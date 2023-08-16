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Українські воїни знищили станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель" і танк. ВIДЕО
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Три одиниці техніки противника знищили воїни 3-го полку ССО України у взаємодії з дружнім підрозділом Сил оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед спаленої ворожої техніки: автоматизована станція перешкод Р-330Ж "Житель", машина технічної підтримки разом з особовим складом і танк.
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