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Жителі Бєлгородської області звернулися до Путіна: просять допомоги. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Жителі Нової Таволжанки у Бєлгородській області записали звернення до Путіна. За їхніми словами, влада регіону відмовляється виплачувати компенсації за будинки, зруйновані внаслідок обстрілів.

У зв'язку з цим громадяни просять главу держави дати можливість переселитися, інформує Цензор.НЕТ.

Місцеві жителі стверджують, що влада не виплачує їм компенсації: "Володимире Володимировичу, до Вас звертаються мешканці села Нова Таволжанка у Бєлгородській області у зв'язку з наступними обставинами. Були зруйновані та пошкоджені наші будинки з усім майном. Ми визнані потерпілими, однак, попри матеріальні втрати, у нас не введено режиму НС".

Жінка скаржиться, що керівництво будівельної компанії заарештовано: "У результаті обстрілу мій будинок став непридатним, влада знесла житло і почала будувати нове - але в результаті будівництво просто стало. Наші підрядники брали кредити, гроші їх закінчилися і більше нам нічого не будують".

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+54
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15.08.2023 21:57
+47
Как чєлобітную подайотє, смєрди?
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15.08.2023 22:00
+35
жители белгорода и области - ИДИТЕ НА ЙУХ !!!!!
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15.08.2023 21:59
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15.08.2023 21:57 Відповісти
А пачему не на коленях???

