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Артисти гурту Imagine Dragons розгорнули прапор України на концерті у Польщі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

На концерті у Варшаві артисти гурту Imagine Dragons підтримали Україну, запросивши на сцену хлопчика Сашу, будинок якого зруйнував російський обстріл. Артисти розгорнули синьо-жовтий стяг та присвятили кілька пісень Україні.

Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

14-річний Сашко - герой кліпу Crushed гурту Imagine Dragons, знятого в Україні. Хлопець втратив будинок на Миколаївщині через російський обстріл.

Спускаючись зі сцени, соліст Imagine Dragons високо підняв стяг і застиг на мить у жесті солідарності з Україною.

Також дивіться: Великі друзі України з культового британського гурту the Tiger Lillies дадуть два коцерти у Львові та Києві. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+8
Люди... вони є Люди ❤️
відношeння дo агресивного нападу на Україну є показникoм - або ти Людина, або ні
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16.08.2023 01:08
+4
Сьогодні У Краснодарському краї розбився військовий літак:
загинув пілот, який воював в Україні😡
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15.08.2023 23:54
+2
значить хороша група
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15.08.2023 23:54
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ДОБРОЇ НОЧІ! ДО НАС ПОВЕРТАЄТЬСЯ БОГДАН ПРОЦИШИН!
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15.08.2023 23:37 Відповісти
Наша біда в тому , що до влади прийшли дебіли -
Богдан Процишин
А хто їх вибрав ?.
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16.08.2023 00:00 Відповісти
13,5. Але зараз вже менше, бо багато хто не буде голосувать в іншій країні, а дехто і не дожив\не доживе до виборів.
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16.08.2023 00:06 Відповісти
Friendship !
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15.08.2023 23:49 Відповісти
Сьогодні У Краснодарському краї розбився військовий літак:
загинув пілот, який воював в Україні😡
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15.08.2023 23:54 Відповісти
Поковник Гуров.
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15.08.2023 23:56 Відповісти
Саме він , полковник Гуров загинув -
земля кацапу бетоном !!
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16.08.2023 00:03 Відповісти
значить хороша група
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15.08.2023 23:54 Відповісти
Американці скаржаться,"UNITED24" не звітує про надані донати.
"СН" - діагноз.
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15.08.2023 23:55 Відповісти
пруф?
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16.08.2023 12:53 Відповісти
Люди... вони є Люди ❤️
відношeння дo агресивного нападу на Україну є показникoм - або ти Людина, або ні
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16.08.2023 01:08 Відповісти
Вони найкращі!!!🥹🔝🔝
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16.08.2023 06:49 Відповісти
- Війна навчить всіх. Всіх, крім ідіотів.
- Тобто, нікого?
- Так, майже, нікого.

Того тижня чув думку від спеца в одній області, що війна почалася тому, що зеленський рішив іти в НАТО.
Кончені люди.
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16.08.2023 08:33 Відповісти
 
 