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Український воїн зв’язує полоненого та роз’яснює йому правила поведінки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни полонили нову групу російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн зв'язує одного з них та пояснює правила поведінки у полоні красномовно тицьнувши кулака окупанту до носа.
Топ коментарі
+23 частный сектор
показати весь коментар16.08.2023 09:14
+18 Сашко Бабенко e87585fa
показати весь коментар16.08.2023 09:23
+7 David Rossi
показати весь коментар16.08.2023 09:33
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а то панькаємося з ними, переконуємо що боятися нічого, женевська конвенція їх захищає.
та вони про конвенцію від нас у своєму житті уперше почули.
людина в полоні морально згідна терпіти дискримінацію та залякування як мінімум, тож створювати ворогу тепличні умови то дурість.