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ДТП (4209) Харків (3880) патрульна поліція (1399)

Поліція Харкова мало не влаштувала ДТП, перетнувши подвійну суцільну смугу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У Харкові правоохоронці мало не стали винуватцями аварії, порушивши правила дорожнього руху. Поліцейські, перетнувши подвійну суцільну смугу, ледь не збили вантажівку.

Відео опублікували у телеграм-каналі АНДРІЮК ONLINE, передає Цензор.НЕТ

Після того, як відео розповсюдили у соцмережах, у поліції пообіцяли здійснити розслідування.

"Сьогодні в мережі поширилось відео, на якому видно, як водій службового авто Toyota порушив ПДР та створив аварійну обстановку водію вантажівки, яка рухалась в попутному напрямку. Подібні факти порушень патрульними є неприпустимими й реакція буде відповідною. За вказаною подією призначено службове розслідування", - повідомили на офіційному каналі Патрульної поліції Харківської області.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+28
Там права забирати треба. Хай пішим патрулем круги нарізає.
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15.08.2023 22:46
+19
завтра ми дізнаємось, що водія вантажівки оголосять злісним порушником, та оберуть запобіжний захід
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15.08.2023 22:47
+17
а він реально Ухилянт, відчув ситуацію і філігранно ухилився від спроби йолопів на пріусі пісдтавитись..
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15.08.2023 23:02
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оба на ще не всі пріуси розбили? цього разу пронесло!
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15.08.2023 22:44 Відповісти
і втік, бо це дтп...
а це позбавлення,
але лиш для нас
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29.08.2023 22:16 Відповісти
Там права забирати треба. Хай пішим патрулем круги нарізає.
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15.08.2023 22:46 Відповісти
Да, в "плоскостопов" определить
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15.08.2023 23:16 Відповісти
завтра ми дізнаємось, що водія вантажівки оголосять злісним порушником, та оберуть запобіжний захід
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15.08.2023 22:47 Відповісти
ну правильно - за виїзд на зустрічні смуги.
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15.08.2023 22:52 Відповісти
Скажут, що водій вантажівки - ухилянт.
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15.08.2023 22:58 Відповісти
а він реально Ухилянт, відчув ситуацію і філігранно ухилився від спроби йолопів на пріусі пісдтавитись..
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15.08.2023 23:02 Відповісти
Добре що зустрічної машини не було!
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15.08.2023 23:20 Відповісти
А міг би "газку" прибавити. Я б на його місці так і зробив
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16.08.2023 09:40 Відповісти
А фургон белый - может там уклонисты в фургоне...
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15.08.2023 23:20 Відповісти
поки авто стоять-маячки видно, далі щось не зрозуміле...
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15.08.2023 22:47 Відповісти
Таке враження, що поки стояли, маячки працювали, а як різко загальмували - виключились.

Але я і поворотника в них не побачив!
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15.08.2023 23:12 Відповісти
Бидлота
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15.08.2023 22:48 Відповісти
Стартанули на виклик. Не включили «люстру» та спецсигнал - дебіли. А от якщо дійсно виклик - навіть за умови ДТП - крайня необхідність та виконання службового завдання. З відео вбачається, що без наслідків, а отже - криміналу нема. Чи буде дисциплінарка - питання …
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15.08.2023 22:48 Відповісти
Навіть в такому випадку є чітко оговорені правила, яких поліцейські повинні дотримуватись!

Наприклад - перед початком руху впевнитись, що ти нікому не завадиш, і навіть із увімкненими "маячками" треба впевнитись, що інші водії розуміють твої наміри, і пропускають тебе.

А я, наприклад, навіть не побачив в них працюючих поворотників!
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15.08.2023 23:17 Відповісти
там здається був червоний маячок увімкнений (принаймні світилося на усю ширину маячка). всі водії позаду мали б зупинитися. але відео обрізане і не зрозуміло скільки часу ті маячки були увімкнені. та і якість не дозволяє упевнено шось заявляти.
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15.08.2023 23:32 Відповісти
Поки стояв - так, були увімкнені, а от коли різко загальмував - я вже їх не бачив. І коли вже розвернувся і поїхав далі - теж не бачив.

Але це не значить, що не потрібно вмикати поворотники!
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16.08.2023 00:11 Відповісти
ну таке, про поворотники для копів в правилах ніде нема, лише в коментарях до пдр про це написано.
але яка юридична сила тих коментарів - хз. справа-то в іншому. ця вантажівка легко могла влетіти в бочину того пріусу, після чого копів можна було б зішкрібати в мішечок. ну і кому воно було потрібніше виконати той маневр безпечно?
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16.08.2023 00:38 Відповісти
Перепрошую, але Ви помиляєтесь - поліцейські під час кермування теж повинні виконувати ПДД, у тому числі і правила трогання з місця. Просто в них є деякі привілеї, якщо в них включені проблескові маячки (в залежності від кольору) - є виключний список пунктів ПДД, від яких в ціх умовах вони можуть відступати.

