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Нічний бій з окупантами на островах у Херсонській області. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент нічного бою з окупантами на островах у Херсонській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, українські військові евакуйовують на човні групу побратимів, які виконували бойове завдання чи штурмували позиції окупантів. Дочекавшись усіх, бійці рухаються на човні і активно стріляють по окупантах.
Топ коментарі
+25 Golden Mask
показати весь коментар16.08.2023 13:47
+10 Зэлэный_Змий
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+7 Чайка Київ
показати весь коментар16.08.2023 14:00
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вєрєщат в кустах как зайци" (майже С)
мені байдуже хто чи шо - головне - це на благо України чи ні.. винен Порох - чморив за діло Пороха (він і досі вигрібає за своє), винна Зєля зі своїми коханцями - допоки буде можливість - і тут мовчати не стану.. досить старий, щоб аж так цінувати своє нікчемне життя, аби сподобатся прасам, ворогам України, бо вже багато втратив (майже все) у цій кацапській війні аби намагатися подобатися ще й гнидам
Ти не так азартно вилизуй "Блазню" сраку! А то заросте анус і він буде мучиться "непрохідністю"!
ВМСУ показали відзначений нагородами катер «Кентавр-ЛК»
https://www.ukrmilitary.com/2023/06/tretiy-kentavr.html
То він для чиєї перемоги зупинив військове виробництво у 2019 році?
І для чиєї перемоги він розмінував Чонгар?