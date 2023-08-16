Нічний бій з окупантами на островах у Херсонській області. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент нічного бою з окупантами на островах у Херсонській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, українські військові евакуйовують на човні групу побратимів, які виконували бойове завдання чи штурмували позиції окупантів. Дочекавшись усіх, бійці рухаються на човні і активно стріляють по окупантах.

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