Поворотники в цей перелік не входять.
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16.08.2023 01:26 Відповісти
До речі за поворотники, чомусь пригадалося...
Спецкурс з екстрімводіння. Інструктор - майстер з автоперегонів та раллі, призер та переможець чогось міжнародного, розбив авто стільки, скільки у поліції за весь час існування не було...
Курсант до інструктора (після тренінгу): А повортники при таких маневрах чи то аварійку вмикати?!
Інструктор: Ти формулу-1 дивився? Ти поворотники чи аварійку там бачив?
Курсант (принциповий, розумний): так ми не формулі-1, це дорога, там діють ПДР, треба їх дотримувати!
Інструктор (не вгамовується, перед курсантами ж незручно): Ти американські бойовики дивився? Ти бачив там, щоби патруль вмикав поворотники?! Люстра та матюгальник - все!
Курсант (впертий): Без сигналів - порушення ПДР...
Інструктор: Люстра та ревун - ото твої сигнали та ПДР! На все інше під час переслідування порушника чи слідування за викликом немає часу! Тільки запамятайте - повбиваєте людей на дорозі - сядете, а не повбиваєте, то за поворотники і аварійку вам нічого не буде, як не буде біди, але руки та голова вільніші, реакція швидше...
Та то таке (С) - Мирон Маркевич
Перетин подвійної суцільної та створення аварійної ситуації - категорично заборонено пдр, за вчинення яких - однозначно відповідальність (адімн чи кримінал), залежно від наслідків.
Екстренні служби (поліція, екстренна медицина, пожежники, всп) згідно Закону вправі при виконанні невідкладного службового завдання порушувати пдр у цій частині за умови: використання спецсигналів (світлових, звукових) та уникнення спричинення шкоди здоровю та збитків майну оточуючих. У разі такої шкоди (збитків) - розслідування у кожному окремому випадку з урахування умов крайньої необхідності (виконання службового завдання).
Поворотники згідно Інструкції до спецсигналів не належать, передбачені тільки ПДР.
За невмикання повортника при виконанні маневру та без наслідків для життя, здоровя і майна - усне попередження. У даному випадку такі наслідки - відсутні. Поліцейський - кермувальник обійдеться у цьому разі усним попередженням (права у нього за поворотники ніхто забирати не буде - принаймі суд при розгляді буде вимагати довести наслідки та суспільну небезпеку у вигляді матеріальної чи фізичної шкоди).
От за створення аварійної ситуації, в залежності від наслідків, - відповідальність (адмін чи то кримінал). Тут поліцейські будуть бити на виконання службового завдання (виклик) та умови крайньої необхідності.
А от якщо поворотники несправні, то тут адмінпротокол за використання технічно несправного ТЗ
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16.08.2023 10:09 Відповісти
А в Польщі поліція коли їде без сирени, зупиняється і пропускає пішоходів на нерегульованих перехрестях...
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15.08.2023 22:52 Відповісти
Та і в нас теж. І решта так чемно стоїть
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15.08.2023 23:01 Відповісти
а з увімкненою сиреною в Польші на переходах пішохідів як кеглі розкидують?
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16.08.2023 06:49 Відповісти
Почувши сирену, зупиняються (або роззуваються) не тільки пішоходи, але й весь транспорт.
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16.08.2023 11:14 Відповісти
мусор навіть не зупинився

Пам'ятаєте Авакова? - "Спочатку підкоряйся потім скаржся."

Ну як можна підкорятися таким дибілам? - від них потрібно відстрілюватись
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15.08.2023 23:01 Відповісти
Аваков вместе с Луценко ещё говорил что менты не люди .
Когда у власти-то нужно им покоряться, а когда в оппозиции то наоборот.
Хотя откровенно говоря туда нормальные люди не идут работать.
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15.08.2023 23:38 Відповісти
Менти...
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15.08.2023 23:01 Відповісти
це не мент поїхав - це мусор, і таких там більшість
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15.08.2023 23:04 Відповісти
У водіїв є камери. А коли просять відео з порушником , у випадку дтп, то ніхто не відгукнеться. А тут копи. Тосу тільки оприлюднили.
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15.08.2023 23:03 Відповісти
Може це любов?
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15.08.2023 23:18 Відповісти
Видео из регистраторов просят предоставлять добровольно, а не обязательно. Если у полицейского попросить добровольно предоставить видео и не делать официально запрос-то МВД ничего не предоставит ,тогда почему водители должны предоставвилять?А то что водитель выложил и есть доказательством что там работают идиоты населённые полномочиями .
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15.08.2023 23:34 Відповісти
Це відео фон чи в машині з рєстратором грає москальський музік?(((
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15.08.2023 23:04 Відповісти
Опіум, Агати Крісті.
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15.08.2023 23:36 Відповісти
Типа намёк под чем были водятлы полицейские
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15.08.2023 23:53 Відповісти
Штраф у подвійному розмірі.
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15.08.2023 23:14 Відповісти
нові депутати Харьківщини вітаю
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15.08.2023 23:19 Відповісти
Очень важная новость! (Сарказм)
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15.08.2023 23:26 Відповісти
Поліція включила червоні проблискові маячки, це означає, що всі учасники дорожнього руху, мають зупинитися.Сині маячки, означає, що треба знизити швидкість, тут були включені обидва маячки, що ніхто не знає правил ПДР?
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15.08.2023 23:29 Відповісти
ну не всі, а тільки ті, що рухаються в попутному напрямку. + немає впевненості, шо там червоні маячки взагалі наявні на автівці. хоча мені теж здалося, шо увімкнено і сині, і червоні. але з відео також не зрозуміло скільки часу вони були увімкнені. якшо вони в одну секунду увімкнули і одразу ж стартонули - то всеодно факап.
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15.08.2023 23:37 Відповісти
и что правила ПДР могут отметить законы физики? ))) Грузовик ни как не мог остановиться до столкновения , и кстати по ПДР и не должен был. я бы просто вжал педаль тормоза в пол. как и написано в ПДР. а так водила рисковал кого то на встречке зацепить.
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15.08.2023 23:41 Відповісти
Правильно! Педаль до упора и вжать ИХ В ПОЛ!
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15.08.2023 23:53 Відповісти
теж читаю і охєріваю - вам що проблискові маячки не видно, повилазило?!
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16.08.2023 00:20 Відповісти
Ну ты ведь не знаешь, значит и другие могут не знать.

