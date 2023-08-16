Аеророзвідник 53 ОМБр Артур Гаспарян (Джигіт): Квадроцикл на війні економить час, не потрібно довго летіти дроном. Під’їхав до ворога і починаєш працювати. ВIДЕО

Аеророзвідник 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха Артур Гаспарян (Джигіт) став на захист України ще у 2014 році, проте залишив армію, коли військові отримали наказ припинити вогонь.

Про це він розповів у сюжеті "Українського свідка", передає Цензор.НЕТ.

Зараз воїн знову боронить Україну на Авдіївському напрямку.

Під час Революції Гідності Артур служив у міліції, але перейшов на бік Майдану. Воювати пішов відразу у 2014 році, але залишив армію після наказу про припинення вогню.

Дивіться: Іноді відстань між нами та ворогом сягає 30-50 метрів. Чути, як поранені росіяни кличуть на допомогу, - воїн 130-го батальйону ТРО Дмитро Бєляк про бої у Бахмуті. ВIДЕО

Після повномасштабного вторгнення РФ Джигіт повернувся на фронт. Сказав сім’ї, що їде отримувати зброю, аби захищати свою домівку. Але не встиг, бо дамбу на в’їзді в село на той момент вже була зруйновано, на отримання зброї утворилися черги. Сім’я Артура залишилася в районі окупованого Гостомеля. Згодом дружині та дитині Артура вдалося виїхати, після чого чоловік відправив їх за кордон.

У селі Нетайлове на Донеччині журналісти поспілкувалися з місцевими та побували у школі, яка постраждала від обстрілів. На щастя, під час прильотів тут вже нікого не було. Почитали послання з "капсули часу", яку лишили місцеві діти. Більшість записок - з побажанням миру. Журналістка проєкту читала ці слова під звуки канонади.

Також воїн розповів, як використовує квадроцикл під час війни: "Я під'їжджаю на причепі, підвожу його до більш безпечної дистанції. Мій помічник забирає авто, їде з причепом. Я їду на квадроциклі, максимально близько під'їжджаю до ворога, прям максимально близько і працюю з дрона. Чому це ефективно. Тобі не потрібно 10 хвилин летіти, міняти батарею, повертатися назад. Ти ці 10 хв розвідуєш, наприклад ти прилетів туди з гранатою, скинув і далі розвідуєш дроном. Бачиш, що закінчується батарея, повернувся дуже швидко, тому що ти дуже близько перебуваєш. Витягнув батарею, другу батарею і погнав працювати далі".

Дивіться також: Тільки в школі 40 окупантів були, ховалися у підвалах з ящиками боєприпасів, - захисники продовжують зачищати околиці деокупованого Благодатного. ВIДЕО

Артур - вірянин та розповів про багато випадків, які, на його думку, пояснюються лише втручанням вищих сил. Це і міна, яка впала в нього перед обличчям і не розірвалась. І автомобіль, який зламався та затримав його у дорозі, фактично врятувавши життя. Джигіт показав один з розбомблених православних храмів Донбасу: він був зруйнований прямим попаданням російського снаряда.

Чоловіка непокоїть, що чекає на Україну після війни. Зокрема, подальша доля "трьохсотих": "Деякі хлопці дзвонять і кажуть: братан, я більше не можу. Ти розмовляєш із ним годину, згодом дзвониш, питаєш у родичів: де він? А тобі кажуть - повісився".

Джигіт вважає, що цю проблему частково можуть вирішити кол-центри для поранених: "Припустимо, я ветеран, у якого немає рук. Я сиджу вдома один. Хто мені подзвонить? Всі мої друзі там (на фронті. - Ред.), половини з них вже немає в живих. Ми ж можемо створити кол-центр, який буде дзвонити та питати: хлопці, як у вас справи? Поїхали на шашлики, давайте в гості до вас заїдемо. Просто дзвонити та питати як справи - цього буде достатньо".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 22-річний танкіст 28 ОМБр Девід: У Харкові росіяни розстріляли мою сестру з братом та сім’єю, тому воюватимемо до кінця. ВIДЕО