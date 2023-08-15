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Реальний бойовий досвід має бути пріоритетом під час навчання мобілізованих, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України за підсумками 538 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні продовжую відвідувати наші бойові бригади. Учора ми були на Донеччині, сьогодні – різні райони Запорізької області, територія роботи ОСУВ "Таврія". Поспілкувалися з комбригами та комбатами про потреби наших воїнів – те, що вони реально відчувають на передовій. Усе, про що говорили хлопці, звучатиме на Ставці. Коли таке спілкування – бригада за бригадою, і в усіх реальний бойовий досвід, – то можна оцінити ситуацію значно глибше, побачити, як конкретний досвід одної бригади може бути застосований іншими підрозділами та масштабований на всі наші сили оборони.

Зафіксували конкретні потреби: засоби РЕБ, дрони, броньовані евакуаційні машини – "медевак". Є додаткові організаційні питання – те, про що не говорилося вчора, зокрема щодо офіцерських звань.

Також дивіться: Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку. ФОТОрепортаж

Тренування наших воїнів – одне з ключових завдань, говорили про це теж. Реальний бойовий досвід, сучасні виклики й тенденції на полі бою, вогонь і маневр, майстерність, яка є в наших воїнів і яку треба поширювати на всі бригади, а також зробити це пріоритетом в навчальних центрах, особливо під час навчання мобілізованих. Підготовка воїнів – це також відповідальність кожного командира, усіх ланок. Важлива мотивація людей, і це прямий наслідок того, як вчаться воювати.

Почули від комбатів відгуки про бойове застосування техніки та зброї, яку надають партнери. Кожен такий відгук – це те, про що будемо говорити з лідерами", - розповів Зеленський.

Також дивіться: Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба ЗСУ, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+33
А знаєте чому на фронті немає жодного представника зепідрського шапіто95? Все просто - їм влада потрібна виключно для пограбунку країни, а потім для втечі з награбованим баблом закордон. Недарма, всякі потвори типу шуляк, стефанчука, копанчук та ін сховали своїх діточок призовного віку в ЄС, а не залишили в Україні. До речі, старша дочка зепідра поступила на навчання у вуз також закордон, а не в реформовану дегенератом шкарлетом вищу школу України. думайТЕ.
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15.08.2023 20:17
+29
З тих двох, що на початку відео, в мене більше довіри до стоп-крану. А відео, гадаю, все одно ніхто не буде дивитися.. Я хочу до відоса з суду дожити, де півшостий відповідає на питання про розмінування і оманські договорняки.
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15.08.2023 20:17
+21
Вова, а ты и твои дружбаны его, боевой опыт, имеют? Млять, эта лицемерная заваривавшаяся и залгавшаяся паскудная скотина просто смешон в своих высказываниях типа этого.
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15.08.2023 20:27
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В когось з цього приводу є сумніви?!
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15.08.2023 20:11 Відповісти
В том, что можно получить реальный боевой опыт во время обучения? У меня!))
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15.08.2023 20:24 Відповісти
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15.08.2023 20:33 Відповісти
а він вже його отримує, поки регент керує державою. Ну а у нас буде льотчик з УБД.
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16.08.2023 03:36 Відповісти
Чотразовий ухилянт - про бойовий досвід. Це те, що треба знати про зелену владу.
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15.08.2023 23:01 Відповісти
То що це за навчання якщо на Волинь привезли воїна який на передку за два дні загинув???
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15.08.2023 20:13 Відповісти
Опять 538-лять.... 👿
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15.08.2023 20:13 Відповісти
... Зафіксували конкретні потреби: засоби РЕБ, дрони, броньовані евакуаційні машини - "медевак". Джерело: https://censor.net/ua/v3437637