Так к царю обращаться не гоже…
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16.08.2023 00:39 Відповісти
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15.08.2023 21:57 Відповісти
жители белгорода и области - ИДИТЕ НА ЙУХ !!!!!
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15.08.2023 21:59 Відповісти
Как чєлобітную подайотє, смєрди?
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15.08.2023 22:00 Відповісти
і смєрдіхі.
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16.08.2023 00:09 Відповісти
Ви как лапатниє смєрди сцарю чєлабітную падайьотє...
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15.08.2023 22:00 Відповісти
Як челобитную царю подаєш !!!!
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15.08.2023 22:00 Відповісти
а чому бунтують не на колінах?
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15.08.2023 22:00 Відповісти
Денег нет - но вы держитесь.
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15.08.2023 22:02 Відповісти
Нєпральна чєлабітную ***** чернь падайот. На калєні ссукі, на калєні!
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15.08.2023 22:02 Відповісти
Так пох*уй шо аж невдобно....
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15.08.2023 22:02 Відповісти
"Как челобитную царю подаёте?" (c)
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15.08.2023 22:02 Відповісти
можемо тимчасово у Бахмуті поселити.
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15.08.2023 22:03 Відповісти
На колени, рабы!!!
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15.08.2023 22:03 Відповісти
чому не на колінах ? молодих на фронт , в чорному пакеті їм компенсація не треба . чолобітну царю вони подають !
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15.08.2023 22:04 Відповісти
Це все шоу!
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15.08.2023 22:05 Відповісти
Пачіму нє на калєнях абрасчаєтєсь к царю?
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15.08.2023 22:05 Відповісти
Ввєді ім, путєн! Вєдь просют же. Защити узкоязичних!
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15.08.2023 22:05 Відповісти
Ми сільна патєрпєвшиє! Памагітє!
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15.08.2023 22:07 Відповісти
*****, лу'Гандонии вже допомог, а зараз білгородці на черзі?
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15.08.2023 22:07 Відповісти
Для Шойгу
ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСИИ ПРИМИТЕ МЕРЫ и ЗАБЕРИТЕ НАС | РЕЗУЛЬТАТЫ 2Х НЕДЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ @VolodymyrZolkin https://www.youtube.com/watch?v=ozxcpeXVf64
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15.08.2023 22:07 Відповісти
Якби путєн не розбомбив ваші будинки, їх би розбомбили солдати НАТО
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15.08.2023 22:07 Відповісти
На криши рірулярна сідят нацикі! Дочка абращялась. Абратілі, но дєнег нє далі! Нікто нас нє слишит! Памагітє!
Господи, які убогі...
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15.08.2023 22:10 Відповісти
Та ще бабка , що про нациків розповідає у руках тримає мухобійку. Таке враження що вони усі там під коноплею
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15.08.2023 22:51 Відповісти
Старі каракатиці живі і здорові. Де вони були, када ім дамА паразнасіла?!!! Чому ? У нас тисячі жертв, а у них халупи тільки порозвалювались. Нада ісправіть сітуацию!!!
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15.08.2023 22:11 Відповісти
енто Гойда пришла мать вашу..
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15.08.2023 22:12 Відповісти
А чого не навколішки? Так Сцаря не просють.
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15.08.2023 22:13 Відповісти
Чуть не росплаколся,млять.😁
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15.08.2023 22:14 Відповісти
Всі їх послали на... - їхня місцева влада, президент, підрядники, забудовники і т.д. Але винні у них все одно нацики!!! Ну от що з такими дебілами поробиш?
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15.08.2023 22:18 Відповісти
Мене турбує тенденція централізованого свавілля в Україні.
***** на мохнорилих, але в зеленоофісі самі мріють про такі от звернення.
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15.08.2023 22:19 Відповісти
Хахаха,этот стон у нас песней зовется! Продолжайте,урусы.
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15.08.2023 22:21 Відповісти
Хотят поменять квадратные метры своих сараев на те же квадратные метры белгородских квартир )) евреи перекрестились от негодования ))
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15.08.2023 22:25 Відповісти
Хай чекають.. ЗСУ.. Ми відбудуємо.. і паспорти дамо.. Але спочатку по пиці.. і всіх.. туди.. в вечніе льди. Міняйте курви прапор на жовто блакитний.. Може ми вас і почуєм.
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15.08.2023 22:27 Відповісти
Какие шкурные интересы у этих женщин.. хотят новые хоромы чтобы вновь побухивать перед долбоящиком, нет чтобы ещё пяток свинособак родить в чистом поле, без TV И ВТЫКАНИЯ В СОЦСЕТИ...
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15.08.2023 22:29 Відповісти
ай-яй-яй.... как же так... а Хто это сделал? Не дают компенсаций... как плохо, двери поломаны... ну жуть...тётка, мать твою... в Мариуполе накрыли театр с женщинами и детьми. Никто не знает - сколько там погибло. Я учитель - недели не проходит, что ученик, отец ученика не погиб. Ты, ****, стучи в бубен своему х-лу, чтоб выметался от нас... это единственный выход. Радоваться вашим бедам не буду, я не кацап.
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15.08.2023 22:29 Відповісти
Заголовка достатньо щоб зрозуміти,що у відео були такі слова до ***** ))"ґлубокауважаємий в .в.")))
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15.08.2023 22:32 Відповісти
Білгородці, розбийте унітази, та просить допомоги у шановного пана Зеленського, тільки на рідній мові, впевнений допомога швидше прийде! І ще, де підсумки референдума, де 146 відсотків, за приєднання к рідний гавані, к Україні???
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15.08.2023 22:40 Відповісти
Рабы, как челобитную сцарю подаете?
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15.08.2023 22:44 Відповісти
Нічого не розумію , які це нацикі у бабки сиділи на даху?Раніше ніхто там не сидів, а зараз залізли… Вони усі там малохольні.
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15.08.2023 22:46 Відповісти
При белой горячке на даху знайдуться не тількі нацики а и Екатерина ІІ совокупляющася з сніговим чоловіком.
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15.08.2023 23:55 Відповісти
А шо случілось?
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15.08.2023 22:47 Відповісти
на колени рабы -лбом об землю глаза не подымать...
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15.08.2023 22:47 Відповісти
Кому не *****?
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15.08.2023 22:51 Відповісти
Кому не *****?
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15.08.2023 22:53 Відповісти
Ответ властей: "Водкі нєт!"
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15.08.2023 23:05 Відповісти
тю дурні..
це ж за свободу африканських племен
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15.08.2023 23:21 Відповісти
РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!!! Зєлєнскій, ввєді!
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15.08.2023 23:27 Відповісти
вузько язичнi раби мокшанських болот звертаються до сцаря;
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15.08.2023 23:28 Відповісти
холопи, чому не на колінах перед ******?
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15.08.2023 23:33 Відповісти
А как эти пид..ры радовались, когда ракеты летели на Харьков. Так что нех теперь сопли распускать
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16.08.2023 00:15 Відповісти
Це зрусифіковані українці. Потрібно ці землі повертати в Україну.
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16.08.2023 00:34 Відповісти
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16.08.2023 02:05 Відповісти
Краще попросіть,щоб забраа своїх чмобіків.
Бо далі буде гірше і гуще....
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16.08.2023 06:47 Відповісти
Копайте землянки,привикайте до нового життя.А що в Бєлгород захотілось,а чому не у Сибір?Там стільки землі,що себе прокормите і всю русню.
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16.08.2023 07:04 Відповісти
за шо боролись на то и напоролись
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16.08.2023 07:10 Відповісти
Українські сапери почали використовувати нову тактику розмінування: вони чекають поки ворожі міни нагріються у спеку, - CNN
Коли темніє і повітря охолоджується, сапери запускають дрони з тепловізорами, на екранах яких нагріті за день сонцем міни стають помітними і немов "сяють".
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16.08.2023 07:32 Відповісти
"хорошая у нас территория - лес, речка". А, чого ж ви поперлися на чужі землі?
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16.08.2023 08:52 Відповісти
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16.08.2023 09:05 Відповісти
Кацап это диагноз.
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16.08.2023 10:54 Відповісти
 
 