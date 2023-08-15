Реальний бойовий досвід має бути пріоритетом під час навчання мобілізованих, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України за підсумками 538 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні продовжую відвідувати наші бойові бригади. Учора ми були на Донеччині, сьогодні – різні райони Запорізької області, територія роботи ОСУВ "Таврія". Поспілкувалися з комбригами та комбатами про потреби наших воїнів – те, що вони реально відчувають на передовій. Усе, про що говорили хлопці, звучатиме на Ставці. Коли таке спілкування – бригада за бригадою, і в усіх реальний бойовий досвід, – то можна оцінити ситуацію значно глибше, побачити, як конкретний досвід одної бригади може бути застосований іншими підрозділами та масштабований на всі наші сили оборони.

Зафіксували конкретні потреби: засоби РЕБ, дрони, броньовані евакуаційні машини – "медевак". Є додаткові організаційні питання – те, про що не говорилося вчора, зокрема щодо офіцерських звань.

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Тренування наших воїнів – одне з ключових завдань, говорили про це теж. Реальний бойовий досвід, сучасні виклики й тенденції на полі бою, вогонь і маневр, майстерність, яка є в наших воїнів і яку треба поширювати на всі бригади, а також зробити це пріоритетом в навчальних центрах, особливо під час навчання мобілізованих. Підготовка воїнів – це також відповідальність кожного командира, усіх ланок. Важлива мотивація людей, і це прямий наслідок того, як вчаться воювати.

Почули від комбатів відгуки про бойове застосування техніки та зброї, яку надають партнери. Кожен такий відгук – це те, про що будемо говорити з лідерами", - розповів Зеленський.

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