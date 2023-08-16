УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4307 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
17 870 18
армія РФ (13463) війна (56332) полонені (1939)

Український воїн зв’язує полоненого та роз’яснює йому правила поведінки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни полонили нову групу російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн зв'язує одного з них та пояснює правила поведінки у полоні красномовно тицьнувши кулака окупанту до носа.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни полонили "елітного" російського штурмовика. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
показати весь коментар
16.08.2023 09:14
+18
нарешті хоч натяк на адекватність від наших.

а то панькаємося з ними, переконуємо що боятися нічого, женевська конвенція їх захищає.

та вони про конвенцію від нас у своєму житті уперше почули.

людина в полоні морально згідна терпіти дискримінацію та залякування як мінімум, тож створювати ворогу тепличні умови то дурість.
показати весь коментар
16.08.2023 09:23
+7
Так мило, по-батьківськи... ❤️
показати весь коментар
16.08.2023 09:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.08.2023 09:14 Відповісти
нарешті хоч натяк на адекватність від наших.

а то панькаємося з ними, переконуємо що боятися нічого, женевська конвенція їх захищає.

та вони про конвенцію від нас у своєму житті уперше почули.

людина в полоні морально згідна терпіти дискримінацію та залякування як мінімум, тож створювати ворогу тепличні умови то дурість.
показати весь коментар
16.08.2023 09:23 Відповісти
Саме так. Це стимулює їх повертатися на фронт вирезультаті обміну і вбивати українців після санаторію у українському полоні. Потім знову потрапляти в український санаторій і так безкінечно.
показати весь коментар
16.08.2023 10:26 Відповісти
Так мило, по-батьківськи... ❤️
показати весь коментар
16.08.2023 09:33 Відповісти
Краще не зв'язуватися з нашими хлопцями і не пручатися, все вірно!
показати весь коментар
16.08.2023 09:55 Відповісти
Це не кулак, а кувалда. Дуже лаконічно усе пояснив.
показати весь коментар
16.08.2023 10:23 Відповісти
мова жестов для русни зрозумила
показати весь коментар
16.08.2023 10:33 Відповісти
Та там кулак, як голова рашиста. Мотіватор до гарної поведінки.
показати весь коментар
16.08.2023 10:46 Відповісти
Інструктаж проведено не повний. Жест практично не закріплений.
показати весь коментар
16.08.2023 10:48 Відповісти
Не все видео надо выкладывать в открытом доступе. Кулак просто напоминание о предварительной воспитательной работе в режиме "Берц-рашистоморда".
показати весь коментар
16.08.2023 13:30 Відповісти
Ну це вже зовсім не годиться! Не дати українцям сповна насолодитись правильним спілкуванням з кацапом!
показати весь коментар
16.08.2023 14:13 Відповісти
Роз'яснення зрозуміле будь-якою мовою.
показати весь коментар
16.08.2023 10:54 Відповісти
Пленных кацапов нужно присыплять газом или под видом медосмотра (типа прививка скотине) колоть им ВИЧ \ СПИД или чот еще (это бомба замедленного действия) Потом по приезду он наградит этими прекрасными болезнями своих Манек сколько там сможет окучить, а еще будут вич инфицированные личинусы на выходе. И узнают они об этом не сразу, может даже после войны
показати весь коментар
16.08.2023 11:14 Відповісти
краще в камеру з туберкульозниками заразними. І нічого ніби не порушили і кацап уже здоровим не буде
показати весь коментар
16.08.2023 22:16 Відповісти
відправлять конвертики рожеві клеїти
показати весь коментар
16.08.2023 12:54 Відповісти
Рипнешся, получиш *****...(переклад)
показати весь коментар
16.08.2023 14:03 Відповісти
Хотів звільнити руки паскудник. Треба було по писку тим кулаком, щоб понюхав.
показати весь коментар
16.08.2023 14:22 Відповісти
Very comprehensive explanation 😁
показати весь коментар
16.08.2023 15:22 Відповісти
 
 