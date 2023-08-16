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HIMARS" влучає у російську 152-мм гаубицю "Мста-Б". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Український розрахунок американської РСЗВ "HIMARS" поцілив у російську 152-мм гаубицю "Мста-Б".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис точної атаки українських артилеристів опублікований у соцмережах.
"HIMARS" ідеально влучним ударом перетворює на вугілля і попіл російську 152-мм гаубицю "Мста-Б" разом з боєприпасами. Корегували вогонь оператори пташок підрозділу "Аратта" УДА, вони ж і зафіксували ці епічні кадри", - йдеться у коментарі до запису.
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