Соловйов знову погрожує Європі: "Их оружие и подготовка сильно переоценена. Они считают, что НАТО спасет их?". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що зброя та підготовка НАТО "занадто переоцінена".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму пропагандистському шоу на росТВ.

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"І підготовка НАТО, і зброя сильно переоцінена, може ми це врахуємо в наших планах? Вони чомусь вважають, що вони в будиночку, вважають, що блок НАТО їх врятує. З чого вони взяли, що їх це врятує?",- заявив пропагандист.

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