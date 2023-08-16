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ЗСУ використовують тепловізори для виявлення мін, - CNN. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ виявляють міни, які нагріваються за світловий день сильніше за ґрунт, за допомогою тепловізорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Журналіст CNN бачив, як українські військові на передовій у сутінках встановлюють тепловізійну камеру на комерційному безпілотнику. Той ширяє над російськими мінними полями і виявляє десятки теплових сигнатур. Деякі з них є кратерами, але багато з них – це міни, ледь приховані під поверхнею.

Тепло, яке міни отримують від яскравого літнього сонця вдень, зберігається із заходом сонця.

На відеозаписі, наданому CNN, видно, як міни підриваються спеціальними українськими зарядами, що детонують і принаймні частково усувають загрозу.

CNN зазначає, що українські військові часто використовують дрони з тепловізійними камерами, проте масштаби завдання величезні: за офіційними українськими оцінками, росіянами заміновано понад 180 000 квадратних кілометрів території, а на один квадратний метр часто припадає до п'яти мін.

Один з бійців ЗСУ розповів таке: "Коли ми зайшли в одну лісосмугу, ми знайшли до 53 мін-пасток. Вони зроблені не з однієї гранати – ми називаємо це "букетом", тобто гранати на інших гранатах".

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Топ коментарі
+21
СNN - находка для шпіона.

то тепер кацапи будуть міни глибше закопувати та ще й листя зверху класти, щоб міни не нагрівались

женіть журналістів у епеням з позицій! 👿
цілішими будете
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16.08.2023 00:04
+16
для чого світити тактику ЗСУ?
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16.08.2023 00:05
+14
эта фича с дроном с теплаком давно известна всем, секрета никакого нет. После захода солнца в течение 30-60 минут мины хорошо видны в теплак. Лететь надо на высоте 60-70 м, мины видны даже в траве, МОН, ПОМ, ТМ и т.д.

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16.08.2023 00:20
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СNN - находка для шпіона.

то тепер кацапи будуть міни глибше закопувати та ще й листя зверху класти, щоб міни не нагрівались

женіть журналістів у епеням з позицій! 👿
цілішими будете
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16.08.2023 00:04 Відповісти
ага..Будуть сцяти на міни щоб не нагрівалися.
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16.08.2023 00:14 Відповісти
Ви думаєте кацапи кожну міну вручну ставлять? Це машинне та артилерійське мінування.
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16.08.2023 00:15 Відповісти
То так, і наші міни таким же макаром будуть знешкоджувати.
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16.08.2023 09:08 Відповісти
для чого світити тактику ЗСУ?
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16.08.2023 00:05 Відповісти
бо це всім відомо
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16.08.2023 04:26 Відповісти
Тоді неправильний заголовок, мав би бути не ЗСУ використовують, а на війні використовується.
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16.08.2023 09:58 Відповісти
Площі всіх окупованих областей скласти докупи - і то не буде 180 тис. кв. км. Це повна неграмотна дурня, навіть якщо і офіційна.
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16.08.2023 00:12 Відповісти
звісно що це повна дурня розрахована на інфузорій та гуманітаріїв які не вміють оперувати цифрами взагалі, бо за даними статті у нас ЗАМІНОВАНО 180 000 кв км і тут же пишуть що на 1 кв км у кацапів йде до 5 МІЛІОНІВ мін.
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16.08.2023 00:34 Відповісти
Бо це CNN - комуняцькі новини і такі ж фейкові
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16.08.2023 00:55 Відповісти
Кацапня скільки насрала, ненавиджу!
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16.08.2023 00:12 Відповісти
Одні майстри дотримання державної таємниці навколо. Ну почне русня заривать міни глибше, але ВРУЧНУ, а це час, ресурси людскі, та й думаю там своя специфіка, інструкції застосування палки в колеса вставлятимуть. А з дистанційним мінуванням чогось екстраординарного додумати фіг вийде. Хіба, що нові типи мін придумають, якісь покриття, кожухи, але ж це ЧАС, РЕСУРСИ. А от ажеотаж на заході через мінування може зіграти на користь через запуск ліній по засобам розмінування.
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16.08.2023 00:17 Відповісти
зараз на ******** мінах інші датчики цілі, тому міни не закопують, як в часи другої світової. Теоретично можно хіба що стару ТМку прикопати, але такою ******* ніхто займатись не буде, а будь яка "перешкода" на міні спрямованої дії дуже послаблює силу її вибуху. Навіть, якщо вода замерзає лінзою на кумулятивній западині протитанкової ПТМ, то вона вже не зможе пробити дно танка. Тому зараз ******* міни не закопують, бо майже всі мають автоматичний пристрій на невилучаємість, тому "людськіх" операцій при такій масованій постановці мін не здійснюють.
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16.08.2023 00:31 Відповісти
эта фича с дроном с теплаком давно известна всем, секрета никакого нет. После захода солнца в течение 30-60 минут мины хорошо видны в теплак. Лететь надо на высоте 60-70 м, мины видны даже в траве, МОН, ПОМ, ТМ и т.д.

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16.08.2023 00:20 Відповісти
Так але тільки коли про це починають говорити широко відомі ЗМІ, починають щось вирішувати...
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16.08.2023 09:48 Відповісти
насправді для фронта\розмінування ця "новина", опублікована на Цензорі, не має\не буде мати ніяких наслідків для проблеми розмінування.
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16.08.2023 13:43 Відповісти
От якого хєра ви. це публікуєте? Мовчіть не триндякайте. Сєпари!
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16.08.2023 00:25 Відповісти
Зачем оркам разведка и ФСБ когда у них есть такие замечательные издания как CNN ,,Washington Post и New York Times
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16.08.2023 00:30 Відповісти
думаєш кацапи повні йолопи і не знають що міни світяться на теплаках, а забув у кацапів теплаків немає....
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16.08.2023 00:36 Відповісти
Да это не для кого не секрет. Вот например новость:

Фермер с помощью дрона ищет мины на полях

В селе Лебяжье, что на Харьковщине, местный фермер Геннадий Гончаров взял в свои руки решение проблемы с заминированными полями после того, как из области выбили российских оккупантов, сообщает Суспільне Харків. Для этого он приобрел современный дрон Autel EVO II оборудованный тепловизором. Это не дешевое удовольствие - цена квадрокоптера стартует с 70 тысяч гривен без учета дополнительного оборудования.
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16.08.2023 00:32 Відповісти
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16.08.2023 00:51 Відповісти
ну добре, побачили що є міни.

і що це дало?

очевидний плюс це раз на добу взнати чи можна ббм проскочити під ворожий сп чи окопи.

і все?

розмінування в тилу, розмінування на полі бою...

всерівно треба розміновувати руцями чи урами.
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16.08.2023 01:07 Відповісти
куди Бутусов пропускає, в CNN ?
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16.08.2023 05:05 Відповісти
Кацап... за кораблем пшел смерд!
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16.08.2023 05:12 Відповісти
Никита Кораблёв , skareie vapros , na kavo ti rabotaiesh ? 🤔
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16.08.2023 07:34 Відповісти
Цікаво.
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16.08.2023 04:02 Відповісти
CNN це підрозділ ФСБ.
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16.08.2023 10:45 Відповісти
Все всё знают, не знают, нахиба вообще об этом говорить в СМИ?
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16.08.2023 12:56 Відповісти
 
 