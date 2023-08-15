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Оператори дрона знищили ворожий склад боєприпасів на Донеччині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Бахмутському напрямку оператори Армії дронів знищили склад боєприпасів окупантів.

Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Яскравий вибух – результат роботи підрозділу CODE 9.2 звичайним Мавіком. Воїни відстежили розташування складу, а потім уразили об’єкт точним пострілом", – йдеться в повідомленні.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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