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Соловйов знову погрожує Європі: "Их оружие и подготовка сильно переоценена. Они считают, что НАТО спасет их?". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що зброя та підготовка НАТО "занадто переоцінена".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму пропагандистському шоу на росТВ.

"І підготовка НАТО, і зброя сильно переоцінена, може ми це врахуємо в наших планах? Вони чомусь вважають, що вони в будиночку, вважають, що блок НАТО їх врятує. З чого вони взяли, що їх це врятує?",- заявив пропагандист.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+15
Оно, дурное, думает, что НАТО будет воевать наземными войсками (с чем у НАТО действительно серьезные проблемы). Оно не понимает, что НАТО будет воевать самолетами, коих у них больше 10 тыс., из которых примерно 1 000 - это "невидимки" 5-го поколения
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16.08.2023 00:04
+13
Маніакально-депресивний синдром 😕
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15.08.2023 23:59
+10
Клоун.
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16.08.2023 00:00
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Маніакально-депресивний синдром 😕
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15.08.2023 23:59 Відповісти
Клоун.
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16.08.2023 00:00 Відповісти
Так. Але доля правди є. Поки шольци роздупляться, а байдени отримають двопартійну підтримку двох палат сенату, ***** вже мобілізацію в ГДР проведе і німці згадавши образливий Версальський договір, проведуть аншлюс Австрії, а Леопарди рушать до Ла-Маншу. З мадярами у нових-старих союзників проблем не буде і від НАТО в Європі залишиться острів. ООН виразить занепокоєння і стурбованість. Я не вірю, що ще в якійсь країні будуть черги в воєнкомати, як в нас, хіба в Польщі. Так що європейцям молитись на ЗСУ треба.
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16.08.2023 01:39 Відповісти
Утрирование.
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16.08.2023 09:11 Відповісти
Змова Меркель з ****** по типу Молотова-Рібентропа теж ніби утопія і офіційного акту ніхто не бачив, але перебіг подій показує, що змова поділу Європи між ФРН і рашкою, з використанням газу як зброї, була. Меркель активно це просувала і прикрила рашку від жорсткої реакції США і бритів після анексії Криму і вторгнення на Донбас, а Шольц довгий час взагалі саботував підтримку України - британці навіть літаки зі зброєю відправляли в обліт Німеччини. Навіть на сьогодні, попри пафосні заяви, Шольц вичікує ( проти надання Україні літаків, ракет ) ясності у ході війни, щоб вчасно заскочити на потяг переможців.
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16.08.2023 13:20 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3438386/v_ugorschyni_vidkryvsya_zavod_rheinmetall_de_vyroblyatymut_nayisuchasnishi_bmp
Ось ще один цвях в труну утрірування.
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19.08.2023 12:58 Відповісти
И?
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19.08.2023 13:23 Відповісти
І можна тільки здогадатись, дивлячись на Орбана, в яку сторону і в складі якої армади поїдуть німецьки БМП угорського виробництва у випадку, якщо ми не вистоїмо.
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19.08.2023 14:08 Відповісти
Орбан може лише гавкати.
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19.08.2023 16:00 Відповісти
У хлопотлівой карліци фантомниє болі об озєрє Комо...
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16.08.2023 00:00 Відповісти
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16.08.2023 00:01 Відповісти
Яке ж воно кончене
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16.08.2023 00:02 Відповісти
Оно, дурное, думает, что НАТО будет воевать наземными войсками (с чем у НАТО действительно серьезные проблемы). Оно не понимает, что НАТО будет воевать самолетами, коих у них больше 10 тыс., из которых примерно 1 000 - это "невидимки" 5-го поколения
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16.08.2023 00:04 Відповісти
Як показують всі останні операції США і НАТО - нема в них ніяких проблем з наземними військами. Ніхто не зміг нічого протиставити. Особливо коли відпрацювала авіація.
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16.08.2023 00:10 Відповісти
оце "особливо" і є ключовим фактором...
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16.08.2023 12:51 Відповісти
Европе даже воевать не ада будет.....там США один раз пшикнут Томагавками 500-1000 штук за один запуск...и раиская кразнознаменная армия развалится на молекулы.
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16.08.2023 00:25 Відповісти
Насколько я представляю, Томагавки почти все собьет кацапское ПВО. Но это не так уж и плохо, поскольку они в несколько раз дешевле, чем зенитные ракеты от С-300 или С-400
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16.08.2023 00:54 Відповісти
500-1000 собьют? План по обеззубыванию рф уже давно составлен, эти тамагавки будут лететь не по военным обьектам, а по обьектам которые их обеспечивают, заводы по производству оружия, электростанции которые их питают, за сутки остановят все и дальше будут думать, что с этими рептилоидами делать!
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16.08.2023 01:34 Відповісти
ніхріна воно не зіб'є. хіба що власними тушками
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16.08.2023 04:34 Відповісти
Зіб'є?😂😂😂
Ну так собою хіба що 😂
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16.08.2023 06:32 Відповісти
tomagavki oni nizko letit,kak kalibri,ixneje PVO S-400 ili S300 takix nevydet
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16.08.2023 07:26 Відповісти
так, це ж тільки українці можуть без повітряної підтримки воювати....
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16.08.2023 12:50 Відповісти
ну то хай спробують ) якщо все так просто) в нато зараз як раз велике будівництво доріг
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16.08.2023 00:08 Відповісти
Кацапське бидло 😠
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16.08.2023 00:15 Відповісти
теж так думаю.

