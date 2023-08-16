FPV-дрони "Дикі Шершні", придбані за кошти читачів Цензор.НЕТ, знищили дві БМП та ПТУР за один день. ВIДЕО

Ваші інвестиції в FPV-дрони "Дикі Шершні" - працюють: дві знищені ворожі БМП та ПТУР за один день.

Боєць із позивним VASKIS з підрозділу Президентської бригади ім.Б.Хмельницького під час звільнення Урожайного за один день уразив дві ворожі БМП і протитанкову позицію із ПТУРом за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які створюються за кошти читачів Цензор.НЕТ.

На відео ви бачите результат ваших інвестицій та неймовірну мотивацію українських захисників. Таким чином кожна ваша гривня бере участь в контрнаступі. Не зупиняймося, продовжуємо допомагати ЗСУ новими партіями Диких Шершнів.

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