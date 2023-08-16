Артисти гурту Imagine Dragons розгорнули прапор України на концерті у Польщі. ВIДЕО

На концерті у Варшаві артисти гурту Imagine Dragons підтримали Україну, запросивши на сцену хлопчика Сашу, будинок якого зруйнував російський обстріл. Артисти розгорнули синьо-жовтий стяг та присвятили кілька пісень Україні.

Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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14-річний Сашко - герой кліпу Crushed гурту Imagine Dragons, знятого в Україні. Хлопець втратив будинок на Миколаївщині через російський обстріл.

Спускаючись зі сцени, соліст Imagine Dragons високо підняв стяг і застиг на мить у жесті солідарності з Україною.

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