FPV-дрони "Дикі Шершні", придбані за кошти читачів Цензор.НЕТ, знищили дві БМП та ПТУР за один день. ВIДЕО
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Ваші інвестиції в FPV-дрони "Дикі Шершні" - працюють: дві знищені ворожі БМП та ПТУР за один день.
Боєць із позивним VASKIS з підрозділу Президентської бригади ім.Б.Хмельницького під час звільнення Урожайного за один день уразив дві ворожі БМП і протитанкову позицію із ПТУРом за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які створюються за кошти читачів Цензор.НЕТ.
На відео ви бачите результат ваших інвестицій та неймовірну мотивацію українських захисників. Таким чином кожна ваша гривня бере участь в контрнаступі. Не зупиняймося, продовжуємо допомагати ЗСУ новими партіями Диких Шершнів.
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