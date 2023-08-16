На тимчасово окупованій ЗАЕС військові РФ відпрацьовують ведення бойових дій. ВIДЕО

Окупанти тренуються безпосередньо на території найбільшого ядерного об’єкта Європи.

Відповідне відео опублікували російські Telegram-канали, інформують Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Енергодар".

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Рашисти затягли на Запорізьку АЕС важку техніку і бігають станцією з гранатами. Загарбники влаштовують перестрілки біля вибухонебезпечних об'єктів, не дотримуючись ні правил пожежної, ні ядерної та радіаційної безпеки.

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