ЗСУ використовують тепловізори для виявлення мін, - CNN. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЗСУ виявляють міни, які нагріваються за світловий день сильніше за ґрунт, за допомогою тепловізорів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Журналіст CNN бачив, як українські військові на передовій у сутінках встановлюють тепловізійну камеру на комерційному безпілотнику. Той ширяє над російськими мінними полями і виявляє десятки теплових сигнатур. Деякі з них є кратерами, але багато з них – це міни, ледь приховані під поверхнею.
Тепло, яке міни отримують від яскравого літнього сонця вдень, зберігається із заходом сонця.
На відеозаписі, наданому CNN, видно, як міни підриваються спеціальними українськими зарядами, що детонують і принаймні частково усувають загрозу.
CNN зазначає, що українські військові часто використовують дрони з тепловізійними камерами, проте масштаби завдання величезні: за офіційними українськими оцінками, росіянами заміновано понад 180 000 квадратних кілометрів території, а на один квадратний метр часто припадає до п'яти мін.
Один з бійців ЗСУ розповів таке: "Коли ми зайшли в одну лісосмугу, ми знайшли до 53 мін-пасток. Вони зроблені не з однієї гранати – ми називаємо це "букетом", тобто гранати на інших гранатах".
Будь ласка, зачекайте...
то тепер кацапи будуть міни глибше закопувати та ще й листя зверху класти, щоб міни не нагрівались
женіть журналістів у епеням з позицій! 👿
цілішими будете
Фермер с помощью дрона ищет мины на полях
В селе Лебяжье, что на Харьковщине, местный фермер Геннадий Гончаров взял в свои руки решение проблемы с заминированными полями после того, как из области выбили российских оккупантов, сообщает Суспільне Харків. Для этого он приобрел современный дрон Autel EVO II оборудованный тепловизором. Это не дешевое удовольствие - цена квадрокоптера стартует с 70 тысяч гривен без учета дополнительного оборудования.
і що це дало?
очевидний плюс це раз на добу взнати чи можна ббм проскочити під ворожий сп чи окопи.
і все?
розмінування в тилу, розмінування на полі бою...
всерівно треба розміновувати руцями чи урами.