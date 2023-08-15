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HIMARS точними ударом знищив пускові установки росіян. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові знищили три пускові установки окупантів з HIMARS на південному напрямку фронту. Також наші бійці пошкодили 2 радіолокаційні станції противника та уразили російську цистерну з паливом.
Про це повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+17 время
показати весь коментар15.08.2023 23:15
+12 Igor Grytselyak
показати весь коментар15.08.2023 23:13
+12 alexandr shamov
показати весь коментар15.08.2023 23:29
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бпла бобер.
якщо в сенсі рсзв чи балістики чи круізмісселз то тільки на папері.
коршун-2, сапсан/грім та пару фейкових проєктів.
гаймарс реально геймчейнджер.
50% роликів у москалів саме з гаймарсами.
звичайний бпла оперативно-тактичного рівня. не лелека і не шарк.
Слава Захисникам України-Героям Слава!