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HIMARS точними ударом знищив пускові установки росіян. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові знищили три пускові установки окупантів з HIMARS на південному напрямку фронту. Також наші бійці пошкодили 2 радіолокаційні станції противника та уразили російську цистерну з паливом.

Про це повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Жителі Бєлгородської області звернулися до Путіна: просять допомоги. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+17
Смерть кацапам!
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15.08.2023 23:15
+12
Суперова робота.Було б щось таке але дальне ,щоб до якогось москальського аеродрому долітало.
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15.08.2023 23:13
+12
Какой там невбиваемы... До десятого колена будут кацапы страдать. Бог шельму отметил и даст по заслугам.
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15.08.2023 23:29
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Суперова робота.Було б щось таке але дальне ,щоб до якогось москальського аеродрому долітало.
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15.08.2023 23:13 Відповісти
воно є але таке рахітне, кострубате та дороге що капець.

бпла бобер.

якщо в сенсі рсзв чи балістики чи круізмісселз то тільки на папері.

коршун-2, сапсан/грім та пару фейкових проєктів.
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15.08.2023 23:27 Відповісти
Пускові установки до чого?
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15.08.2023 23:14 Відповісти
С-300
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15.08.2023 23:20 Відповісти
Смерть кацапам!
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15.08.2023 23:15 Відповісти
люта!
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16.08.2023 00:28 Відповісти
уявляю як хлопці увечері раділи та обговорювали - вдале полювання на велику ціль.

гаймарс реально геймчейнджер.

50% роликів у москалів саме з гаймарсами.
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15.08.2023 23:15 Відповісти
Компания Lokhееd Martin рулит
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15.08.2023 23:15 Відповісти
Це вам за те,що нас бомбили минулої ночі! Слава ЗСУ!
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15.08.2023 23:17 Відповісти
не батареї, а пускової мабуть. батареями у нас нічого вже давно не знищують.
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16.08.2023 00:02 Відповісти
******
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16.08.2023 00:32 Відповісти
Звичайно *******! Явний же ватний кацапоїд і ніхто його не чіпає.
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16.08.2023 08:36 Відповісти
Сподіваюсь,що там,окрім техніки,були ще й кацапи безголові....ну а що тут скажеш? Не вбивайте і невбиваємі будете
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15.08.2023 23:19 Відповісти
Какой там невбиваемы... До десятого колена будут кацапы страдать. Бог шельму отметил и даст по заслугам.
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15.08.2023 23:29 Відповісти
Слава ЗСУ!
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15.08.2023 23:24 Відповісти
Жодного бігунця не було видно. Спопелились.
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15.08.2023 23:26 Відповісти
1 був, дуже сподіваюсь що тільки один і той із заправника.
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15.08.2023 23:34 Відповісти
Але небесне око незвичайне.
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15.08.2023 23:28 Відповісти
і що в ньому незвичайного.

звичайний бпла оперативно-тактичного рівня. не лелека і не шарк.
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15.08.2023 23:46 Відповісти
Дивно,що була така хороша погода,і жодний мальчік в трусіках не загорав))Боявся згоріти на сонці,а згорів в автівках)Совпадєніє?))
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15.08.2023 23:31 Відповісти
Гарнюче!
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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15.08.2023 23:38 Відповісти
Чому пишете у заголовку «росіян». Правильно-рашистів.
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15.08.2023 23:43 Відповісти
Ай, гарно. На 2.01 там "підлеглий" стартує до "замполіта" з "дєпєшей". Йому б в олімпійці. Але все. На олімпіадах - ЗАНАВЕС. Не встиг. Залишається - "біла лада".
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16.08.2023 00:04 Відповісти
Хаймарси, хаймарси, ду бист ди штадт ротерблюмен!
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16.08.2023 00:04 Відповісти
Браво!!! Красені!!!
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16.08.2023 00:07 Відповісти
Хаймарси, хаймарси, абер ищ маг нур гелб унд блау!
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16.08.2023 00:09 Відповісти
суки кацапскі поранили нашу землю залізом, загадили сміттям наши ліса и галявини, мразі якуто-бурятскіє,....... серце кровью обливається дивлячись на це все....а про людей й годі казати....
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16.08.2023 00:30 Відповісти
це все наслідки "братанія" з кацапами впродовж 300 років, навіть Тарас Шевченко не виняток, якби він це все баччив, не їздив би до ************ красіво тусоватись.
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16.08.2023 00:35 Відповісти
Не точним,а влучним. Елементарні речі,а для редакторів 2 з мінусом,по іншому не скажеш.
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16.08.2023 01:11 Відповісти
так, якби вони українську знали.
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16.08.2023 04:15 Відповісти
SUPER ! НЕ ФУЙ ШАSТАТЬ !
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16.08.2023 01:49 Відповісти
на Бахмутському напрямку десь так
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16.08.2023 02:58 Відповісти
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16.08.2023 08:31 Відповісти
Безпілотник безкарно ширяє над рлс, пожаліли ракету на маленьку пташку чи не помітили?
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16.08.2023 08:35 Відповісти
...красотища..Как горят мокшанские твари...
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16.08.2023 09:47 Відповісти
Бачить Бог, на кацапів йде великий PeaceДець.
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16.08.2023 10:22 Відповісти
Это просто праздник какой то.
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16.08.2023 11:29 Відповісти
 
 