В ПДД ничего не написано про красные проблесковые на стоящем транспортном средстве.
Там написано только за синие, и то, водитель должен лишь снизить скорость и при необходимости остановиться - п. 3.5
Более того, уступать дорогу, согласно 3.2 - только с наличием звукового сигнала. Никаких красных проблесковых.

В п. 1.4 написано что каждый участник движения вправе рассчитывать на исполнение ПДД другими его участниками.

Отсюда вопрос: о каком конкретно пункте ПДД должен был вспомнить водитель грузовика, видя сидящих в припаркованной машине дебилов, со включенным всем что только можно ?

Менты мало того что создали аварийную ситуацию (510-полгода лишения), они еще и нарушили правила пользования спец.сигналами.

Они должны были пропустить все попутные ТС, начать движение, и только тогда включать спец.сигналы. Жаль что грузовик их не припечатал.
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16.08.2023 01:25 Відповісти
Вот читая таких умников, я вспоминаю, как недавно, водитель джипа не пропустил скорую, а даже заблокировал её движение.
3.1

Водители оперативных транспортных средств, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 8 (кроме сигналов регулировщика), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27 и пункта 28.1 данных Правил при условии включения проблескового маячка синего или красного цвета и специального звукового сигнала и обеспечения безопасности дорожного движения. При отсутствии необходимости дополнительного привлечения внимания участников дорожного движения специальный звуковой сигнал может быть выключен.
3.2

В случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства (и сопровождаемых им транспортных средств).
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16.08.2023 03:01 Відповісти
"В случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком"
І куди припаркований мєнтовоз наближався? Яким пунктом яких правил прописана неадекватність полюцаїв?
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16.08.2023 09:49 Відповісти
Приближение не означает, что полицейская машина едет к вам, а что вы приближаетесь к ней.
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18.08.2023 00:58 Відповісти
Ви мабуть юрист, це у них звичка всіх заплутати
Не перекручуйте текст. Там чітко вказано "у випадку наближення т/з зі ввімкненим..." і т.д.
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18.08.2023 09:21 Відповісти
P.S. Той мэнтовоз може там цілий день стояти з маячками та сиренами. І що, весь рух повинен зупинитися?
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18.08.2023 09:24 Відповісти
Так прикинь, я был удивлён когда затормозил перед знаком STOP, а инструктор мне влепил бал в минус, потому, что надо было не затормозиться, а стать до остановки транспортного средства. А знак висит круглый год !
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21.08.2023 07:08 Відповісти
Так прикинь, в ПДР чітко прописана зупинка, а не затормозити чи притормозити чи просто тормозити перед цим знаком.
Також там чітко прописано, що таке зупинка і для чого вона виконується.
Так що інструктор вам попався правильний
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21.08.2023 10:17 Відповісти
И что тебе не понятно из слов "в случае приближения транспортного средства", "специального звукового сигнала", и "обеспечения безопасности дорожного движения" ?
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16.08.2023 12:45 Відповісти
Цікаво, що на це скажуть члени церкви реформи поліції?
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16.08.2023 00:08 Відповісти
Це ті самі доблесні поліцейські, які швидше ніж мирні жителі тікали з українських населених пунктів тільки почувши про кацапів? А потім пафосно повертались в уже звільнений наприклад Херсон, знімаючи цілий фільм про це.
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16.08.2023 01:20 Відповісти
И шо? Прямо таки вся харьковская полиция, или отдельно взятый экипаж?
Редакторы, судя по заголовку, в своём деле "асы".
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16.08.2023 10:29 Відповісти
Это потому что в полицию набирают по блату. И зарплата хорошая и льготы и не мобилизуют на передовую.
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16.08.2023 11:05 Відповісти
Все починається з маленького - спочатку вантажівку хотіли збити , потім потяг спробують .
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16.08.2023 13:06 Відповісти
 
 