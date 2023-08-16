Знищена ворожа бронетехніка на полі бою поблизу Андріївки неподалік Бахмуту. ВIДЕО безпілотника

Бійці 3-ї ОШБ розбили колону ворожої бронетехніки поблизу села Андріївка на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищеної ворожої техніки на полі бою українські воїни опублікували на сторінці свого підрозділу у соцмережах.

"Третя штурмова бригада розбила колону під#рської техніки та ліквідувала цілий підрозділ окупантів під Бахмутом! Противник завдав спроб контратакувати в районі населеного пункту Андріївка. Залучені резерви ворога - підрозділи 83-ї одшбр рф. Штурмовики успішно відбили атаку, наступ зазнав провалу, а росіяни - вагомих втрат серед техніки та живої сили. Ліквідовано командира взводу "Еспаньйола", а також цілу ворожу роту. Близько 40 окупантів - 200-х, та ще 25 - 300-х. Уражено три танки Т-90М та дві бойові броньовані машини окупантів", - йдеться у коментарі про результати бою.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 3 ОШБр відбили ворожу атаку та уразили три танки на Донеччині. ВIДЕО