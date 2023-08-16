Український воїн зв’язує полоненого та роз’яснює йому правила поведінки. ВIДЕО

Українські воїни полонили нову групу російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн зв'язує одного з них та пояснює правила поведінки у полоні красномовно тицьнувши кулака окупанту до носа.

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