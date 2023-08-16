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Морпіхи 501-го батальйону знищують ворожу БМП-2 за допомогою дрона-камікадзе "RUSOREZ". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Морпіхи 501-го батальйону знищили ворожу БМП-2 за допомогою дрона-камікадзе "RUSOREZ".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на російську бронемашину опублікований у соцмережах.

"Знищення ворожої БМП-2 з подальшим "контрольним" пострілом касетним снарядом. Серед екіпажу виявлено людину-смолоскип. На цих кадрах одне з перших застосувань FPV-дрону "RUSOREZ" підрозділом БпЛА "Грифон" 501-го окремого батальйону морської піхоти", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+14
Чудовий виступ, з акробатами та фаєршоу.
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16.08.2023 09:56
+13
Гарно палає москальня , йдучи до пекла 🔥🔥🔥😠
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16.08.2023 09:57
+10
Бегущему данко - здоровья и жигулей!
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16.08.2023 09:56
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Чудовий виступ, з акробатами та фаєршоу.
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16.08.2023 09:56 Відповісти
Бегущему данко - здоровья и жигулей!
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16.08.2023 09:56 Відповісти
Гарно палає москальня , йдучи до пекла 🔥🔥🔥😠
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16.08.2023 09:57 Відповісти
Хто прочитає ?
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16.08.2023 10:01 Відповісти
Йо(п)ана
русня
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16.08.2023 10:12 Відповісти
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16.08.2023 10:48 Відповісти
русорез - супер назва...
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16.08.2023 10:03 Відповісти
..таки утащили мой музон,что был в видео 7 Флота США с AH-64....
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16.08.2023 10:04 Відповісти
AC/DC - Highway to Hell
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16.08.2023 10:21 Відповісти
У горевшего орка будет новое (последнее) погоняло - каскадёр...
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16.08.2023 10:11 Відповісти
Русорез нармально так жахнул....шашлики из оркiв понаделал.
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16.08.2023 10:35 Відповісти
Котики наші морські, бережи вас Господь
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16.08.2023 10:50 Відповісти
того що загорівся взагалі покинули
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16.08.2023 11:00 Відповісти
Сваих не брасаем 😂
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16.08.2023 15:18 Відповісти
Орк хорошо горит.
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16.08.2023 11:54 Відповісти
Дуже підходящий саундтрек 😁
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16.08.2023 15:17 Відповісти
 
 