Українські воїни знищили станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель" і танк. ВIДЕО

Три одиниці техніки противника знищили воїни 3-го полку ССО України у взаємодії з дружнім підрозділом Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед спаленої ворожої техніки: автоматизована станція перешкод Р-330Ж "Житель", машина технічної підтримки разом з особовим складом і танк.

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