Аеророзвідник 53 ОМБр Артур Гаспарян (Джигіт): Квадроцикл на війні економить час, не потрібно довго летіти дроном. Під’їхав до ворога і починаєш працювати. ВIДЕО
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Аеророзвідник 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха Артур Гаспарян (Джигіт) став на захист України ще у 2014 році, проте залишив армію, коли військові отримали наказ припинити вогонь.
Про це він розповів у сюжеті "Українського свідка", передає Цензор.НЕТ.
Зараз воїн знову боронить Україну на Авдіївському напрямку.
Під час Революції Гідності Артур служив у міліції, але перейшов на бік Майдану. Воювати пішов відразу у 2014 році, але залишив армію після наказу про припинення вогню.
Після повномасштабного вторгнення РФ Джигіт повернувся на фронт. Сказав сім’ї, що їде отримувати зброю, аби захищати свою домівку. Але не встиг, бо дамбу на в’їзді в село на той момент вже була зруйновано, на отримання зброї утворилися черги. Сім’я Артура залишилася в районі окупованого Гостомеля. Згодом дружині та дитині Артура вдалося виїхати, після чого чоловік відправив їх за кордон.
У селі Нетайлове на Донеччині журналісти поспілкувалися з місцевими та побували у школі, яка постраждала від обстрілів. На щастя, під час прильотів тут вже нікого не було. Почитали послання з "капсули часу", яку лишили місцеві діти. Більшість записок - з побажанням миру. Журналістка проєкту читала ці слова під звуки канонади.
Також воїн розповів, як використовує квадроцикл під час війни: "Я під'їжджаю на причепі, підвожу його до більш безпечної дистанції. Мій помічник забирає авто, їде з причепом. Я їду на квадроциклі, максимально близько під'їжджаю до ворога, прям максимально близько і працюю з дрона. Чому це ефективно. Тобі не потрібно 10 хвилин летіти, міняти батарею, повертатися назад. Ти ці 10 хв розвідуєш, наприклад ти прилетів туди з гранатою, скинув і далі розвідуєш дроном. Бачиш, що закінчується батарея, повернувся дуже швидко, тому що ти дуже близько перебуваєш. Витягнув батарею, другу батарею і погнав працювати далі".
Артур - вірянин та розповів про багато випадків, які, на його думку, пояснюються лише втручанням вищих сил. Це і міна, яка впала в нього перед обличчям і не розірвалась. І автомобіль, який зламався та затримав його у дорозі, фактично врятувавши життя. Джигіт показав один з розбомблених православних храмів Донбасу: він був зруйнований прямим попаданням російського снаряда.
Чоловіка непокоїть, що чекає на Україну після війни. Зокрема, подальша доля "трьохсотих": "Деякі хлопці дзвонять і кажуть: братан, я більше не можу. Ти розмовляєш із ним годину, згодом дзвониш, питаєш у родичів: де він? А тобі кажуть - повісився".
Джигіт вважає, що цю проблему частково можуть вирішити кол-центри для поранених: "Припустимо, я ветеран, у якого немає рук. Я сиджу вдома один. Хто мені подзвонить? Всі мої друзі там (на фронті. - Ред.), половини з них вже немає в живих. Ми ж можемо створити кол-центр, який буде дзвонити та питати: хлопці, як у вас справи? Поїхали на шашлики, давайте в гості до вас заїдемо. Просто дзвонити та питати як справи - цього буде достатньо".
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