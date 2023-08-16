ЗСУ використовують тепловізори для виявлення мін, - CNN. ВIДЕО

ЗСУ виявляють міни, які нагріваються за світловий день сильніше за ґрунт, за допомогою тепловізорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Журналіст CNN бачив, як українські військові на передовій у сутінках встановлюють тепловізійну камеру на комерційному безпілотнику. Той ширяє над російськими мінними полями і виявляє десятки теплових сигнатур. Деякі з них є кратерами, але багато з них – це міни, ледь приховані під поверхнею.

Тепло, яке міни отримують від яскравого літнього сонця вдень, зберігається із заходом сонця.

На відеозаписі, наданому CNN, видно, як міни підриваються спеціальними українськими зарядами, що детонують і принаймні частково усувають загрозу.

CNN зазначає, що українські військові часто використовують дрони з тепловізійними камерами, проте масштаби завдання величезні: за офіційними українськими оцінками, росіянами заміновано понад 180 000 квадратних кілометрів території, а на один квадратний метр часто припадає до п'яти мін.

Один з бійців ЗСУ розповів таке: "Коли ми зайшли в одну лісосмугу, ми знайшли до 53 мін-пасток. Вони зроблені не з однієї гранати – ми називаємо це "букетом", тобто гранати на інших гранатах".

Також читайте: Зеленський про розмінування України: Це потрібно виконати не через десятиліття, а через роки