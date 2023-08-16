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Соловйов знову погрожує Європі: "Их оружие и подготовка сильно переоценена. Они считают, что НАТО спасет их?". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що зброя та підготовка НАТО "занадто переоцінена".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму пропагандистському шоу на росТВ.
"І підготовка НАТО, і зброя сильно переоцінена, може ми це врахуємо в наших планах? Вони чомусь вважають, що вони в будиночку, вважають, що блок НАТО їх врятує. З чого вони взяли, що їх це врятує?",- заявив пропагандист.
Топ коментарі
+15 сергей юрко
показати весь коментар16.08.2023 00:04
+13 Алекс Мышкевич
показати весь коментар15.08.2023 23:59
+10 Юрій Гросарчук fac575f1
показати весь коментар16.08.2023 00:00
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Ось ще один цвях в труну утрірування.
Ну так собою хіба що 😂
проте це не означає що в москалів є шанси адже потуга заходу настільки велика що застарілі тактики та деяка відсталість від реалій ******** війн буде легко компенсована загальною силою удару.
москаль може мати тисячу крутих вагнерівців що покришили українців але захід не українці, у захода є достатньо далекобійної зброї яка повбиває той вагнер і він навіть не дійде до окопів противника.
соловью надо мясо, только сам он будет сидеть на диване.
У ній служать виключно шварценеггери та сталонне. Щоправда засушені та "злегка виснажені" життям у рідних іпенях та таборах.