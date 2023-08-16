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окупація (5826) Запорізька АЕС (886)

На тимчасово окупованій ЗАЕС військові РФ відпрацьовують ведення бойових дій. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти тренуються безпосередньо на території найбільшого ядерного об’єкта Європи.

Відповідне відео опублікували російські Telegram-канали, інформують Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Енергодар".

Рашисти затягли на Запорізьку АЕС важку техніку і бігають станцією з гранатами. Загарбники влаштовують перестрілки біля вибухонебезпечних об'єктів, не дотримуючись ні правил пожежної, ні ядерної та радіаційної безпеки. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Держатомрегулюванні хочуть більш критичної позиції МАГАТЕ щодо дій РФ на території ЗАЕС

Автор: Марина Макєєва
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А повинні були б асфальт в три шари слати.
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16.08.2023 10:20 Відповісти
Одни уже в Рыжем лесу потренировались..
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16.08.2023 10:24 Відповісти
Hrobaki
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16.08.2023 10:40 Відповісти
Не згодиться. Скрепний "жест доброї волі" спрацює в дупі інстинктивно.
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16.08.2023 10:43 Відповісти
Нєйкая музика нє срєпная...
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16.08.2023 10:47 Відповісти
Куди подівся баталіон НГУ який станом на 20,02,22 охороняв ЗАЕС? У відпустку пішов чи як?
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16.08.2023 11:03 Відповісти
Мабуть, здалися в полон після перестрілки, в якій загинуло троє нацгвардійців на ЗАЕС.
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16.08.2023 11:56 Відповісти
теж відосікі **********?
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16.08.2023 11:25 Відповісти
Генерал СВР

Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин активировал процесс подготовки техногенной катастрофы на Курской АЭС. Мы предупреждали о подготовке к реализации таких планов, но благодаря, в том числе, тому что информация была нами обнародована, эти планы удалось заблокировать, к сожалению, не на долго. На днях Путин дал распоряжение возобновить подготовку, а реализация планируется на конец августа-начало сентября. Несколько попыток "вражеских" беспилотных летательных аппаратов, якобы, атаковать Курчатов, это не что иное, как провокации согласованные в военным руководством, руководством ФСБ и лично с президентом, с целью показать "готовность" украинской стороны к ядерному террору. Практически одновременно с техногенной катастрофой на Курской АЭС готовится подобная акция и на Запорожской АЭС. Российским руководством двойная катастрофа будет объявлена "террористической атакой" на ядерные объекты, в чём обвинят Украину. Путин готов пойти на колоссальные жертвы среди мирного населения, загрязнив радиацией огромные части территории России, Украины, Республики Беларусь и ряда других стран, ради выхода из стратегического тупика. Времени на ожидание чуда от российских войск с быстрым захватом даже тех частей "новых территорий", которые сейчас находятся под контролем Украины, у Путина просто нет, он тяжело болен без шансов на выздоровление. Президент требует быстрого и эффективного решения, которое он сам видит в создании ещё более острого кризиса. Сейчас сложилась такая ситуация, что эти преступные планы президента России поддерживают часть руководства силового и военного блоков и вместо того, чтобы блокировать бредовые идеи Путина, эти планы получают поддержку и готовят к реализации. Предупреждаем! Вся вина и ответственность за возможные провокации техногенных катастроф на Курской и Запорожской АЭС полностью на президенте России Владимире Путине и части его окружения. На фоне продолжительной болезни и значительного ухудшения самочувствия в последнее время, у Путина наблюдается серьезные нарушения психического состояния, он находится в депрессии и временами ведёт себя неадекватно, о чём знает многие в его окружении. Давать такому человеку возможность принимать судьбоносные, тем более, преступные решения, это идиотизм. Путин должен быть отстранен как можно быстрее.
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16.08.2023 11:29 Відповісти
Тренировка как косить под убитого, что бы потом сдаться в плен.
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16.08.2023 12:53 Відповісти
"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - ******* Зеленський у Мюнхені👍

19 лютого 2022 року

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16.08.2023 14:10 Відповісти
 
 