проте це не означає що в москалів є шанси адже потуга заходу настільки велика що застарілі тактики та деяка відсталість від реалій ******** війн буде легко компенсована загальною силою удару.

москаль може мати тисячу крутих вагнерівців що покришили українців але захід не українці, у захода є достатньо далекобійної зброї яка повбиває той вагнер і він навіть не дійде до окопів противника.
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16.08.2023 00:22 Відповісти
не покришили, а закидали своїм м'ясом - зеки попереду, а "круті" за їхніми спинами йдуть і ховаються..
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16.08.2023 00:33 Відповісти
та ти не підгорай вже так. ) ти ж начебто не кацап.
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16.08.2023 00:38 Відповісти
та дайте ему уже селёдки. ))
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16.08.2023 00:29 Відповісти
Це просто слова.Що йому кажуть,те він і говорить.
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16.08.2023 00:48 Відповісти
Він знає що йому за це НІЧОГО не буде. Пів року тому це піз долище ще боялось. Зараз вже ні. Чому?
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16.08.2023 01:23 Відповісти
Вторая мировая этих чертов имперцев от развала спасла, а третью мировую никак спровоцировать не могут.
соловью надо мясо, только сам он будет сидеть на диване.
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16.08.2023 00:50 Відповісти
У Вовы алкогольный делирий
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16.08.2023 01:15 Відповісти
Так. Чекаю нападу від дописувачів Цензору, але що не так сказала ця кремлівська істота? Хіба його висер не показує, що завдяки страусиної політики Заходу навіть широкосракокоротконогий пі тор Соловьйов може відверто глузувати?
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16.08.2023 01:21 Відповісти
Вам з таким поглядом на ситуацію, ні нападу від дописувачів Цензору очікувати треба,а армагедону,бо люди,розуміють,що при всій паскудності і до певної міри слабкості орди,вона є державою, з ЯЗ!,,а так як хйлу,та широкосракокоротконогим піторам,втрачати немає чого,від слова - ЗОВСІМ!!, (,то через відсутність здорового глузду та психічні відхилення, ці потвори, саме до нього, і приведуть Світ,,, і саме ТОМУ!!!-----Люди і разглядають інші шляхи,та варіанти,
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16.08.2023 01:46 Відповісти
Тобто, нада сдавацца? Як каже ваша докуа прагматична уява?
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16.08.2023 01:50 Відповісти
сдавацца?-----я про це щось сказав??,,
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16.08.2023 01:56 Відповісти
а з приводу уяви ,ні докуА - прагматичної,), а як такової-- розумної та передбачливої ,то у вас вона -- нАкуй відсутня,,так?,),
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16.08.2023 02:07 Відповісти
Та епта, володя говно вопрос, вы начните нападать, а там видно будет кто кому очко на петак натянет!
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16.08.2023 01:25 Відповісти
Pust sprosit Irak kak oni vojevali protiv NATO imeja poxozuju armiju kak kacapi po svojemu urovniu.
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16.08.2023 07:16 Відповісти
Ну мало-ли о чем кукарекает этот Шапиро-Соловьев. Он даже лапотному быдлу надоел. А в общем, этот дрыщ дозвизделся. Все помнят участь гитлеровских пропогандонов.
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16.08.2023 07:27 Відповісти
Собака, що гавкає - боїться противника та старається його залякать Були-б сили - просто мовчки кусала-б!
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16.08.2023 07:31 Відповісти
"Другій армії світу" все під силу!
У ній служать виключно шварценеггери та сталонне. Щоправда засушені та "злегка виснажені" життям у рідних іпенях та таборах.
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16.08.2023 10:21 Відповісти
Еге ж, Київ за три дні "взяли" тепер можна на Європу.
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16.08.2023 07:35 Відповісти
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16.08.2023 08:07 Відповісти
У цього дебіла все пепеоцінене. І західне озброєння і життя Ваньок. І якщо з другим не можна не погодитись, то з першим він промахнувся
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16.08.2023 09:36 Відповісти
не туди стрілки переводить прапаґандіст, занадто переоціненою якраз була саме расєйська зброя та підготовка військових, інакше як пояснити півтора року війни другої армії світу з тою що навіть у рейтингах не була на початку війни...
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16.08.2023 09:39 Відповісти
.. а мокшанским чтоб не свистеть за зря следует попробовать и ударить по НАТО,хде мокшанский хероизьм....
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16.08.2023 10:09 Відповісти
Их хероизм проявляется исключительно на диванах и в передачах пропаГондонов.
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16.08.2023 10:24 Відповісти
отлично! чем больше будет таких заявлений от приближенных к кремлю пропагандонов, лавровых и т.д. что могут жахнуть, евронатовцы переоценены и т.д., тем быстрее запад (скорее европа) выйдет из спячки, а то начали х..ней страдать западные европейцы, типа отдельное нато, мы сами по себе, разрулим с рашкой и т.д.
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16.08.2023 10:58 Відповісти
Хватит евробарыгам кормить варваров всякими ништяками.
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16.08.2023 11:34 Відповісти
Шапито Шапиро
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16.08.2023 13:12 Відповісти
 
 