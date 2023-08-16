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Москва (1103) нацизм (136) пляж (134) Росія (47179)

Росіянка про пляж в елітному районі Москви: "Это п#здец! Ни одной русской рожи! В воду не полезу - еще гонорею от этих чурок подцепишь". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Росіянка обурилася присутністю великої кількості людей інших національностей на московському пляжі в елітному районі Москви Строгино.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканка Москви відзняла спеціальне відео, на якому говорить про це.

"Вот что творится в Строгино. На берегу ни одной русской рожи. Я близко тут в воду не полезу - еще гонорею какую-то от этих чурок подцепишь. Их никто ж не проверяет. Бл#дь! Это ужас!", - каже вона на записі.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+72
Это называется импортозамещение 😂
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16.08.2023 10:34
+66
Правильно, не лезь в воду, что бы они от тебя сифилис не подцепили. И чем ей братья не нравятся?
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16.08.2023 10:33
+61
Так от чому москалі немиті.
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16.08.2023 10:35
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Ще год вашої спецобосрації , і ти рожать будеш от тих чорномазих.... А ваші голубоглвзі слов"яніни всі у чорних пакетах приїдуть.... Так що готовся рожать синочка чи дочку з вузьким розрізом очей .. подстілка чорножоптх...
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16.08.2023 20:54 Відповісти
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