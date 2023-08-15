Жителі Бєлгородської області звернулися до Путіна: просять допомоги. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Жителі Нової Таволжанки у Бєлгородській області записали звернення до Путіна. За їхніми словами, влада регіону відмовляється виплачувати компенсації за будинки, зруйновані внаслідок обстрілів.
У зв'язку з цим громадяни просять главу держави дати можливість переселитися, інформує Цензор.НЕТ.
Місцеві жителі стверджують, що влада не виплачує їм компенсації: "Володимире Володимировичу, до Вас звертаються мешканці села Нова Таволжанка у Бєлгородській області у зв'язку з наступними обставинами. Були зруйновані та пошкоджені наші будинки з усім майном. Ми визнані потерпілими, однак, попри матеріальні втрати, у нас не введено режиму НС".
Жінка скаржиться, що керівництво будівельної компанії заарештовано: "У результаті обстрілу мій будинок став непридатним, влада знесла житло і почала будувати нове - але в результаті будівництво просто стало. Наші підрядники брали кредити, гроші їх закінчилися і більше нам нічого не будують".
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Так к царю обращаться не гоже…
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Господи, які убогі...
***** на мохнорилих, але в зеленоофісі самі мріють про такі от звернення.
це ж за свободу африканських племен
Бо далі буде гірше і гуще....
Коли темніє і повітря охолоджується, сапери запускають дрони з тепловізорами, на екранах яких нагріті за день сонцем міни стають помітними і немов "сяють".