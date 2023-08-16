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HIMARS" влучає у російську 152-мм гаубицю "Мста-Б". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український розрахунок американської РСЗВ "HIMARS" поцілив у російську 152-мм гаубицю "Мста-Б".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис точної атаки українських артилеристів опублікований у соцмережах.

"HIMARS" ідеально влучним ударом перетворює на вугілля і попіл російську 152-мм гаубицю "Мста-Б" разом з боєприпасами. Корегували вогонь оператори пташок підрозділу "Аратта" УДА, вони ж і зафіксували ці епічні кадри", - йдеться у коментарі до запису.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+28
Кацапня навіть квакнути невспіла.
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16.08.2023 13:05
+16
Хорошая детонация.
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16.08.2023 13:07
+13
"І москаля нема! Немає москаля! Немає ні#уя вопше..."(с)
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16.08.2023 13:24
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Кацапня навіть квакнути невспіла.
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16.08.2023 13:05 Відповісти
Хорошая детонация.
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16.08.2023 13:07 Відповісти
Тут одним музичним супроводом можна було "накрити".
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16.08.2023 13:08 Відповісти
хімарс теж касетний?
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16.08.2023 13:20 Відповісти
Ні, шрапнельний, тобто уламковофугасний з дистанційним підривом.
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16.08.2023 14:19 Відповісти
Склалося враження що бойова частина підірвалася над землею?
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16.08.2023 14:50 Відповісти
Так і є, дистанційний підрив над ціллю і ураження по площі готовими уламками, в даному випадку вольфрамові кульки ))
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16.08.2023 15:02 Відповісти
Феєричне видовище ...
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16.08.2023 13:23 Відповісти
"І москаля нема! Немає москаля! Немає ні#уя вопше..."(с)
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16.08.2023 13:24 Відповісти
Немає москаля, Є тільки одна сира земля!!
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16.08.2023 15:09 Відповісти
ЗСУ вкотре нагадує мальчікам ф труSіках :: "НЄ Фуй Шаsтать !"...........
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16.08.2023 13:37 Відповісти
"Ядерный пепел" Киселёва. Были сухопутные войска, стали - ВВС - так как экипаж гаубицы получил перегрузку в 1000 g
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16.08.2023 14:05 Відповісти
а шо з хробаками, що обслуговували ту кацапзалізяку? цілують, в ейфорії, кобздона в дупу, чи в пузо?
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16.08.2023 14:31 Відповісти
Как так точно получается?
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16.08.2023 14:32 Відповісти
"Новинка!!! Артиллеристам кремация бесплатная Входит в комплекс услуг!"
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16.08.2023 14:34 Відповісти
вроде как цена выстрела под лям уев, так что кацапам прям конкретно повезло на похороны столько бабла получить
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16.08.2023 14:39 Відповісти
The best video to begin my Wednesday with 😁 Go ZSU!
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16.08.2023 14:43 Відповісти
Цапо*бы даже не успели осознать произошедшее.
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16.08.2023 14:53 Відповісти
 
 