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Знищена ворожа бронетехніка на полі бою поблизу Андріївки неподалік Бахмуту. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 3-ї ОШБ розбили колону ворожої бронетехніки поблизу села Андріївка на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищеної ворожої техніки на полі бою українські воїни опублікували на сторінці свого підрозділу у соцмережах.

"Третя штурмова бригада розбила колону під#рської техніки та ліквідувала цілий підрозділ окупантів під Бахмутом! Противник завдав спроб контратакувати в районі населеного пункту Андріївка. Залучені резерви ворога - підрозділи 83-ї одшбр рф. Штурмовики успішно відбили атаку, наступ зазнав провалу, а росіяни - вагомих втрат серед техніки та живої сили. Ліквідовано командира взводу "Еспаньйола", а також цілу ворожу роту. Близько 40 окупантів - 200-х, та ще 25 - 300-х. Уражено три танки Т-90М та дві бойові броньовані машини окупантів", - йдеться у коментарі про результати бою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 3 ОШБр відбили ворожу атаку та уразили три танки на Донеччині. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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16.08.2023 12:19 Відповісти
цікаво, скільки у кацапів танків т-90? та чи спроможні вони їх виробляти зараз та у якій кількості..., якщо там були такі танки, виходить цей напрямок важливий...
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16.08.2023 12:21 Відповісти
28 шт +- на місяць
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16.08.2023 14:07 Відповісти
Що там з Бахмутом? Зовсім не чутно.
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16.08.2023 12:41 Відповісти
Після того, як 3 ОШБ було перекинуто на інший напрямок - під Бахмутом по лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка - лінія фронту ось вже більше тижня - "застигла"!
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16.08.2023 12:49 Відповісти
А где нытье "Все пропало. ездят колонами, т90м подбивается старым оружием, наступление провалено, все погибли, ой-ой, ай-яй!"?!
Ну да, точно, это же не почеханый осколками лео снятый с 50 ракурсов.
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16.08.2023 13:04 Відповісти
 
 