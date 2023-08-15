Реальний бойовий досвід має бути пріоритетом під час навчання мобілізованих, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України за підсумками 538 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні продовжую відвідувати наші бойові бригади. Учора ми були на Донеччині, сьогодні – різні райони Запорізької області, територія роботи ОСУВ "Таврія". Поспілкувалися з комбригами та комбатами про потреби наших воїнів – те, що вони реально відчувають на передовій. Усе, про що говорили хлопці, звучатиме на Ставці. Коли таке спілкування – бригада за бригадою, і в усіх реальний бойовий досвід, – то можна оцінити ситуацію значно глибше, побачити, як конкретний досвід одної бригади може бути застосований іншими підрозділами та масштабований на всі наші сили оборони.
Зафіксували конкретні потреби: засоби РЕБ, дрони, броньовані евакуаційні машини – "медевак". Є додаткові організаційні питання – те, про що не говорилося вчора, зокрема щодо офіцерських звань.
Тренування наших воїнів – одне з ключових завдань, говорили про це теж. Реальний бойовий досвід, сучасні виклики й тенденції на полі бою, вогонь і маневр, майстерність, яка є в наших воїнів і яку треба поширювати на всі бригади, а також зробити це пріоритетом в навчальних центрах, особливо під час навчання мобілізованих. Підготовка воїнів – це також відповідальність кожного командира, усіх ланок. Важлива мотивація людей, і це прямий наслідок того, як вчаться воювати.
Почули від комбатів відгуки про бойове застосування техніки та зброї, яку надають партнери. Кожен такий відгук – це те, про що будемо говорити з лідерами", - розповів Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Не опять, а снова Такое ощущение, что у нас первая неделя войны или оно только с Луны прилетело и все ему в новинку.
І толку, що ти їх зафіксував?? Ти не фіксувати це маєш, а вирішувати, а поки що ти на своїх відосах лише красиво вішаєш локшину, як ти все тіпа "фіксуєш", а потім все це що потрібно народ зі своєї кишені донатить, збирає, завозить через волонтерку і дрони і автівки для евакуації і рушниці РЕБ з Литви і ще багато чого. А ти після своїх відосів спокійно мародериш зі своєю шоблою мільярдами і спиш спокійно, дволика брехлива мерзота.
Тільки Марьяна Безмозгла і ти хороші! 😂
Всі схеми пропаганди як в рашці
За його катання на літаку Пригожина, розраховується кров'ю уся Україна!!!
Західні партнери, знають БІЛЬШЕ!!
Слава Україні!!
Це як?
Щоби до найсвітлішого досталась інформація про то, що потрібно на війні, необхідно йому персонально із блокнотом іздити по Бригадам і батальонам і ці потреби переписувати?
Це навіть це циркова вистава, це фарс, розрахований на недоумків,