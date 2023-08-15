Поліція Харкова мало не влаштувала ДТП, перетнувши подвійну суцільну смугу. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
У Харкові правоохоронці мало не стали винуватцями аварії, порушивши правила дорожнього руху. Поліцейські, перетнувши подвійну суцільну смугу, ледь не збили вантажівку.
Відео опублікували у телеграм-каналі АНДРІЮК ONLINE, передає Цензор.НЕТ.
Після того, як відео розповсюдили у соцмережах, у поліції пообіцяли здійснити розслідування.
"Сьогодні в мережі поширилось відео, на якому видно, як водій службового авто Toyota порушив ПДР та створив аварійну обстановку водію вантажівки, яка рухалась в попутному напрямку. Подібні факти порушень патрульними є неприпустимими й реакція буде відповідною. За вказаною подією призначено службове розслідування", - повідомили на офіційному каналі Патрульної поліції Харківської області.
Топ коментарі
+28 Люба Бусько
показати весь коментар15.08.2023 22:46
+19 Юрій Б
показати весь коментар15.08.2023 22:47
+17 Віктор Телецький ac6b1b3e
показати весь коментар15.08.2023 23:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
а це позбавлення,
але лиш для нас
Але я і поворотника в них не побачив!
Наприклад - перед початком руху впевнитись, що ти нікому не завадиш, і навіть із увімкненими "маячками" треба впевнитись, що інші водії розуміють твої наміри, і пропускають тебе.
А я, наприклад, навіть не побачив в них працюючих поворотників!
Але це не значить, що не потрібно вмикати поворотники!
але яка юридична сила тих коментарів - хз. справа-то в іншому. ця вантажівка легко могла влетіти в бочину того пріусу, після чого копів можна було б зішкрібати в мішечок. ну і кому воно було потрібніше виконати той маневр безпечно?
Поворотники в цей перелік не входять.
Спецкурс з екстрімводіння. Інструктор - майстер з автоперегонів та раллі, призер та переможець чогось міжнародного, розбив авто стільки, скільки у поліції за весь час існування не було...
Курсант до інструктора (після тренінгу): А повортники при таких маневрах чи то аварійку вмикати?!
Інструктор: Ти формулу-1 дивився? Ти поворотники чи аварійку там бачив?
Курсант (принциповий, розумний): так ми не формулі-1, це дорога, там діють ПДР, треба їх дотримувати!
Інструктор (не вгамовується, перед курсантами ж незручно): Ти американські бойовики дивився? Ти бачив там, щоби патруль вмикав поворотники?! Люстра та матюгальник - все!
Курсант (впертий): Без сигналів - порушення ПДР...
Інструктор: Люстра та ревун - ото твої сигнали та ПДР! На все інше під час переслідування порушника чи слідування за викликом немає часу! Тільки запамятайте - повбиваєте людей на дорозі - сядете, а не повбиваєте, то за поворотники і аварійку вам нічого не буде, як не буде біди, але руки та голова вільніші, реакція швидше...
Та то таке (С) - Мирон Маркевич
Перетин подвійної суцільної та створення аварійної ситуації - категорично заборонено пдр, за вчинення яких - однозначно відповідальність (адімн чи кримінал), залежно від наслідків.
Екстренні служби (поліція, екстренна медицина, пожежники, всп) згідно Закону вправі при виконанні невідкладного службового завдання порушувати пдр у цій частині за умови: використання спецсигналів (світлових, звукових) та уникнення спричинення шкоди здоровю та збитків майну оточуючих. У разі такої шкоди (збитків) - розслідування у кожному окремому випадку з урахування умов крайньої необхідності (виконання службового завдання).
Поворотники згідно Інструкції до спецсигналів не належать, передбачені тільки ПДР.
За невмикання повортника при виконанні маневру та без наслідків для життя, здоровя і майна - усне попередження. У даному випадку такі наслідки - відсутні. Поліцейський - кермувальник обійдеться у цьому разі усним попередженням (права у нього за поворотники ніхто забирати не буде - принаймі суд при розгляді буде вимагати довести наслідки та суспільну небезпеку у вигляді матеріальної чи фізичної шкоди).
От за створення аварійної ситуації, в залежності від наслідків, - відповідальність (адмін чи то кримінал). Тут поліцейські будуть бити на виконання службового завдання (виклик) та умови крайньої необхідності.
А от якщо поворотники несправні, то тут адмінпротокол за використання технічно несправного ТЗ
Пам'ятаєте Авакова? - "Спочатку підкоряйся потім скаржся."
Ну як можна підкорятися таким дибілам? - від них потрібно відстрілюватись
Когда у власти-то нужно им покоряться, а когда в оппозиции то наоборот.
Хотя откровенно говоря туда нормальные люди не идут работать.
В ПДД ничего не написано про красные проблесковые на стоящем транспортном средстве.
Там написано только за синие, и то, водитель должен лишь снизить скорость и при необходимости остановиться - п. 3.5
Более того, уступать дорогу, согласно 3.2 - только с наличием звукового сигнала. Никаких красных проблесковых.
В п. 1.4 написано что каждый участник движения вправе рассчитывать на исполнение ПДД другими его участниками.
Отсюда вопрос: о каком конкретно пункте ПДД должен был вспомнить водитель грузовика, видя сидящих в припаркованной машине дебилов, со включенным всем что только можно ?
Менты мало того что создали аварийную ситуацию (510-полгода лишения), они еще и нарушили правила пользования спец.сигналами.
Они должны были пропустить все попутные ТС, начать движение, и только тогда включать спец.сигналы. Жаль что грузовик их не припечатал.
3.1
Водители оперативных транспортных средств, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 8 (кроме сигналов регулировщика), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27 и пункта 28.1 данных Правил при условии включения проблескового маячка синего или красного цвета и специального звукового сигнала и обеспечения безопасности дорожного движения. При отсутствии необходимости дополнительного привлечения внимания участников дорожного движения специальный звуковой сигнал может быть выключен.
3.2
В случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства (и сопровождаемых им транспортных средств).
І куди припаркований мєнтовоз наближався? Яким пунктом яких правил прописана неадекватність полюцаїв?
Не перекручуйте текст. Там чітко вказано "у випадку наближення т/з зі ввімкненим..." і т.д.
Також там чітко прописано, що таке зупинка і для чого вона виконується.
Так що інструктор вам попався правильний
Редакторы, судя по заголовку, в своём деле "асы".