Не опять, а снова Такое ощущение, что у нас первая неделя войны или оно только с Луны прилетело и все ему в новинку.
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15.08.2023 20:33 Відповісти
Так Купола ж зняли бо в нас немає проблем з підготовкою ( А тут знову і дров по колу пустопорожні балачки.
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15.08.2023 20:43 Відповісти
А Ви думаєте легко на Верховного вивчитися за 1 рік і 7 місяців? А тим більше, за 4 роки і три місяці!
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15.08.2023 20:48 Відповісти
Та шоб ти вже з'їв....
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15.08.2023 20:14 Відповісти
Передоз
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15.08.2023 20:15 Відповісти
А чё он уже не в своей любимой футболке,замёрз?
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15.08.2023 20:16 Відповісти
Так полтора года не снимал, завонялась.
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15.08.2023 21:37 Відповісти
Та ніфіга не завонялась, а пропіталась бойвим духом!
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16.08.2023 01:46 Відповісти
Не не не не, на этом Г может только завоняться.
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16.08.2023 05:52 Відповісти
Очередной перл в бубины скрижали.
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15.08.2023 20:16 Відповісти
З тих двох, що на початку відео, в мене більше довіри до стоп-крану. А відео, гадаю, все одно ніхто не буде дивитися.. Я хочу до відоса з суду дожити, де півшостий відповідає на питання про розмінування і оманські договорняки.
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15.08.2023 20:17 Відповісти
https://www.instagram.com/reel/CuVDw0Hg6Pi/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==
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15.08.2023 21:59 Відповісти
Ну, дивитися ці відео- це як пройти допит із третім рівнем фізичного впливу. Не усякий витримає.
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16.08.2023 01:49 Відповісти
А знаєте чому на фронті немає жодного представника зепідрського шапіто95? Все просто - їм влада потрібна виключно для пограбунку країни, а потім для втечі з награбованим баблом закордон. Недарма, всякі потвори типу шуляк, стефанчука, копанчук та ін сховали своїх діточок призовного віку в ЄС, а не залишили в Україні. До речі, старша дочка зепідра поступила на навчання у вуз також закордон, а не в реформовану дегенератом шкарлетом вищу школу України. думайТЕ.
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15.08.2023 20:17 Відповісти
і нічого оте щось не сказало. Черговмй відосик доходяги з ************ типу бородою і непраного виду кошульці. ВІКІНҐом воно себе косплеїть.
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15.08.2023 20:24 Відповісти
******! просто лідер усіх українських пластунів.
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15.08.2023 20:26 Відповісти
Вова, а ты и твои дружбаны его, боевой опыт, имеют? Млять, эта лицемерная заваривавшаяся и залгавшаяся паскудная скотина просто смешон в своих высказываниях типа этого.
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15.08.2023 20:27 Відповісти
Хай там як, Україна переможе на зло владі та Генштабу.
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15.08.2023 20:28 Відповісти
Пензюк, на счёт твоего вонючего ГовноШтаба имени Герасима и Му му, ты полностью прав.
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15.08.2023 20:37 Відповісти
От Ви і спалилися, "Ненавремя"!
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15.08.2023 20:37 Відповісти
Боевые $ 4000
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15.08.2023 20:38 Відповісти
4 ухилянт, іди ти накуй, п*дарів з 95 кварталу колу мобілізують, а гундосий зрадник і мародер?
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15.08.2023 20:31 Відповісти
Зафіксували конкретні потреби: засоби РЕБ, дрони, броньовані евакуаційні машини - "медевак". Джерело: https://censor.net/ua/v3437637

