні", профінансовані читачами Цензор.НЕТ, спалили БМП росіян. ВIДЕО

Ці дрони допомагають знищувати ворога на Бердянському напрямку. Військові закликають донатити на виготовлення та доставку таких дронів до їх підрозділу.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група "Асгард" за день знищила 4 танки за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які були профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+22
"Бійці Президентської бригади дякують спільноті Цензор.НЕТ за придбані FPV-дрони"

***, якщо хтось не зрозумів у чому річ я повторюю: президентська бригада, яку мав би забезпечувати особисто доларовий мультимільйонер - зеленський, дякує за читачам цензору за забезпечення. Чому цю бригаду не перейменувати на Цензорівську?!!!
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15.08.2023 20:07
+15
Президентський полк дякує пересічних українців...

О часи, о нрави ..

Сину Гетьмана Орлика, генерал-лейтенанту французької армії Григорію Орлику, його кохана дружина купила полк і утримувала його власним коштом

нинішня "гетьманша" може купити хіба що скумбрії по 8, а сам "пан-гетьман" запиляти безкоштовний ролик на єдиний кіздафону.

сумно, православної..😕
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15.08.2023 20:10
+14
......Бійці Президентської бригади дякують спільноті Цензор.НЕТ за придбані FPV-дрони "Дикі шершні".......

.....а штож САМ перезедент не позаботился о "СВОЕЙ бригаде".......???

......а спільноті Цензор.НЕТ - респект!....
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15.08.2023 20:11
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"Бійці Президентської бригади дякують спільноті Цензор.НЕТ за придбані FPV-дрони"

***, якщо хтось не зрозумів у чому річ я повторюю: президентська бригада, яку мав би забезпечувати особисто доларовий мультимільйонер - зеленський, дякує за читачам цензору за забезпечення. Чому цю бригаду не перейменувати на Цензорівську?!!!
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15.08.2023 20:07 Відповісти
Ганьба, звісно ганьбищная...

Але з переіменнуванням не поспішайте, буде ще у нас достойний Гетьман 😕
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15.08.2023 20:25 Відповісти
3.14***ц ! Завтра цензор закриють.
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15.08.2023 21:07 Відповісти
не дуже бажається язвити.. але оті ШЕРШНІ могли би бути в подарунку від людини.. котру використовують воїни як поіменування свого бойового колективу -Президентська бригада ...

Здоров'я вам , Воїни !
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15.08.2023 20:09 Відповісти
Президентський полк дякує пересічних українців...

О часи, о нрави ..

Сину Гетьмана Орлика, генерал-лейтенанту французької армії Григорію Орлику, його кохана дружина купила полк і утримувала його власним коштом

нинішня "гетьманша" може купити хіба що скумбрії по 8, а сам "пан-гетьман" запиляти безкоштовний ролик на єдиний кіздафону.

сумно, православної..😕
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15.08.2023 20:10 Відповісти
......Бійці Президентської бригади дякують спільноті Цензор.НЕТ за придбані FPV-дрони "Дикі шершні".......

.....а штож САМ перезедент не позаботился о "СВОЕЙ бригаде".......???

......а спільноті Цензор.НЕТ - респект!....
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15.08.2023 20:11 Відповісти
только что узнал о том что талызина мерзкая ********** подстилка,юдофобка,украинофобка....не ожидал что она оказалась падалью! https://www.youtube.com/watch?v=SrlJVlDYmAQ
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15.08.2023 20:19 Відповісти
Вона з морди ліца мєрзкая.
То чого Ви очікували ?😕
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15.08.2023 20:22 Відповісти
не знал что она такая проблядь рашистская.....посмотрел это интервью с этой ***** и чуть не блеванул
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15.08.2023 20:28 Відповісти
Президентський полк якого підтримують ''цензорята''??? Ганьба такій владі ! Триччі ганьба такому препізденту!!! ГАНЬБА-ГЕТЬ!!!
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15.08.2023 20:22 Відповісти
А раніше Порошенко щось їм привозив.
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15.08.2023 20:30 Відповісти
ты идиот с рождения или с 2019? смотри марафон, это твой уровень развития
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15.08.2023 20:32 Відповісти
роскажи про відосики від сонцелікого кожен день.
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15.08.2023 21:36 Відповісти
Я Зе ненавижу разом з його відосіками.
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15.08.2023 21:54 Відповісти
А репортери, для таких дурнів, як ти, щоб потім не волали "а что Парошенко сдєлал для армії"?
Купуй і ти за власний кошт автівки та інше і знімай на відево.
Він має повне право...
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15.08.2023 21:52 Відповісти
Ти проти того, щоб від Пороха йшла допомога ЗСУ? Пішов нах до Московії. Хотілось, щоб Зе теж купив за власні гроші щось для ЗСУ, але ...
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16.08.2023 08:35 Відповісти
Дибілятко ти моє
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15.08.2023 23:10 Відповісти
Повністю з тобою згоден.
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15.08.2023 21:53 Відповісти
+
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15.08.2023 20:59 Відповісти
А прочитати всім коментаторам слабо, що це за підрозділ "президентська бригада"? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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15.08.2023 20:59 Відповісти
Віднині цей військовий підрозділ буде в народі носити більш почесне ім'я: Окрема бригада Спільноти Цензор.НЕТ імені гетьмана Богдана Хмельницького...
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15.08.2023 21:18 Відповісти
Шановна спільнота! А чи правда, що допомогати саме Президентський бригаді - солодко, безпечно й корисно , щоб не наїжжали прибиральники з ОП ?
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16.08.2023 10:00 Відповісти
 
 