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Українські воїни знищили станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель" і танк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Три одиниці техніки противника знищили воїни 3-го полку ССО України у взаємодії з дружнім підрозділом Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед спаленої ворожої техніки: автоматизована станція перешкод Р-330Ж "Житель", машина технічної підтримки разом з особовим складом і танк.

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Автор: Сергій Яковенко
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красівоє...
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16.08.2023 10:03 Відповісти
Надійно...
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16.08.2023 10:06 Відповісти
Нна на#уй!

Дебело так бахнуло! Полку "хороших русских" прибуло добряче!
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16.08.2023 10:13 Відповісти
"Житель" уже не жилец..
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16.08.2023 10:23 Відповісти
був Р-330Ж "Житель", став Г-200Ж "Жмур"
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16.08.2023 13:29 Відповісти
 
 