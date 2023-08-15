HIMARS точними ударом знищив пускові установки росіян. ВIДЕО

Українські військові знищили три пускові установки окупантів з HIMARS на південному напрямку фронту. Також наші бійці пошкодили 2 радіолокаційні станції противника та уразили російську цистерну з паливом.

Про це повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

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