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Оператори дрона знищили ворожий склад боєприпасів на Донеччині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Бахмутському напрямку оператори Армії дронів знищили склад боєприпасів окупантів.
Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Яскравий вибух – результат роботи підрозділу CODE 9.2 звичайним Мавіком. Воїни відстежили розташування складу, а потім уразили об’єкт точним пострілом", – йдеться в повідомленні.
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