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Артисти гурту Imagine Dragons розгорнули прапор України на концерті у Польщі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
На концерті у Варшаві артисти гурту Imagine Dragons підтримали Україну, запросивши на сцену хлопчика Сашу, будинок якого зруйнував російський обстріл. Артисти розгорнули синьо-жовтий стяг та присвятили кілька пісень Україні.
Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
14-річний Сашко - герой кліпу Crushed гурту Imagine Dragons, знятого в Україні. Хлопець втратив будинок на Миколаївщині через російський обстріл.
Спускаючись зі сцени, соліст Imagine Dragons високо підняв стяг і застиг на мить у жесті солідарності з Україною.
Топ коментарі
+8 Lis Pedersen b6e739d6
показати весь коментар16.08.2023 01:08
+4 Amber
показати весь коментар15.08.2023 23:54
+2 Ольга Жмудовська fe6564e7
показати весь коментар15.08.2023 23:54
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Богдан Процишин
А хто їх вибрав ?.
загинув пілот, який воював в Україні😡
земля кацапу бетоном !!
"СН" - діагноз.
відношeння дo агресивного нападу на Україну є показникoм - або ти Людина, або ні
- Тобто, нікого?
- Так, майже, нікого.
Того тижня чув думку від спеца в одній області, що війна почалася тому, що зеленський рішив іти в НАТО.
Кончені люди.