І толку, що ти їх зафіксував?? Ти не фіксувати це маєш, а вирішувати, а поки що ти на своїх відосах лише красиво вішаєш локшину, як ти все тіпа "фіксуєш", а потім все це що потрібно народ зі своєї кишені донатить, збирає, завозить через волонтерку і дрони і автівки для евакуації і рушниці РЕБ з Литви і ще багато чого. А ти після своїх відосів спокійно мародериш зі своєю шоблою мільярдами і спиш спокійно, дволика брехлива мерзота.
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15.08.2023 20:35 Відповісти
Це якось дивно... А як же готуватися на шашлики? Та й уся країна в очікуванні чергового бидлосеріалу...
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15.08.2023 20:36 Відповісти
Та заткніть вже хтось ту шалаву
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15.08.2023 20:38 Відповісти
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15.08.2023 20:38 Відповісти
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15.08.2023 20:50 Відповісти
Обидва зрадники!
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15.08.2023 21:41 Відповісти
О !
Тільки Марьяна Безмозгла і ти хороші! 😂
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15.08.2023 23:23 Відповісти
мирна - то безмозгла?
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15.08.2023 21:53 Відповісти
Как хорошо, что я удалился из соцсетей. Не засираю мозг
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15.08.2023 23:10 Відповісти
Сам додумался? Или кто то подсказал?
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15.08.2023 20:40 Відповісти
Ухилянт Зеленський щось там про бойовий досвід говорить. Чому б йому не показати на своєму прикладі як потрібно отримувати досвід в бою?
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15.08.2023 20:46 Відповісти
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15.08.2023 20:57 Відповісти
Брехло собачье !
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15.08.2023 21:40 Відповісти
хто?
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15.08.2023 21:55 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/_2PlG3nMdfs
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15.08.2023 20:47 Відповісти
Зеленський якраз сам має такий досвід.
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15.08.2023 20:49 Відповісти
гандон ти обісцяний а не ********** просрав усе із своєю зграєю що оточує тебе дерьмак цей *** в очках що грає роль міністра оборони татаров і решта ішаків коло тебе іди краще в свій квартал і бренькай своєю пуцькою по клавішам
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15.08.2023 20:52 Відповісти
Ні, ну фото розгубленого актора, підсвіченого знизу, на фоні "Стоп крану" епічне!
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15.08.2023 20:54 Відповісти
Поділись своїм досвідом як пропетляти від призову 4 рази.
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15.08.2023 20:55 Відповісти
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15.08.2023 20:59 Відповісти
Зе на Броневичке-- Зе в Паравозике! Позорищще.....
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15.08.2023 21:05 Відповісти
Этот чувак реально помешан на видосиках со своим участием.Он явно болен,ему лечится надо.
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15.08.2023 21:07 Відповісти
І хто це відправив досвідчених бойових генералів Муженко та Кривоніс на пенсію, а генерала Марченко до тюрми? Чому досвідченого генерала Юрія Галушко відсторонили від командування ТРО? Невже за те, що хлопці з харківського ТРО вийшли на кордон з кацапією. Поверніть досвідчених генералів до Генштабу та побачите результат.
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15.08.2023 21:14 Відповісти
Гарно прочитав заучений текст. Цікаво хто його автор.
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15.08.2023 21:27 Відповісти
2-й рік війни
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15.08.2023 21:27 Відповісти
Оце так на "Мівіні" заслуженого ухилянта рознесло!Скоро фейс буде як в кошевого і пікалова. Страдалєц ти наш.
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15.08.2023 21:38 Відповісти
Єрмак не пускає його в купе бо очкастого там лупить,а цей то в тамборі то в проході😂А взагалі-пасматрітє,я с народа
Всі схеми пропаганди як в рашці
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15.08.2023 21:42 Відповісти
Щось вiд чергового видосу занудило.
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15.08.2023 21:44 Відповісти
Воно кожний день видає якись банальності, або взагалі маячню, цікаво хто його дивится, чи слухає?
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15.08.2023 21:45 Відповісти
Він вчора про дрони просто зневажив населення, а сьогодні взагалі...Щось у пана президента з реальністю і адекватністю не все гаразд.
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15.08.2023 21:49 Відповісти
Загнали Оманські його у глухий кут!!
За його катання на літаку Пригожина, розраховується кров'ю уся Україна!!!
Західні партнери, знають БІЛЬШЕ!!
Слава Україні!!
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15.08.2023 22:04 Відповісти
Як вже набридла ця рожа.. чи це Президент чи блогер не зрозуміло…
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15.08.2023 23:25 Відповісти
Зафіксували конкретні потреби: засоби РЕБ, дрони, броньовані евакуаційні машини - "медевак". Є додаткові Джерело: https://censor.net/ua/v3437637
Це як?
Щоби до найсвітлішого досталась інформація про то, що потрібно на війні, необхідно йому персонально із блокнотом іздити по Бригадам і батальонам і ці потреби переписувати?
Це навіть це циркова вистава, це фарс, розрахований на недоумків,
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16.08.2023 01:44 Відповісти
Гнусава чмоня!
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16.08.2023 08:28 Відповісти
 
 